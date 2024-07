El covid persiste en ellos: cuatro años después, sin cura ni horizonte para estos asturianos

"El covid persistente es una enfermedad y como tal debe ser reconocida y tratada", solicitan los miembros de la Asociación de Covid Persistente del Principado de Asturias (Acopastur). Una demanda que elevan a urgencia tras "luchar durante años" a fin de "encontrar una solución o paliativo para esta enfermedad", apuntan los integrantes de la recién creada Acopastur.

Aunque la asociación nació hace apenas un mes, el grupo de afectados en Asturias, que asciende a más de 300 personas, lleva tres años reuniéndose para compartir experiencias, buscar soluciones y hacer la enfermedad "un poquito más llevadera".

"Tuve covid siete veces ya, y con cada infección aparecen nuevos síntomas" Nuria Bailón

"Quería ser madre, pero el covid persistente me ha quitado esa opción" Cristina Pérez

Los síntomas que experimentan son variables: desde dolor crónico, cefaleas o incapacidad para concentrarse o recordar cosas, hasta una fatiga que imposibilita levantarse de la cama, temblores o pérdida de gusto y olfato. "Vivir así es muy difícil, las cosas que antes de la infección hacías con los ojos cerrados ahora cuestan infinitamente más", cuenta María Suárez, madre de una niña pequeña, cuyos síntomas principales son "la niebla mental y el cansancio". Se han vuelto una constante en su vida y, tras varios años consultando a especialistas tiene claro que "la única posibilidad que me queda es aprender a vivir con ello".

Los miembros de la Acopastur también tienen en común su peregrinaje a través de la sanidad asturiana. Si bien es cierto que "al principio te hacen caso, te mandan pruebas y te solicitan consulta con los especialistas", a medida que se suceden los meses y "no encuentran causa probable, dejan de prestarte atención porque, aunque parezca una broma de mal gusto, a día de hoy todavía hay muchos médicos que no creen en la existencia del covid persistente", apunta Cristina Pérez. Esta ovetense trabajaba como auxiliar de enfermería –una profesión "que me gustaba"–, tenía pareja y planes de futuro –"quería ser madre, estaba en la edad"–, pero ha tenido que despedirse debido a su patología. "Ahora mismo sería muy peligroso que me quedase embarazada; no sé si le pasaría la enfermedad a mi hijo y con los síntomas del covid podría ser letal para mí", lamenta Pérez.

El covid persistente no afecta solo a adultos; en Acopastur también hay adolescentes y niños

Unos planes de futuro que también vio truncados Virginia Martínez al infectarse de coronavirus. "Estaba en el mejor momento de mi vida, mi pareja y yo éramos felices y ahora se me agota la energía en un abrir y cerrar de ojos", expone Martínez. Utiliza un bastón para apoyarse y detrás de su cálida sonrisa se advierten unos ojos cansados pero ávidos de seguir luchando. "Creamos esta asociación para que nadie se sienta solo o incomprendido y allanar el camino de quienes se están preguntando: ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así?", indica. Y es que uno de los muros con los que mayor frecuencia dice toparse es la "negativa de los y las profesionales de la salud" a reconocer que padece covid persistente. "No saben qué es, que existe y cómo paliar los síntomas", comenta Martínez. Sus compañeros asienten lenta y parsimoniosamente, y todos concuerdan: "Hace falta invertir en investigación".

También todos recuerdan a la perfección el día en el que se contagiaron de coronavirus por primera vez. Hay quienes únicamente han pasado la enfermedad una vez. Sin embargo, también hay quienes se reinfectan. "He cogido el coronavirus siete veces ya", afirma Nuria Bailón. Ello no conllevaría mayor problema si no fuese porque "con cada infección sufro nuevos síntomas que se suman a los que ya padecía", explica Bailón, que para protegerse del virus de inyectó dos dosis de la vacuna: "Cuando me vacunaba, me ponía malísima, me subía muchísimo la fiebre y no podía levantarme de la cama". Tal fue así que "mi médico de cabecera me indicó que no me pusiese más dosis", añade.

"Estoy dispuesto a probar cualquier tratamiento para curarme" Juan José García

"A veces me siento culpable por no poder hacer cosas que antes sí hacía" Rocío Guanotasi

"El cansancio se ha vuelto una constante, la única opción es convivir con él" María Suárez

Son varios los que han acusado a los ahora miembros de Acopastur de "ser imprudentes, descuidados o no tomar las precauciones suficientes", relata Cristina Pérez. No obstante, la mayoría de ellos tiene varias dosis de la inmunización y a día de hoy no salen de casa sin mascarilla. "Hace poco hubo un repunte de casos en Asturias y en España. Al ponernos la mascarilla no solo nos protegemos nosotros, también a quienes nos rodean", puntualiza Juan José García. Ahora vive solo, pero lo prefiere porque hay días "que solo puedo levantarme de la cama para sentarme en el sofá, el ruido me molesta, y a veces el exceso de luz también", expresa García.

Y así, entre una vorágine mental que nubla el juicio, fatiga y malestar, pasan las horas, los días y los años. "Estoy dispuesto a probar cualquier tratamiento si con ello consigo mejorar, aunque sea un poco", asevera García. "Es desesperante, sobre todo cuando acudimos a urgencias y nos tratan como si fuésemos enfermos mentales, nos sientan en una silla, nos dan una pastilla de algún ansiolítico y nos piden que nos tranquilicemos. Esa no es la solución, no es justo", reclama García. En consecuencia, "muchos nos vemos obligados a pagar médicos privados". Una opción viable "mientras tenemos sustento económico, que no suele ser mucho, ya que la enfermedad nos incapacita para trabajar", dice García.

"Trato de afrontar la enfermedad con alegría, si no sería insoportable" María José Pérez

"El covid me pilló en el mejor momento de mi vida y truncó mi futuro" Virgina Martínez

El covid persistente no afecta únicamente a adultos, puntualizan. Entre los miembros de Acopastur "también tenemos adolescentes y niños", explica María José Pérez sin perder el optimismo. "La positividad, la alegría e intentar ver el lado bueno siempre es lo que me hace seguir adelante; si no, estaría encerrada en mi casa lamentándome y sería insoportable", indica. Su voz es suave y dulce, pero las palabras que salen de su boca se tornan ásperas y duras de escuchar. "Ya no sé si trabajo para vivir o vivo para trabajar. Al llegar a casa estoy agotada y no puedo más que descansar para iniciar el ciclo al día siguiente", lamenta Pérez.

Los fines de semana no son mejores. "Hacer planes sociales también me agota. Algo en apariencia tan sencillo y divertido como ir de compras se vuelve una auténtica carrera de obstáculos", refiere. Entonces llega la culpa. "No entiendo por qué no soy capaz de hacer tareas tan sencillas como lavarme el pelo, que antes sí hacía", titubea Rocío Guanotasi. Tiene una hija y el sentimiento de frustración se intensifica por "no poder dar el cien por cien de mí misma cuando estoy con ella". Ese querer y no poder es tónica general entre quienes padecen covid persistente. Algunos acuden al psicólogo para aprender a vivir con dolor y sobrellevar la enfermedad lo mejor posible. "No nos cerramos ninguna puerta. Ahora que nos hemos conformado como asociación estamos en busca de un local donde poder reunirnos para compartir experiencias e informar sobre la enfermedad", indica Virginia Martínez.

El siguiente paso consiste en "buscar financiación" y "quizá promover alguna charla con psicólogos o contar con algún abogado para que nos oriente sobre cómo hacer los trámites legales", vaticina Martínez. Aunque arrancan con ilusión, alcanzar dichas metas es un objetivo que todavía perciben lejano, puesto que para ello "hacen falta fondos y no vamos muy largos precisamente", comenta Martínez. Por lo pronto piden "más formación para los médicos y más inversión en investigación", y sus caras parecen un poquito más brillantes tras la promesa de que al chasquear los dedos desapareciese la enfermedad. "Firmaríamos de cabeza", aseguran.

