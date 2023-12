Guía (y recetas) para disfrutar de la cocina navideña con cabeza

La Navidad es sin duda un tiempo que une a familias, grupos de trabajadores y amigos en torno a unas mesas donde las cenas de Nochebuena y Nochevieja, la comida de Navidad y otras de empresa nos permiten compartir, además de buen momento, cuanto se nos sirve en las mesas en una fechas donde es muy fácil caer en las tentaciones culinarias.

Aunque nos parezca imposible, se puede disfrutar de algunas elaboraciones propias de estas fechas, con moderación, y al tiempo mantener una alimentación sana y atractiva incluyendo en los menús alimentos saludables, pero sin dejar de disfrutar de las fiestas.

Las comidas de Navidad son un momento de reunión para disfrutar, sin obsesionarse si se va a engordar o no, como explica la nutricionista y dietista Susana Sánchez, lo que no implica que no podamos también cuidarnos. Por ejemplo, alimentos que recomienda son "el marisco, el pescado, carnes rojas preferiblemente la parte más magra, o pavo. Todos son proteínas con poco aporte calórico y muy saciante". La técnica del cocinado también es importante. "No es lo mismo un buen pescado al horno que frito, o unos escalopines rebozados con salsa. Siempre es preferible evitar fritos y salsas. Es mejor tener en el plato presentes las verduras que unas patatas fritas. Estas, en ese caso, mejor asadas".

Un truco es no llegar con mucha hambre a las comidas o cenas de fiesta. Mejor tomar antes una pieza de fruta como papaya o piña, que es digestiva y diurética, o un puñadito de frutos secos o un yogur con copos de avena. "Eso ayuda a controlar a la hora de los entrantes sin necesidad de picotear antes de que todos se sienten a la mesa", señala esta experta.

Marisco

Pescado

Pavo

Frutos secos

Piña

Papaya

Alcachofa

Berenjena

Pasas

Dátiles

Plátanos

Carnes magras

Semillas

Dulces industriales

Rebozados

Patatas fritas

Salsas prefabricadas

Polvorón

Turrón

Hay que alejarse del pan y, si hay tentación, un pequeño trocito del integral. "El alcohol es tu peor enemigo pues un exceso puede machacar calóricamente una comida".

No le gusta a Susana Sánchez lo de comer menos para compensar luego una comida o cena copiosa. "Eso de compensar puede ser un error. Es decir, pensar que antes o después de las comidas de fiesta hay que estar pasando hambre puede causar el efecto rebote. Para mí es más importante comer de manera consciente e, insisto, con control. Un buen truco para controlar tanta ingesta navideña son cenar sopas de verduras, caldos desgrasados. También hay que tener en cuenta los alimentos depurativos como alcachofas, espárragos, apio, que alivian las molestias por los excesos como la pesadez de estómago, sensación de hinchazón o flatulencia", matiza esta profesional.

En cuanto al tema de los dulces light, esta experta en nutrición indica que "no son una opción saludable porque que no lleve azúcar no significa que su valor nutricional sea mejor. Por otro lado, suelen estar elaborados con una harina refinada que es un hidrato de carbono de absorción rápida. Mi consejo es leer las etiquetas para que no se engañe al consumidor. Otra forma es elaborar nuestros propios postres con productos como el plátano, dátiles, pasas, cacao puro, jengibre o ralladuras de limón o naranja, añadiendo también frutos secos y semillas", explica.

Con todo ello no se quiere decir que no se pueda disfrutar con algún capricho propio de las fechas, sin privarnos de comer un polvorón, un poco de turrón o unos mazapanes. Lo que no hay que hacer es atiborrarse. No debe de preocuparnos tanto si se engorda o no, que en general casi todo el mundo coge algún kilo de más, sino de comer de forma saludable y disfrutando de esta Navidad en compañía de los seres queridos.

RECETAS SIN REMORDIMIENTOS

Trufas de nuez saludables

Susana García Soto. Del blog y su libro "Piruletas de jamón". Editorial Delallama

Ingredientes:

100 gramos de avena (sin gluten si no puedes tomarlo).

100 gramos de nueces.

100 gramos de dátiles.

1 cucharada de cacao puro en polvo.

Coco rallado (opcional)

Preparación:

Pon los dátiles a remojar en agua unos 15/20 minutos. Muele los copos de avena con la ayuda de un procesador de alimentos o con el accesorio picador de la batidora. Reserva en un cuenco grande. Sin lavar el recipiente, muele las nueces. Viértelas en el cuenco con la avena. En el mismo aparato tritura los dátiles, escurridos, hasta hacerlos pasta. Añádelos a la mezcla de avena y nueces junto con la cucharada de cacao. Mezclar con las manos hasta formar la masa. Luego, coge porciones de unos 25 gramos y vete haciendo bolitas y rebozándolas con el coco rallado. Guarda en un recipiente hermético. "A mí me encanta tenerlas en la nevera y sentir como se van ablandando en mi boca. Facilísimo, ¿no?", dice su autora.

Pastel de coliflor y bonito

Paula Losa Pérez-Curiel. De su libro "El gusto de comer bien". Editorial Delallama

Ingredientes:

1/2 coliflor pequeña.

1 puerro.

1 cebolla.

1 diente de ajo.

1 bandeja de champiñones naturales.

3 huevos camperos.

2 latas de bonito en aceite de oliva virgen extra.

2 cucharas de AOVE, sal y pimienta.

Preparación: