Salud Cerebral: guía práctica para que dure lo más posible

Carlos Hernández Lahoz es neurólogo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció un Plan de Acción de Salud Cerebral (Brain Health) para la década 2020-2030. Figuraban como objetivos: 1) Disminuir la discapacidad asociada a las enfermedades neurológicas, mediante la prevención. 2) Extender la asistencia neurológica al 75 por ciento de países del mundo, sin coste individual. 3) Activar la investigación y las políticas sanitarias, a nivel internacional, para cumplir estos compromisos. La pandemia de covid-19 retrasó el inicio de este plan hasta 2022.

¿Qué es la Salud Cerebral?

El concepto más básico incluye tener autonomía y no padecer enfermedad neurológica o psiquiátrica. Pero hoy se valora también calidad de vida, y esto supone sumar a la autosuficiencia cierto bienestar (unos mínimos medios materiales) y razonable felicidad (no tanto medida por placeres, como por satisfacción de vida). La vida tiene limitaciones, que no hay más remedio que aceptar, pero en los países desarrollados las incertidumbres más preocupantes están protegidas, como: seguridad frente a la enfermedad o el desempleo; respeto a los derechos humanos (a la vida propia, familiar y a la propiedad), en un clima donde orden y libertad no estén enfrentados. Con sensibilidad actual, incluiríamos, además: sentirse a gusto en el medio ambiente y social que uno vive, sin depender del consumo y visión esperanzada del futuro, propio o de los descendientes. Nuestro país no está clasificado entre los más felices del mundo, pero sí por encima de la media.

La salud requiere cuidados durante toda la vida

Empiezan por un hogar con buen ambiente familiar donde se favorezca el sano desarrollo, afectivo y físico, del niño. Siguen en la escuela, donde se despliegan los tres aprendizajes básicos para descubrir el mundo: inteligencia, conducta inspirada en valores sociales universales y socialización, que incluya juegos y deportes. La formación en conocimiento de materias y práctica de habilidades discurre en paralelo como un río, aumentando de caudal en cada tramo. Si se aprovecha el tiempo en las etapas sucesivas, poco a poco, emergerá el enorme potencial de futuro, que cada cual lleva en su mochila.

Demencias

La Comisión Lancet, compuesta por un panel internacional de expertos, en consonancia con el Plan de la OMS, publicó un artículo en 2020 donde preveía la reducción del 40 por ciento de las demencias, en la edad media o avanzada, si se controlaban los factores de riesgo evitables. Ese mismo control también evitaría o retrasaría el 80 por ciento de los ictus, añadía, poco después, el profesor Vladimir Hachinski, uno de los neurólogos más influyentes del mundo.

Ictus

A propósito del Día Internacional del Ictus en 2022, el Dr. Sergio Calleja, neurólogo del HUCA, publicó un artículo en LA NUEVA ESPAÑA, titulado: "Los peligros de los que (casi) nadie habla", en el que decía: "Los líderes de opinión tienden a culpabilizar a los individuos (usted come mucho, hace poco ejercicio, no se mira la tensión, fuma, controla mal su colesterol) y a buscar soluciones en las pastillas. En parte tienen razón, pero sólo en parte (...) Las enfermedades cerebrovasculares (...) no inciden de la misma manera en los diferentes barrios de nuestras ciudades, en unas zonas (las más desfavorecidas) esos factores de riesgo se acumulan y hacen a sus habitantes (...) más proclives a sufrir estas enfermedades".

La reducción del tiempo de dependencia sería un buen resultado a favor de ganancia en calidad de vida

Ventajas de una sociedad sana

Con esa misma sensibilidad social, la Comisión Lancet de Neurología ha añadido en 2023 otros campos sobre los que aplicar estrategias de prevención: 1) Socioeconómico (corregir desigualdades flagrantes, mejorar las condiciones económicas de las personas con menos ingresos y orientar a la sociedad hacia la ocupación y el empleo). 2) Sanitario (cobertura universal de la salud, en los países que no la tienen y atención e inversiones donde ya está implantada). 3) Alimentario (reducción de la publicidad de alimentos no saludables). 4) Medioambiental (reducir la polución del aire). 5) Urbanismo (ciudades y viviendas saludables con rutas periféricas para la actividad física al aire libre). Si se gana en salud, se gasta menos en enfermedades y se puede atender mejor la dependencia. Una sociedad sana es más productiva e innovadora, genera nuevos puestos de trabajo con empleo de más calidad y superiores ingresos. También es cierto que los destruye en labores manuales, que pueden ser automatizadas y desempeñadas por máquinas. Al final, el balance se inclina a favor del mayor número y calidad de los puestos que se crean, si bien la amortización de lo obsoleto hay que hacerla con respeto a los trabajadores que desempeñaron esas tareas. La revolución digital es imparable y hay que incorporarse con energía a ese mundo que ya está aquí.

Diez cuidados cerebrales recomendables

Los cuidados cerebrales evitarán que los factores de riesgo modificables prosigan y terminen por dañar el cerebro, ocasionando trastornos físicos y mentales. Se agrupan en aquí en diez apartados. La pedagogía sanitaria debe actualizarlos periódicamente, con persuasión amistosa para que sean mejor aceptados los cambios de hábitos que llevan consigo.

Los primeros factores de riesgo a prevenir (o corregir) son hipertensión arterial, obesidad, diabetes e hiperlipemia

Su presencia significa fallo de nuestro organismo para la regulación de componentes normales y esenciales para la vida. La hipertensión arterial es muy frecuente y comienza de manera insensible; sin embargo, si la progresión continúa, se dañan el cerebro y otros órganos y a la larga cambia la vida de las personas. Los medicamentos son una prevención necesaria, pero no suficiente. También hay adoptar estilos de vida saludables, para reforzar su acción.

Cuidar el cerebro es llevar una nutrición sana y variada, comer con moderación y sin prisa

Son hábitos dañinos: comer con mucha sal, mucha azúcar o grasas saturadas. La dieta mediterránea es excelente. El café (o su equivalente el té) se recomienda para el cerebro, varias veces al día, porque mejora la atención y el ánimo y fomenta la interacción social. Sin embargo, la cafeína (y la teína), componentes esenciales del café y el té respectivamente, tienen algunos efectos adversos: insomnio (por lo que las últimas tomas debieran hacerse a la merienda); arritmias, por lo que se deben evitar en determinados trastornos cardíacos, aunque el médico suele autorizar un descafeinado al día; y lo mismo pasa con la ansiedad.

El alcohol no es bueno para el cerebro, pero los adultos suelen tolerar una pequeña cantidad

Los tóxicos más comunes para el cerebro son el tabaco y el alcohol

Para dejar de fumar se necesita, a veces, ayuda médica. El alcohol no es bueno para el cerebro, pero los adultos suelen tolerar una pequeña cantidad. Como en nuestra cultura están tan implantadas las bebidas fermentadas (vino, cerveza y sidra), se puede hacer un consumo moderado. Una copa de vino al día (o bebida similar) es preferible a dos; dos a tres; y ninguna si se ha de conducir. Sin embargo, las bebidas destiladas, mucho más altas en graduación, hay que olvidarlas. Del abuso de opiáceos en dolor crónico se ha alertado en las revistas médicas, al provocar en la gente mayor estados confusionales y caídas. Tienen que ser manejados con vigilancia y cuidado. Frente a la polución ambiental, tiene que haber regulación y medidas anticontaminación. Sin embargo, esto no depende de nosotros y otros deben gestionarlo. Nuestra tarea es ventilar cada mañana las viviendas, antes de que el tráfico congestione las calles.

Traumatismos craneales (o craneoencefálicos)

El casco protector en la cabeza, inspirado en el de los soldados del frente, redujo notablemente la gravedad de los accidentes de tráfico en ciclistas, motociclistas y ahora hay que incluir a los conductores de patinetes eléctricos. Por normativa, su uso es obligatorio en conductores de estos vehículos y en muchas actividades laborales con riesgo de desprendimiento de materiales u objetos. La encefalopatía postraumática de los exboxeadores es clásica. Más recientemente se ha señalado que tampoco los pequeños traumatismos en la cabeza son inocuos. En deportes de contacto, los golpes en la cabeza, repetidos y frecuentes, pueden producir daño cerebral sobrevenido, a partir de pequeños focos de inflamación cerebral que tienden a extenderse. Son por ello un factor de riesgo de demencia.

El ejercicio en grupo es altamente recomendable para la salud mental

La inactividad física es perjudicial para la salud. Pero el ejercicio ha de ajustarse a la edad y situación física de cada individuo

Tampoco es bueno el ejercicio intenso y prolongado sin haber chequeado antes, los médicos deportivos, la aptitud física del deportista. En cambio, los paseos al aire libre, por rutas sin penosos desniveles, buen paso y el ritmo que cada uno pueda llevar, son beneficiosos a todas las edades. Los cardiólogos llevan años recomendando el ejercicio diario para prevenir las enfermedades cardiovasculares, incluidas las del cerebro (infarto cerebral). Pero faltaba estudiar si beneficiaba a las funciones cerebrales. El estudio inglés de los 10.000 pasos al día para prevención de la demencia de cualquier clase fue realizado en el Reino Unido en una cohorte de 78.000 personas, mayores de 60 años y parecida proporción de hombres y mujeres, todos al comienzo cognitivamente sanos. Al final del estudio, después de siete años, se confirmó el valor preventivo de la actividad física frente a la demencia, con evolución más desfavorable en el grupo control. Hay que aclarar que el beneficio se refería a un paseo diario al aire libre, como ejercicio programado. Otro estudio en el que participaron 29.000 chinos de ambos sexos, mayores de 60 años y cognición normal, fue diseñado para valorar la influencia de los estilos de vida en el deterioro de la memoria con la edad. Se vio que, al cabo de diez años, conservaban mejor memoria quienes mantuvieron de 4 a 6 de los siguientes factores favorables: dieta saludable; no fumar; no tomar alcohol o solo ligero consumo; ejercicio físico diario; y actividades cognitivas y sociales frecuentes. A los estudios prospectivos de este tipo, diseñados hace más de una década, les faltan planteamientos moleculares, hoy más asequibles. En Asturias, con alta proporción de personas mayores y un potente sistema público, se dan condiciones para estas investigaciones. Y más teniendo en cuenta la importante huella científica dejada por profesor Carlos López-Otín, en el estudio molecular del envejecimiento.

El insomnio crónico es un marcador de mala calidad de vida y frecuente síntoma en enfermedades neurológicas y psiquiátricas

No es cuestión de abordarlo sintomáticamente con hipnóticos, más allá de un corto tiempo. Por el contrario, un sueño regular y equilibrado en cantidad y calidad, acompaña, habitualmente a la salud cerebral. El sueño nocturno es una función cerebral compleja: facilita el descanso, consolida la memoria, regula emociones y limpia basuras metabólicas cuya acumulación en el cerebro favorece la demencia. El sueño fragmentado es propio de las personas mayores, que van al baño y vuelven a dormirse sin dificultad. La higiene del sueño incluye: cena frugal, sin alcohol ni café, un par de horas antes de ir a la cama (evitar acostarse recién cenado, o sin tomar nada). Ubicación del dormitorio en la zona más tranquila de la casa, sin televisión ni móvil que alteren la oscuridad y el silencio (la cama, salvo en caso de enfermedad, sólo es para dormir y para el sexo). Los ronquidos siempre indican dificultad de paso del aire por la nasofaringe. Las pausas respiratorias repetidas durante varios segundos (apneas) son signos que se deben consultar porque se asocian con frecuentes complicaciones. La apnea obstructiva del sueño es un padecimiento de diagnóstico médico, que se puede controlar con medidas físicas e instrumentales.

Entre los factores sociales de riesgo que afectan a la comunicación interpersonal hay que diferenciar el aislamiento físico por déficit sensorial del aislamiento social por soledad

Los déficits sensoriales de audición y visión limitan la vida social de quien los padece, más aún los primeros. El aislamiento social es nocivo para el cerebro. Necesitamos hablar para vivir en comunidad y mantener u olvidar recuerdos. Las asociaciones de pacientes que facilitan los contactos sociales a las personas que han perdido familiares y amigos tienen una serie de actividades en los centros. Periódicamente se organizan charlas divulgativas, conciertos, funciones y exposiciones. Además de las menciones honoríficas que reciben los grupos, el principal beneficio de la participación es el refuerzo de la autoestima y el clima de compañerismo que se vive entre los participantes. En Reino Unido se ha ensayado la figura del agente social en el Centro de Salud, que pone en contacto a la persona aislada con una asociación próxima a su domicilio y luego lleva control de su asistencia y progreso, a través de la información que facilita la Asociación. En muchos casos se trata de pacientes con síntomas menores, a quienes se practican múltiples estudios que no revelan patología significativa. Cuando entran en ese programa de seguimiento asociativo, suelen frecuentar menos las urgencias o las consultas, mejorar su satisfacción personal y, en definitiva, su salud mental. La psiquiatría basada en el modelo biopsicosocial cree en la atención comunitaria y en el valor de la relación social para integrar algunos pacientes en estos Centros Asociativos, con apoyo psicológico, como complemento (o alternativa incluso) al tratamiento psicofarmacológico. Tampoco hay que subestimar la utilidad de los centros sociales, donde usuarios menos creativos, se dedican sencillamente a tomar café y jugar la partida, porque cualquier socialización que respete las reglas de convivencia es válida.

El estrés es un factor negativo que genera trastornos emocionales (ansiedad y depresión) y sufrimiento

El tratamiento con psicofármacos es siempre una indicación médica y los procesos complejos o los tratamientos prolongados necesitan la supervisión o el control del psiquiatra. No todo son medicaciones. El ejercicio en grupo es altamente recomendable para la salud mental. Anteponer lo importante a lo inmediato es crear un orden jerárquico en el pensamiento, que ayuda a afrontar sin prisa el presente y a tolerar la incertidumbre inevitable de la vida. El mindfulness es una técnica psicoterapéutica de meditación, que relaja y borra experiencias dolorosas persistentes. Se ha utilizado con beneficio sintomático en estrés y dolor crónico, y va mejor cuando se aplica a pacientes entrenados y con capacidad de concentración.

La educación cognitiva de calidad entrena el cerebro

Suelen ser actividades culturales: lecturas seleccionadas, y mejor si el lector está integrado en un club de lectores y abierto a otros puntos de vista. Conferencias, conciertos y exposiciones, y mejor si se conocen fundamentos del contenido presentados por un experto o se ha documentado uno antes de asistir. Aprendizaje de conocimientos que quedaron pendientes (idiomas, tocar un instrumento musical...) o que despiertan curiosidad e interés en el presente.

El sentido de la vida se basa en los valores estables de la personalidad, que se expresan por patrones de comportamiento que se repiten de forma semejante ante parecidas situaciones

La arquitectura de uno mismo se construye a lo largo de la vida. Son materiales nobles: educación, responsabilidad, respeto y cumplimiento de las normas sociales, lo cual no excluye disposición a cambiarlas por un modelo mejor. Si uno desea superar sus déficits y pone voluntad, siempre se puede reorientar la conducta. Jordan Peterson, profesor de psicología, dice que en el trato con los demás, el valor que mejor define al tipo decente es el juego limpio, donde no cabe el engaño y el individuo mantiene un equilibrio entre el afán de superación y el autocontrol de los impulsos egoístas.

Las intervenciones sobre Salud Cerebral se pueden medir. Por ejemplo, la esperanza de vida media (hombres y mujeres) en España (2022) fue de 83,2 años, mientras que la esperanza de vida saludable, es decir, con autosuficiencia, en mayores de 65 años, fue de 10,3 años. Durante casi 8 años, las personas viven ese último período de su vida en situación de dependencia. La reducción del tiempo de dependencia, conservando (o mejorando) la longevidad, sería un buen resultado a favor de ganancia en calidad de vida.

