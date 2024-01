Los abrazos, el gran ansiolítico que la pandemia nos arrebató y que no se puede perder: estos son sus beneficios

Entre la primera y la segunda ola de la pandemia de coronavirus, el Hospital de Cabueñes (Gijón), como el resto de la red sanitaria, vivía uno de los peores momentos de su historia. El personal estaba todavía aprendiendo a moverse con los EPIs y los pacientes llegaban al hospital atemorizados por una enfermedad que en aquel momento aún no se conocía del todo y que se manifestaba –antes de la llegada de la vacuna– con síntomas mucho más graves.

La sensación generalizada era de miedo, de desconfianza. Completamente aislados, los enfermos no podían recibir visitas. Los trabajadores tenían miedo de abrazar a sus seres queridos y veían cómo sus vecinos evitaban subir con ellos al ascensor. Todo esto es conocido, pero la pandemia, visto ahora con una mayor perspectiva, tuvo una consecuencia menos debatida: durante meses, surgió un pacto social que abolió los abrazos y que hoy, en parte, aún persiste.

Ahora, casi cuatro años después del estallido de la crisis del covid-19 y en el marco del Día Internacional del Abrazo, que se celebra hoy, el contacto físico vuelve a incorporarse al lenguaje entre personas. Y Cabueñes trabaja con una lección aprendida de aquellos meses: tras semanas de estudio, comprobaron que los enfermos infectados que recibieron contacto físico y compañía de sus sanitarios tuvieron una mejor evolución emocional. El estudio surgió a petición del área de Psicología del complejo sanitario, que planteó a los profesionales una intervención específica viendo que muchos de ellos manifestaban una angustia emocional excesiva. "Quisimos trabajar con los profesionales porque su desbordamiento emocional les podía impedir atender bien a sus pacientes. No puedes dar aquello que no tienes", explica Tina Ibáñez, psicóloga clínica del hospital gijonés.

En aquella época de pandemia surgió un problema denominado "angustia por compasión": los profesionales, al ver que sus enfermos estaban aislados y sólo podían hablar con ellos, se identificaban con ellos, muchas veces, a un nivel demasiado personal, lo que hacía que el bienestar de los sanitarios se viese muy afectado por la evolución de sus enfermos.

Hubo que dar con un término medio: "entrenar" a los profesionales, con sesiones pautadas, para que no cayesen en esa identificación excesiva y, a la vez, estudiar cómo podían suplir la soledad de sus pacientes. Y fue en este último aspecto donde el hospital tuvo que buscar un "sustituto" de los abrazos. Resultó que había varios. "Se comprobó que tocar un pie o una rodilla ya servía para que los pacientes se sintiesen acompañados. Detalles como estos, o tocar la mano a través de la sábana, les hacía recuperar su identidad en una época en la que los sanitarios íbamos vestidos de naves espaciales y ellos no podían relacionarse con nadie", recuerda Ibáñez.

Las claves

Efectos inmediatos Los abrazos y otras formas de afecto físico facilitan la secreción de oxitocina, «la hormona del vínculo», que reduce la sensación de angustia y estrés y aporta efectos analgésicos La experiencia del covid Durante la pandemia, que obligó a restringir el contacto con los demás, Cabueñes comprobó que los pacientes aislados agradecían gestos tan simples como una caricia y una conversación Un gesto que reivindicar Los psicólogos advierten de que, casi cuatro años después del estallido del covid, hay pacientes que lamentan ahora no atreverse a dar ni recibir abrazos por temor a contagiarse o incomodar

Los abrazos fueron, también, verbales. "Nos encargamos de que el paciente se volviese a sentir único y no un número. Les preguntábamos por el nombre de su pueblo, por su edad, nos aprendíamos sus nombres. Cuando recopilamos encuestas de aquella época y preguntamos a los enfermos qué recordaban de su estancia, lo que más recordaban era eso: que un sanitario les tocó un pie o charló con ellos y eso les hizo sentirse mucho mejor", concluye Ibáñez.

Los beneficios de los abrazos cuentan con evidencia científica. "Es muy sencillo, desencadenan la secreción de oxitocina, que es la hormona del vínculo, la segregan las madres durante el parto y les hace olvidar el sufrimiento y establecer un vínculo afectivo intenso con el hijo", señala el psiquiatra asturiano Manuel Bousoño, quien aclara que la "efectividad" de un abrazo surge, sobre todo, cuando el contacto físico no es demasiado breve. Aclara, sin embargo, que los abrazos también pueden ser "peligrosos". "También tiene su lado negativo, ya que se puede uno enamorar del tipo equivocado, especialmente si es un maltratador que alterna estímulos negativos insultos o golpes con abrazos que alivian la tensión y generan dependencia, lo que explica el vínculo tóxico con la gente que maltrata y la dependencia que genera. Intervienen también otros neurotransmisores, como serotonina y dopamina, que hacen compleja toda la interacción", afirma: "Pero, en general, dar y recibir abrazos es bueno para el sistema nervioso y hay terapias basadas en eso".

Cabueñes probó el beneficio de las caricias con enfermos en cuidados intensivos

Yolanda Alonso, psicóloga asturiana, docente de la Universidad de Almería y experta en apegos y cuidados, aporta la parte más teórica de este debate. "Al habla de abrazos, es importante aclarar que las personas somos seres mamíferos y que, como tales, nos alimentamos emocionalmente del contacto físico con los otros. La cercanía física nos da una sensación de seguridad. Esto es definitorio desde el primer momento, con la relación de la madre y su bebé. La importancia de los abrazos para los bebés es algo que se ha demostrado fundamental: la sensación de ser tocados les permite un desarrollo más óptimo", desarrolla. Estos apegos en la infancia se mantienen, después, durante el resto de la vida. "Ya de mayores, los abrazos mantienen un efecto ansiolítico que, además, no tienen los efectos secundarios de la pastilla y la copa de vino. Los estudios apuntan a que un efecto similar al del abrazo lo produce cogerse de las manos de manera íntima. En cualquier caso, se puede decir que el abrazo es el ansiolítico más barato que existe, y universal", añade la experta.

En una línea similar a la trazada por Bousoño, Yolanda Alonso aclara que, para que un abrazo sea "efectivo", el consentimiento y la relación previa entre las personas que se abrazan son fundamentales. "No vale que cualquiera te abrace. De hecho, puede ser contraproducente. Lo que importa es a quiénes abrazamos. Hay estudios, de hecho, que apuntan a que la propia ‘posibilidad’ de ser abrazado, sin que te lleguen a abrazar directamente, ya se relaciona con tener una mejor salud. Estar con un grupo de personas de confianza con quienes sabemos que nos podemos abrazar ya tiene efectos positivos", detalla.

Por último, Lucía Balbona, psicóloga del Hospital Covadonga, de Gijón, regresa al apunte de Ibáñez y, como complemento al estudio que realizó Cabueñes, añade una consecuencia del covid-19 que ella está viviendo día a día en su consulta: los abrazos todavía dan miedo o, de repente, resultan demasiado íntimos. "Me lo comentan muchos pacientes: notan que, cuando alguien se les acerca, ellos retroceden porque ahora no se sienten cómodos", asegura. Ella misma lo nota en su día a día: siempre le gustó acompañar al paciente a la puerta después de una sesión, apoyaba su mano encima de la del enfermo sobre la mesa, le acariciaba brevemente el hombro. "Ahora mismo, este tipo de comportamientos ya no los suelo hacer, y no porque yo quiera, porque sé lo beneficiosos que son, sino porque siento que incomodan. Me da muchísima pena, pero esas formas de contacto siempre han sido una forma de explicarle al paciente que le entiendes", señala la psicóloga, que nota cómo ahora es más habitual que, ante la duda, se pida permiso. "Me sucede, por ejemplo, cuando logro darle el alta a una paciente con depresión que llevaba mucho tiempo conmigo y que al despedirse me pregunta: ‘¿Te puedo dar un abrazo?’ Y yo noto que se emociona al ver que a mí me alegra mucho que me lo pida. Pero ya no nos resulta tan natural como antes", valora.

Balbona sí aclara, sin embargo, que los abrazos dependen más de la sinceridad de quien los brinda que de su ejecución. "Hay gente que simplemente no te transmite nada y otra que, por muy breve que sea el contacto, notas que te relaja todo el cuerpo. Lo que extraña es que en una comunidad como Asturias, donde siempre hemos tenido fama de ser muy besucones, nos esté costando tanto recuperar esa costumbre de los abrazos. Otras provincias siempre han sido en general más frías, pero nosotros no éramos así", asegura la experta, quien reivindica la presencialidad como cura a este riesgo de desapego. "Creo que es mejor para todo, para quedar con amigos y para ir al psicólogo. Yo las sesiones online las doy solo cuando ya conozco al paciente y como excepción. Creo que, con un contacto solo online, no te involucras lo mismo".