El atípico relato sobre el cáncer de una avilesina que lo padece y quiere contarlo para que nadie se sienta solo: "Creando mi vida"

Como decía Oscar Wilde: "No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo". Pues aquí estoy yo para contar mi atípica historia con el cáncer. Sí, atípica porque he pasado de un sarcoma de Ewing a un condrosarcoma mixoide extraesquelético sin pasar por la casilla de salida. Vaya por delante que esta es mi historia, sin más. Ojalá todos los enfermos de sarcomas pudieran tener mis giros de los acontecimientos. O mejor, todos los enfermos de cualquier tipo de cáncer. Pero así se me dieron las cosas a mí y, desde la prudencia y el absoluto respeto por los que lo están sufriendo o lo sufrirán, no siempre está todo dicho. A veces sí hay esa luz tan esperada al final del túnel. Y ese es mi caso a día de hoy, que todos sabemos cómo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos tu vida.

Me llamo Alicia, soy de Avilés, tengo 41 años y lo que más me gusta hacer en el mundo es reír.

Todo comenzó un agosto de 2012, riendo. Así fue como me noté un bulto en la parte izquierda de la barriga. Me estaba riendo tanto que me dolía la tripa y, al poner la mano, noté un bulto.

La verdad que, a pesar de lo que escuchas y te dicen y sabes, no le di mayor importancia. A los días, pedí cita con mi médico de cabecera y, cuando fui, pensó que era un quiste sin más. Me pidió una ecografía y, tras ella, empezó todo.

Era ya 2013 cuando llegó esa cita para ver qué podía ser. En la misma ecografía me piden que me quede, porque veían algo raro y querían coger una muestra. Mi primera biopsia. En ese momento yo tenía 31 años y un miedo atroz a las agujas, del estilo de sacar sangre acostada porque me desmayaba...

Tras varias pruebas, llega el diagnóstico: sarcoma de Ewing de partes blandas, un tipo de tumor raro que lo normal es que se dé en edad infantil, en huesos y en varones. Pues ahí estaba yo, cambiando las reglas. En un primer momento te quedas bloqueada, no entiendes nada y piensas que esto no tiene sentido y no puede estar pasándote a ti. Lo segundo que pasa por mi mente es: "Bien, esto es lo que hay, pues habrá que ir a por todas...".

Mi primera operación es en agosto de 2013 en Oviedo, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Sale todo bien y me despiden diciéndome que debo congelar óvulos para empezar el tratamiento. Creo que fue la primera vez en mi vida que pensé que no podría ser madre. Eso abrió un nuevo objetivo en mi mente. Cuando recibes esa información, algo en ti te transporta a una nueva realidad en la que no vivías.

Con todo lo que he vivido, si una sola persona puede sentirse acompañada con mi historia, merecerá la pena

El caso es que Pepito (nombre con el que me dirijo a mis tumores) desapareció de mi cuerpo y se dedicó a viajar para ver qué tipo de tumor era. Lo estudiaron en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), viajó también a Boston. Era todo tan raro que tampoco sabían decirme exactamente qué tipo era. Al final, llegaron buenas noticias de Boston: se había convertido en un sarcoma de bajo grado. Todo eran buenas noticias, me libraba de la quimio, de congelar óvulos. De cómo se ponía la cosa a cómo sucedió fue asombroso.

Al ponerte la vida en esa situación, y a pesar de que todo se presenta muy bien, mi pareja y yo decidimos casarnos, porque de forma vanidosa pensé que me negaba a casarme sin pelo. Realmente, uno de los grandes inconvenientes que pensamos que vamos a tener antes de empezar estos tratamientos es ese, el de quedarte sin pelo. Así que pensé: "Déjame tiempo para verme yo misma en mis fotos de boda y disfrutarlo sin estar enferma". El 30 de agosto de 2014 nos casamos: fue el segundo día más feliz de mi vida.

Parecía que todo era normal –vida normal, un susto sin más– cuando, en 2016, de nuevo otro bulto. La experiencia es un grado, así que esta vez ya fue mucho más rápido todo. Segunda operación, de nuevo en el HUCA. Todo salió igual de bien que la primera. Llega un tercer bulto, en 2018, y ahí ya pido una segunda valoración en un hospital de referencia de sarcomas. Me derivan al Hospital Sant Pau (Barcelona). Me operan allí y sale todo estupendo. Pero llegan los resultados de anatomía patológica y vuelve a ser sarcoma de Ewing. En Barcelona me dan las pautas del tratamiento, algo potente, que probablemente me deje estéril, por lo que les pido congelar óvulos antes de empezarlo. Aunque no estaban muy a favor por los tiempos, comprendieron mi deseo y esperaron a que lo hiciera. Todo el proceso fue rápido y, aunque solo conseguí congelar tres óvulos, creí que hacer otro tratamiento tan seguido antes de la quimio igual era demasiado, ya que estos procesos son un gran chute hormonal que te agota. Así que aunque pensaba que no del todo, mi objetivo estaba cumplido. Al menos tres ovulillos eran mejor que nada. Y obviamente también pensaba que, con un sarcoma de Ewing de nuevo, quizás ni oportunidad de usarlos tendría. Soy una persona muy optimista, pero también soy realista: dos veces había librado, igual una tercera era demasiada suerte.

Empecé mi tratamiento de quimio. Iban a ser seis sesiones en principio, luego volvíamos a operar y luego radio. Me pongo a buscar información sobre sarcoma de Ewing, mi tipo de quimio, qué va a pasarme y me encuentro a Ainhoa, del blog "Menos miedos y más ganas", una chica unos años más joven que yo que estaba pasando por el tratamiento para sarcoma de Ewing-like (así se denomina el de partes blandas), que iba contando cada paso que daba en su tratamiento. Para mí fue liberador leer a alguien que estaba viviendo mi camino, pero unos meses antes. Ese es el principal motivo por el que yo me he decidido a contar mi historia, porque mil veces estuve a punto de escribirle y decirle que yo la leía, que era inspirador sentir que alguien pasaba por lo mismo o muy parecido, que esa compañía en esos momentos, y sin ella saberlo, estaba siendo una mano amiga en mi proceso. Y con todo lo que yo he vivido, con todo lo que yo sé ahora, si una sola persona puede sentirse acompañada con mi historia y conmigo, merecerá la pena.

Empiezo la quimio. Decidí que todo mi proceso iba a ir con los labios pintados de rojo. Pasase lo que pasase, todos los días que saliera de casa iba a acompañarme el rojo. Había pedido cita para raparme el pelo y ponerme una peluca como dos semanas después de la segunda sesión de quimio. Había elegido una peluca natural, rubia y de pelo corto. Yo, siempre con melena morena, pensé: "Bueno ya que nos ponemos, pues habrá que jugar un poco".

Con la primera sesión de quimio, a los pocos días mi pelea en la ducha con los mechones de pelo sueltos era toda una hazaña. Así que decidí adelantar la cita y no pasar más tiempo recogiendo pelo que lavándolo. Fui yo sola a raparme y poner la peluca, porque realmente no sabía cómo iba a llevar la situación. Todo fue mucho mejor de lo que me imaginaba: salí con mi peluca, me veía guapa con mis labios rojos y mi peluca rubia.

De repente, tras la segunda sesión de quimio, recibo una llamada de mi oncólogo de Barcelona, la llamada más trascendental de mi vida. Me dice que le han llegado los estudios de mi cadena genética completa del Hospital Virgen del Rocío, que tengo una mutación extraña que hace que lo que parecía ser un sarcoma de Ewing-like resulta que es un condrosarcoma mixoide extraesquelético... No doy crédito. El caso es que ese tipo de tumor rarísimo no funciona con la quimio que estaba recibiendo, ni con ninguna.

Así que paramos tratamiento y tienen que operarme de nuevo y poner radio. En esta operación es cuando deciden sacar todo el músculo abdominal izquierdo, limpiar bien la zona tumoral y reconstruir mi pared abdominal con el músculo gracilis del muslo derecho. Yo, tan tranquila, pensando que esto se hacía habitualmente. Resulta que en 2019 me hacen esa operación, la primera a nivel mundial de estas características que sale bien, todo un éxito de operación. A los pocos meses de recuperación comienzo la radio: 30 sesiones de radio abdominal que acabaron de eliminar cualquier posibilidad de ser madre de forma natural, ya que tras el tratamiento comienzo con una menopausia precoz que me desestabiliza bastante.

Sale todo fenomenal y, en medio de la pandemia, en una de mis revisiones en 2020 para confirmar que mi pared abdominal está completamente sana, decido preguntar si podría ser el momento para quedarme embarazada, si la operación lo permitiría. Me dicen que en principio sí, que no debería haber problema. Entonces llega el momento de descongelar mis tres ovulillos, en los que había puesto cada gota de esperanza que tenía para ser madre genética. He de decir que mi tumor no es genético, por lo tanto no hay peligro de que pueda heredarse. Comienza mi nuevo proceso: ser madre. Me llaman al día siguiente desde el centro de FIV para informarme que dos de mis óvulos congelados no habían sobrevivido a la fecundación. Solo quedaba uno que parecía que iba para adelante. En esos momentos ya me planteo cambiar el plan e irme a Madrid para comenzar un proceso de ovodonación. Vuelven a llamarme y me dicen que todo va bien y que van a proceder a colocármelo. El 5 de septiembre de 2020 implantan el embrión en mi cuerpo y, tras un largo y complicado embarazo con montones de sustos y mucho reposo, en la semana 37 deciden sacar a mi bebé por problemas de crecimiento.

Hoy, tras cuatro operaciones, dos sesiones de quimio, 30 sesiones de radio, un embarazo con menopausia precoz, mucha esperanza y mucho orgullo, puedo decir que el 11 de mayo de 2021 nació Elisa, que me convirtió en mamá en el día más feliz de mi vida.

¿Cómo vivo ahora? Pues al día, al segundo. Cada año hago mi resonancia de control: antes iba tranquila, ahora voy con el corazón en un puño. Porque tras conseguir mi mayor logro, ser madre pese a las adversidades, sé que en cualquiera de mis revisiones puede cambiar todo de nuevo.

La vida es lo que pasa mientras estás pensando lo que pasará. Si algo he aprendido es que sí que hay luz al final del túnel. No podemos perder esa esperanza. Me siento muy afortunada de poder contar mi historia con objetivos felices cumplidos. Pero no puedo olvidarme de que, cuando se surfea con el cáncer, no siempre acaban así las cosas, incluso para mí. Si mi historia ayuda a alguien, si puedo acompañar a quien esté pasando por esto de cualquier forma, me pongo a su disposición con mi mail de contacto: "creandomivida@yahoo.com".

Quiero mandar un beso a todos los que están en la lucha: les mando fuerza y esperanza. A todos los que lamentablemente la perdieron, les mando fuerza a sus familias. A mis seres queridos que perdieron la batalla, Pi, Rosa y Rafa. Y a Ainhoa, que estés donde estés siempre hay un trocito de ti que irá conmigo, fuerza a tu madre y hermano.

Y quiero dedicar mi historia a mi familia, que siempre ha creado una telaraña invisible para que nunca me cayera. A mi marido y a mi hija: sin ellos no habría historia.