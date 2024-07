"El 15% o el 20% de nuestros pacientes solo necesitan hablar"

Antonio Fernández Fernández nació en León en 1966, pero vive en Gijón desde que tenía 2 años. Está casado con una médica y tienen un hijo que no ha seguido la tradición familiar, sino que estudia Ingeniería. Cursó Medicina en la Universidad de Oviedo (1984-1990), empezó la especialidad de Estomatología, a la que renunció pronto por considerar que no era lo suyo. Repitió el MIR y obtuvo plaza de medicina familiar y comunitaria. Hizo el servicio militar en Canarias durante nueve meses. Allí vio por vez primera un TAC (escáner) y ejerció como médico de la Legión en Fuerteventura. Regresó de la mili y empezó la especialidad. Hoy ejerce la medicina de familia en el centro de salud gijonés Puerta de la Villa y es el presidente de la sección asturiana de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

–¿Empezó la especialidad y...?

–Para especializarme escogí el área del Nalón. Recuerdo a mi tutor, don José de Vera Argüelles, muy buena persona y muy buen tutor. Cuando acabé, la única salida profesional que había eran los servicios de urgencias hospitalarias. Me llamaron del área sanitaria de Oviedo y me ofrecieron cubrir una baja en Teverga. Una vez terminado el contrato, volví a mi área de origen, Langreo, siguiendo el consejo de los médicos mayores. Ante la escasez de trabajo asistencial, me presenté a una plaza de coordinador de Unidad Docente para llevar formación. Fue un periodo corto e intenso, y luego ya volví a ejercer la medicina asistencial.

–¿Qué le queda de esos años en la cuenca del Nalón?

–Muy buenos recuerdos porque en aquel grupo humano nos llevábamos muy bien. Yo creo que la edad también influye: tenías treinta y pico o 40 años. Se hicieron muchas cosas.

"Está demostrado que tener el mismo médico de familia durante quince años reduce en un 30 por ciento todos los problemas de salud"

–Usted parece tener buenos recuerdos de todos los sitios en los que estuvo.

–Sí, en general sí, de todos los sitios y de casi todas las personas. Busco el lado bueno de las cosas.

–¿Le cuesta poco relacionarse con la gente?

–No me cuesta relacionarme con la gente. Yo creo que en la vida hay que disfrutar de los momentos.

–Esa capacidad de relación es importante para la medicina de familia..

–Importantísimo. Mirar a los ojos, gesticular, dejar que la gente exprese sus sentimientos... es fundamental. Pienso que es una de las cosas que hoy día tenemos que cuidar más. Insisto mucho en esto a los residentes que vienen a nuestro centro de salud. Somos centro docente y nos llegan residentes de otras especialidades. Es importante que conozcan nuestra especialidad. Les sirve para cambiar el concepto que se tiene del médico de familia, y eso es fundamental.

–¿Está diciendo que la medicina de familia es una gran desconocida, incluso para los médicos?

–Por supuesto. Incluso para compañeros de otras especialidades. La gente de mi generación ha luchado mucho por la especialidad de medicina de familia. Yo sigo llamándonos médicos de cabecera, porque estamos a la cabeza de lo que le pueda pasar a ese paciente y a su familia. Me influyó mucho un tío mío que me inculcó la medicina de familia de León. Los meses de verano íbamos 15 días a su casa, a Cubillas. Vivía la medicina de familia las 24 horas del día. Cuando salía a hacer domicilios, yo le acompañaba. No me arrepiento en absoluto de la especialidad que elegí.

–¿Qué le está pasando a la medicina de familia?

–La medicina en general ha cambiado mucho por la tecnología. La apuesta por la tecnología es buena, pero nunca se va a poder sustituir la labor del médico de familia. Yo trabajo en el centro de Gijón, con un perfil de población muy urbana que tiene acceso a muchos medios y a menudo vienen a hacerte una segunda consulta. "Ya he ido a ver al doctor fulanito y me ha dicho esto. ¿Qué hago, Antonio?". Pues después de un largo peregrinaje por unos médicos y otros, resulta que para esa persona concreta el sistema sanitario soy yo. Ahora estamos viendo mucha segunda opinión que viene de la medicina privada, porque con todo lo que pasó con el covid-19 hubo gente que se hizo seguros privados para tener acceso a pruebas complementarias lo antes posible, las tienen y ahora ya con la prueba complementaria y con la patología viene y te piden una valoración.

"Hay que pensar en cambiar la formación del médico de familia y dirigirla hacia la patología crónica, al dolor no oncológico crónico, a las últimas voluntades..."

–Ese modelo de medicina que usted preconiza consume mucho tiempo por paciente...

–Obviamente, requiere de tiempo. No soy muy de pedir, pero una de las cosas que pido y que desde Semergen pedimos a la Administración es eso: tiempo para atender bien a los pacientes.

–Sus colegas se quejan de un exceso de burocracia...

–Es verdad que hay que quitar mucha burocracia del trabajo del médico de familia. Pienso que uno de los planteamientos que va a tener que hacerse la Administración es el tema de los perfiles profesionales. Hay que medir la actividad que hace cada uno de los profesionales. En los centros de salud faltan médicos de familia asistenciales. Tenemos enfermeros y unidades de apoyo, y hay que distribuir la carga de trabajo. Cada uno de los perfiles profesionales debe resolver las demandas asistenciales. No todo tiene que pasar por ni acabar en el médico de familia.

–¿La reciente figura del centro de salud? Usted es el director de su centro de salud...

–No es la panacea, pero entiendo que la Administración estuvo inteligente en que unas personas con un principio de autoridad o cierto liderazgo asuman una responsabilidad.

–Lo que la Administración sanitaria dice a los profesionales de Atención Primaria viene a ser: "Organizaos como queráis, pero resolved los problemas"...

–Sí, pero hay una cosa: organizaos como queráis, pero sin tener capacidad de gestionar el recurso humano. A mí me gustaría ser un entrenador que pudiera elegir a sus jugadores. Me gustaría fichar, claro. Eso sí sería dar un valor añadido a los centros de salud. Y el cuerpo de médicos, de enfermeros y de administrativos tiene que tener una continuidad. Es la manera de que conozcan a sus pacientes.

–¿Es fácil?

–Lo habitual es, más o menos, la regla de los tres tercios: una tercera parte de tu cupo de pacientes que no viene nunca, un tercio que viene cuando lo necesita y un tercio que viene con mucha frecuencia. Estos últimos suelen ser personas mayores. Tenemos que actuar en la promoción, la prevención, el grupo. Por otra parte, en la plantilla médica tenemos un salto generacional: de trece médicos de familia, seis tienen más de 65 años; tres o cuatro tenemos sobre 55 o 60; y solamente dos están en los 30 o 40. Se necesita un recambio generacional.

–Los pacientes necesitan continuidad y estabilidad con el médico de familia…

–No nos cansamos de decirlo y ahora tenemos una investigación al respecto que lo demuestra. Tener el mismo médico de familia durante 15 años reduce en un 30 por ciento todo: el acudir a urgencias, los ingresos hospitalarios, la mortalidad... Está muy bien la ecografía, está muy bien la dermatoscopia, está muy bien la teleoftalmología, pero está mejor tener un médico de familia estable.

–¿Por qué los médicos jóvenes les tira más la urgencia hospitalaria que el centro de salud?

–La especialidad formativa de medicina familiar y comunitaria ha tenido un viraje hacia la urgencia. Es decir, los residentes de familia están altamente formados en la RCP básica, en la RCP avanzada, en politrauma, etcétera... Tienen preferencia por urgencias debido a las condiciones laborales, a que dan prioridad a trabajar 17 o 24 horas seguidas, a un sistema de descansos distinto a trabajar de lunes a viernes... Pero a lo mejor hay que pensar en cambiar y que la formación vaya dirigida hacia la patología crónica, al dolor no oncológico crónico, a las últimas voluntades... Ahora tenemos el tema de la eutanasia, de la gestión de la incapacidad temporal... El perfil profesional tiene que ir adaptándose a los tiempos. Todos hemos pasado por esa fase, cuando acabas la especialidad, en la que lo que te gusta es lo operativo, montarte en la UVI móvil, cubrir la urgencia...

"No soy muy de pedir, pero una de las cosas que pido y que desde Semergen pedimos a la Administración es tiempo para atender bien a los pacientes"

–Ese natural amor a la aventura...

–Eso es. ¿Qué pasa? Que luego ves la importancia de la continuidad asistencial. En todo caso, nosotros, como médicos de familia, tenemos que prestigiarnos, así de claro. ¿Y cómo te prestigias? Pues haciéndote ver y valer. Yo tengo la ventaja de que tengo compañeros pacientes de todas las especialidades: cardiología, neumología... Y me preguntan cosas básicas que los médicos de familia conocemos muy bien. Nos falta vendernos mejor...

–¿Cómo es un médico que se convierte en paciente?

–La transformación es muy curiosa. Cada uno en su profesión quizá es una persona rigurosamente ecuánime y, sin embargo, como paciente es todo lo contrario.

–Antes hablaba usted del covid. ¿Ven muchas secuelas del coronavirus?

–Sí es verdad que hay un perfil de covid persistente. Pienso que hay poco, pero sí lo hay. Pero ante todo tenemos una asignatura pendiente: la soledad.

–La soledad es una auténtica pandemia...

–Sí, brutal. Ese perfil de señora de 80 años, viuda, con buena dinámica familiar, pero que los hijos no viven aquí... No es que no quieran atender a sus padres, es que no pueden... Pues uno de los refugios de esas personas es el centro de salud. Tenemos que mejorar mucho el aspecto sociosanitario. No estamos dando respuesta.

–De cien pacientes que usted tenga, ¿cuántos solo necesitan hablar?

–Un porcentaje no desdeñable. Igual te estoy hablando del 15 por ciento o del 20 por ciento. Y no solo gente mayor; también gente joven.

–¿Qué experiencia tiene con la eutanasia?

–Pues es curioso. Ahora, en un periodo breve han surgido dos demandas de eutanasia en nuestro centro de salud. Hemos tenido una reunión productiva a nivel de equipo con las personas de la Consejería de Salud responsables de la eutanasia. Hay que ser respetuosos con esa decisión que toma el paciente, y también con la decisión del profesional sanitario en cuanto a su objeción de conciencia.

–¿La experiencia como presidente de Semergen?

–Buena, pero hace falta un relevo. He estado cuatro años y me he comprometido otros cuatro porque el proyecto es muy ilusionante y espero poder contribuir con el resto de personas que constituimos la junta directiva a la mejora de la medicina de familia. Finalizado este mandato, pasaré el testigo. En el otoño de 2020, en pleno covid, sufrí una úlcera de estrés. Dejé de ser médico y pasé a ser paciente.

–¿Cómo lo vivió?

–Estuve diez días ingresado en el Hospital de Cabueñes, se murieron dos compañeros de habitación... Fue una experiencia dura que me hizo madurar. Vi la muerte cerca. No tenía miedo, me daba más pena por los de casa que por mí mismo.

–Hablaba antes del relevo generacional. ¿Cómo ve a los médicos jóvenes?

–A los médicos jóvenes nadie les ha preguntado qué es lo que quieren. Hay que hablar con los jóvenes. Una segunda cuestión es la feminización de la medicina. Las cosas tienen que ser por mérito, no por el hecho de ser hombre o mujer; eso es un género, sin más. Quizá los de nuestra generación tenemos un compromiso, no sé si por razones educacionales o de tradición. Ese compromiso hay que ir transmitiéndolo a la gente joven. Si tienes guardia, tienes guardia... La sociedad está cambiando: en algunas cosas para bien y en otras habrá que mejorar.

