Veinte años de recetas literarias en Cabueñes: así funciona la revista cultural que "promueve la inclusión"

Dispares, alocados, esperpénticos, románticos, realistas, soñadores, tímidos, humanos y, a veces, se miran el ombligo. Así son, o así se definieron en su día, los impulsores de "Prímula", la revista cultural del Hospital Universitario de Cabueñes, que nació hace ahora veinte años. Sus responsables fueron pioneros en su momento y lo siguen siendo ahora: ni en Asturias ni en España existe, que ellos sepan, una publicación literaria que nazca directamente de un complejo sanitario. La iniciativa, hoy consolidada, cuenta con la colaboración de sanitarios y pacientes aficionados a la escritura y, también, con el apoyo de la jefatura: cada nuevo número, que sale con periodicidad semestral, se presenta en compañía de la gerencia sanitaria y, muchas veces, con representantes de la Consejería de Salud. "Es una forma de facilitar la inclusión", defienden los responsables, quienes consideran que la revista sirve también para "entretener" y "facilitar la espera" de pacientes ingresados.

"Prímula" nació por casualidad y a raíz del Día del Libro de 2004. Aurora Rodríguez, bibliotecaria del complejo sanitario gijonés, había pensado que el acto que había organizado el hospital se limitaría a una lista más o menos larga de sanitarios y jefes que leerían cohibidos pasajes de libros conocidos. "Pero no fue así; varios leyeron trabajos propios, cosas que habían escrito ellos. Ahí vimos que había mucha capacidad creativa en el hospital", recuerda. Ese mismo año se fundó "Prímula" como asociación cultural y lanzó en diciembre su primer número. El mes pasado, publicaron su cuaderno número 37, y cada tirada sigue siendo igual que entonces: una "aventura" para cuadrar las cuentas –la revista se financia por subvenciones y anunciantes– y un cruzar los dedos para que Ariel Michelena, el maquetador, no llame a última hora para alertar de que los documentos de texto no encajan en la extensión prevista.

Tonia Posada y Aurora Rodríguez, en la biblioteca del hospital. / Marcos León

El cuaderno trabaja casi todos los géneros literarios, con una apuesta especial por el relato, la entrevista y el reportaje. Colaboran, entre otros, usuarios del Centro de Tratamiento Integral (CTI) de Montevil para pacientes con problemas graves de salud mental y los niños hospitalizados de Cabueñes.

"‘Prímula’ sirve como entretenimiento a los pacientes; les alivia la espera"

El actual comité redactor, organizado tratando de incluir especialidades variadas, lo integran, además de Rodríguez, los terapeutas ocupacionales Ovidio Alonso e Iván San Vicente, los auxiliares administrativos Ana Fanjul y Tonia Posada, Félix Martín (ingeniero técnico), José María Martínez (enfermero), Isabel María Reyes (anestesista), Manuel Sieres (cardiólogo), Gonzalo Acebal (traumatólogo) y Margarita del Valle (enfermera). "Muchos están jubilados, pero tratamos de rejuvenecernos", dice Rodríguez, que anuncia la inclusión de Soledad Fernández, auxiliar administrativo, y María Ablanedo, enfermera. El comité selecciona y edita los textos y cada integrante se ha ido especializando. Posada es muy buena colocando bien las comas, por ejemplo. Fanjul tiene el talento de "transcribir" los textos de una paciente con discapacidad que envía siempre relatos a la revista.

Gonzalo Acebal (que sujeta el último número de "Prímula") y Ana Fanjul / Marcos León

"Prímula" tiene, además, una esencia ya marcada: una pieza sobre la obra del artista que se encargue de la portada de ese número, una crónica de viajes, varios poemas y relatos, alguna entrevista, una receta gastronómica. La tirada es de 1.500 ejemplares, con distribución gratuita. El logo lo diseñó Pablo Maojo.

Gonzalo Acebal, ahora jubilado del hospital y encargado desde los inicios de escribir el editorial que encabeza cada número, definía en aquella primera edición a "Prímula" como "un tratamiento semestral con efectos perennes" y sin efectos secundarios. Daba, también, una suerte de pauta para lectores de nuevo diagnóstico: "Ajuste la dosis a su medida. Hoy tomo, hoy no tomo. Mañana dosis doble. No importa si antes o después de las comidas. Es igual, siempre le sentará bien".

Suscríbete para seguir leyendo