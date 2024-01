El cáncer y la hepatitis no pueden con Rosa Fernández: «No cuelgo las botas»

Cuando en 2009 le detectaron un cáncer, Rosa Fernández Rubio estaba a punto de iniciar una nueva expedición para escalar un ochomil. "Sentí que me cortaban las alas porque estaba en un momento diez. Tenía patrocinadores, estaba todo preparado y solo tenía que preocuparme por entrenar", recuerda.

El proyecto quedó aparcado y la alpinista asturiana –quien ha coronado seis de las catorce montañas de más de 8.000 metros del planeta, incluido el monte Everest– decidió poner el reloj a cero. "Deposité mi confianza en el equipo médico y me enfrenté al cáncer como si fuera una montaña. Una montaña que no había elegido y que desconocía, pero que al final me hizo más fuerte", explica.

Durante dos años, el hospital fue su campo base. Y en la primavera de 2011 consiguió coronar el Kangchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo. "Sufrí mucho, porque es una expedición muy dura. Creí que no iba a llegar, pero lo hice por todas las personas que sufrían mi enfermedad. Al final, fue mi cabeza la que me llevó hasta la cima porque, después del tratamiento, no tenía la capacidad física para hacerlo; es el 50 por ciento de la recuperación", asevera la deportista.

Cinco meses después alcanzó el pico del Manaslu, su sexto ochomil y el segundo tras librar su lucha contra el cáncer. "Subí en veinte días, sin oxígeno, y fue como cerrar un círculo, me sentí muy bien. Nadie había escalado dos ochomiles después de haber superado un cáncer", asevera orgullosa.

A juicio de esta experta y veterana alpinista, fundadora también del club de ciclismo femenino de montaña "Una a Una", en el deporte, como en la vida, la constancia es lo más importante: "Yo siempre digo que la montaña me salvó la vida, porque pensar en salir a escalar me ayudó a salir adelante en muchas ocasiones".

Rosa Fernández se crió en la montaña con sus abuelos, pero nunca pensó que subir cumbres acabaría siendo su vida. "Siempre digo que el entrenamiento es muy importante, pero la genética también cuenta. Yo nací en la braña de Los Llanos, en Cangas del Narcea, y viví en unas condiciones muy duras, sin agua, sin calefacción, sin luz... Cuando era pequeña, era muy enfermiza, y pensaban que no iba a salir adelante, pero creo que si sobrevives a esto puedes con todo", argumenta con una sonrisa.

A sus 63 años, no tiene intención de "colgar las botas" y espera poder seguir escalando mientras el cuerpo aguante. El año pasado subió al monte Ararat en Turquía, completó una expedición en Bolivia y se prepara para viajar a Nepal. Y todo ello a pesar de no sentirse en plena forma porque ahora sufre las consecuencias de una hepatitis autoinmune que le impide darlo todo al cien por cien. "No quiero parar porque me gustaría ser como Carlos Soria, que con 84 años sigue escalando. En la montaña hay que bajar el ritmo, pero Asturias tiene rutas preciosas por descubrir y el cuerpo se adapta a todo porque al final estás acostumbrado a entrenar un montón de horas".

¿Cómo es un día normal en la vida de una escaladora?: "Me levanto a las siete de la mañana, me ejercito en el gimnasio entre tres y cuatro horas y, si puedo, me escapo a dar una vuelta en bici por la tarde. En la montaña suelo hacer tiradas de ocho horas y un entrenamiento clásico que hago cuando no puedo ir a Picos es ir en bici desde Oviedo hasta el Angliru, paro en una cabaña para dejarla, subo hasta la Gamonal y vuelvo a casa", detalla. "Lo importante es no dejar nunca la actividad física, sobre todo caminar, porque te despeja mucho la cabeza. Creo que el contacto con la naturaleza es muy importante y estamos demasiado enganchados a las nuevas tecnologías. La gente no es capaz de estar una hora sin el teléfono móvil y hay que fomentar entre los jóvenes las salidas por la montaña, es una fuente de vida y tienen que palparla, que conocerla", argumenta. Su próximo reto está en descubrir las cimas menos concurridas: "Tras la pandemia a todo el mundo le dio por ir a la montaña, pero yo quiero seguir disfrutando".