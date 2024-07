Oncología del HUCA: el arte de convertir el miedo en supervivencia

Nos hallamos en el escenario de una batalla cruenta que puede resumirse en algunas palabras clave. En el lado negativo: miedo y muchas dudas. En el polo positivo: empatía, acompañamiento, investigación, supervivencia.

Éste es el panorama que observa quien se asoma al área de Oncología Médica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Emilio Esteban González, jefe del servicio y profesor de la Universidad de Oviedo, lo define así: "Somos unos 75 profesionales de diversas categorías unidos por la vocación para trabajar con el máximo esfuerzo, el máximo sentimiento personal y la voluntad de poner al paciente en el centro del proceso para remar todos en la misma dirección".

El servicio de Oncología Médica del hospital ovetense atiende cada año a unos 2.500 pacientes nuevos. Esta cifra está aumentando cada año en aproximadamente un centenar.

"Gracias a la investigación, estamos ganando la batalla: más de la mitad de los enfermos se curan" Emilio Esteban — Jefe del Servicio de Oncología

El doctor Esteban subraya un dato adicional muy relevante: "Tenemos una lista de espera de menos de una semana. En el plazo de siete días después del diagnóstico atendemos la primera consulta".

El marco general tiene un componente imprescindible de actitud. "Lo primero es el acompañamiento, que requiere empatía", asevera el doctor Esteban. Y también importa la perspectiva histórica de un servicio y una especialidad médica: "Somos los continuadores de 50 años de este servicio, desde que en 1972 lo fundara en el Hospital General el doctor Antonio Brugarolas, recién llegado de Estados Unidos. En este medio siglo hemos marcado hitos y hemos protagonizado avances de los que todos los asturianos debemos sentirnos orgullosos".

En la filosofía del área, la cohesión es un elemento decisivo. Y en ella se empeñan todos sus miembros, de abajo arriba, como indica con convicción Esther Prada Díaz, auxiliar de enfermería (TCAE): "Los auxiliares tenemos que unir, ser cemento entre todos. Nuestro trabajo es muy humano, requiere empatizar mucho con los pacientes. Y eso implica ser paciente y tranquila tú misma, aunque por dentro estés pasándolo mal porque ves a gente sufrir, a veces a personas muy joven".

A Esther Prada le restan seis meses para la jubilación: "Cada vez que fallece un paciente, te duele, pero me gusta mucho el trabajo que hago".

"La información no puedes acumularla, porque aturullas al paciente; tiene que ser un proceso continuo" Lorena Díaz — Enfermera

"La oncología es dura y mucha gente no quiere hacerla; yo siento que hago algo por los demás" Cristina Fernández — MIR de tercer año

"Hemos atendido a unas 5.000 familias, pero la realidad es que el cáncer hereditario es muy poco frecuente" Pilar Blay — Unidad de cáncer familiar

Axel Mariño Méndez es un joven médico residente de cuarto año: "No me arrepiento de haber elegido esta especialidad. El mayor atractivo de la oncología es poder aportar algo paciente. Conseguir una mínima mejora te da alegría y te muestra que tu trabajo sirve para algo". ¿Qué avance le gustaría vivir a un médico que está empezando? "Obviamente, la curación del cáncer. Pero, siendo más realista, conseguir mejoras significativas en tumores que llevan años tratándose de la misma forma: cáncer de páncreas, cáncer de mama triple negativo... Ya lo consiguieron nuestros mayores con otros tumores y ahora me gustaría conseguirlo con otros", indica Axel Mariño.

Si la vocación médica existe, en la oncología tiene un papel preponderante, tal y como indica otra de las jóvenes del servicio, Cristina Fernández Teso, médica residente de tercer año. Cuando aprobó el examen MIR y tenía que elegir una especialidad, mantuvo con su abuela una conversación determinante: "Mi abuela me dijo: ‘Yo sé que eres buena persona y quizá seas también buen médico, pero sí algo puedo destacar de ti es que sabes acompañar y decir lo que necesito para encontrarme mejor’".

Sobre esa plantilla conceptual, Cristina Fernández esculpió su compromiso: "Oncología me parecía una opción muy adecuada para acompañar a los pacientes. La medicina es un acto de servicio. La oncología es dura y hay mucha gente que no quiere hacerla por las cosas que implica, pero alguien tiene que hacerla. Yo siento que hago algo por los demás. No necesariamente tengo que curar, porque a veces no se puede, pero siempre se puede acompañar, y de eso va la oncología".

Vídeo: Lucía Salazar / Foto: Juan Plaza

Emilio Esteban confiesa que hace cuarenta años él mismo hizo una reflexión en términos similares: "Sí, alguien tiene que hacerlo, y pienso que esta especialidad es un excelente contexto para desarrollar ese compromiso".

El jefe del servicio considera recompensados los sinsabores de una disciplina muy áspera: "Gracias a la investigación, estamos ganando la batalla a una enfermedad tremenda. En tasa de supervivencia, estamos en la media global: más de la mitad del total de enfermos se curan. Pero hay tipos de tumores con más del 80 por ciento de larga supervivencia y los hay con tasa muy baja. En todo caso, la tasa global de supervivencia va a más". Y no todo es curar: "Nos interesa mucho mejorar la calidad de vida de los pacientes", apostilla el responsable del servicio.

La doctora Paula García Teijido forma parte de la sección de Mama, dirigida por Yolanda Fernández: "Vemos unos 400 casos de cáncer de mama nuevos al año. La supervivencia global ha ido aumentando. Es muy importante el hecho de que buena parte de los tumores se diagnostiquen en una fase localizada. Estamos incorporando todos los tratamientos que muestran efectividad y estamos participando en ensayos clínicos muy potentes".

"La empatía requiere que tú seas paciente y tranquila aunque estés pasándolo mal por ver a gente sufrir" Esther Prada — Auxiliar de enfermería (TCAE)

"Estamos incorporando todos los tratamientos que son efectivos y estamos en ensayos muy potentes" Paula G. Teijido — Sección de mama

"Un factor decisivo es que trabajamos en red con todos los hospitales de España" Pilar Solís — Sección de pulmón

Entre tanto, Pilar Solís Hernández trabaja en la sección de tumores de pulmón y génito-urinarios, pero abarca otros tipos de cáncer. "Un factor decisivo es que trabajamos en red con todos los hospitales de España. Y trabajar en equipo con las áreas de cirugía y radioterapia con el objetivo de tratar al mayor número posible de pacientes y acumular una experiencia importante en cada patología", indica la doctora Solís.

Pilar Blay Albors forma parte de la Unidad de Cáncer Familiar, creada hace 15 años y que es referencia para toda Asturias: "En estos años hemos atendido a unas 5.000 familias. A unas les hemos hecho estudios y a otras no, porque no cumplen criterios. A veces, la gente tiene la percepción de que su cáncer es hereditario, porque hay muchos casos en la familia, pero la realidad es que el cáncer hereditario es muy poco frecuente".

La información es un factor omnipresente y capital, como señala la TCAE_Esther Prada: "Todos mis compañeros médicos y enfermeros informan a los pacientes. Pero se van a casa y al día siguiente llaman por teléfono para aclarar dudas. Y ahí estamos nosotras para recogerlas y trasladarlas a los doctores".

En esta misma faceta de la información se emplea a fondo Javier Fernández Fernández, enfermero del área de consultas de Oncología Médica, donde atiende diariamente a entre cinco y siete pacientes nuevos: "Necesitan tiempo. Vienen con miedo a lo desconocido. Ven la quimioterapia como un tabú. Les informas para tranquilizarlos. La mayor parte de las veces lo consigues, pero no siempre".

"Los pacientes ven la quimioterapia como un tabú; les informas y la mayor parte de las veces los tranquilizas" Javier Fernández — Enfermero

"Ayudamos a que se investiguen nuevas terapias y eso significa mejorar el futuro de los pacientes" Irene Llorente — Bióloga de ensayos clínicos

"La gran aspiraciones lograr mejoras significativas en tumores que llevan años tratándose de la misma forma" Axel Mariño — MIR de cuarto año

Un eslabón relevante de la cadena de tratamiento oncológico del HUCA es el hospital de día, donde ejerce la enfermera Lorena Díaz Fernández: "Es verdad que hay mucha leyenda negra sobre la quimioterapia y eso hace que la gente venga con mucho miedo. Creen que van a pasarlo fatal. Lo que más suele asustarles es tener náuseas". En un área tan sensible, al profesional sanitario no le queda más remedio que hacer un poco de psicólogo con sus pacientes, apunta Lorena Díaz: "Unos entran con miedo, otros enfadados... Lo que les dices es que no van a salir peor de lo que han entrado y que estarán menos nerviosos. La información no puedes acumularla, porque les aturullas. Tiene que ser un proceso continuo".

Líneas atrás, el doctor Emilio Esteban hacía hincapié en la importancia crucial de la investigación. Irene Llorente González es bióloga de la unidad de ensayos clínicos, integrada por ocho profesionales: "Ahora mismo tenemos abiertos 65 ensayos en distintas fases y tenemos previsto iniciar 38 más entre este año y el próximo. Unos de son de tratamientos, otros de seguimiento y otros de mejora de la calidad de vida". Irene Llorente vive su trabajo con pasión: "Lo que más me gusta es que puedes aportar algo a la sociedad. Ayudamos a que los doctores investiguen nuevos tratamientos y eso significa mejorar el futuro de los pacientes. También hacemos un poco de nexo entre los doctores y los pacientes".

¿Y el futuro? Emilio Esteban echa la vista atrás: "En 2012 había unos 6.000 casos de cáncer anuales en Asturias, ahora estamos en 7.7

00". Y sobre esos datos, plantea una reflexión y una reivindicación: "Dada esta demanda, hay que apostar por más recursos profesionales y más espacio físico".

Y como aval de su demanda, cita uno de los grandes logros del servicio que dirige: "Nuestra calidad asistencial ha sido certificada como excelente por dos ves por veces por la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO) y no podemos caer en la inercia. Tenemos que seguir progresando".

Suscríbete para seguir leyendo