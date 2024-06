La Unidad de Cuidados Intensivos del HUCA, el hospital dentro del hospital: "Mucha gente se recupera aquí"

El HUCA se convirtió en una trinchera determinante en una de las batallas más duras que se puedan imaginar: la pandemia de covid-19. "Fue un tiempo decisivo en el que las camas de UCI eran siempre insuficientes", rememora Dolores Escudero, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos y coordinadora autonómica de Trasplantes. "El covid fue sin duda el mayor desafío que viví personalmente, una desgracia mundial por todo el sufrimiento y la muerte que conllevó, pero desde el punto de vista estrictamente profesional, como gerente de servicios, fue un desafío fascinante porque me obligaba a enfrentarme a un virus totalmente desconocido y que no sabíamos cómo se iba a comportar en un momento en el que todavía no había vacuna", señala la especialista, que hubo de gestionar un enorme volumen de pacientes y recursos humanos. Una prueba que "aprobamos con nota y alta" y que puso de manifiesto el "gran capital sanitario y humano" del que dispone el hospital y que configura "su gran virtud y su mayor potencial". El panorama era dantesco: "Había días que ingresaban once pacientes, que tenían una estancia muy larga, así que siempre hacían falta más camas y para ello habilitamos en tiempo récord más de 60 en el gimnasio de fisioterapia".