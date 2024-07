El programa para suprimir la medicación de los diabéticos tipo 2 abre nuevos grupos en Asturias

El proyecto europeo CARE4DIABETES abre nuevos grupos de participación en el Principado de Asturias para fomentar el autocuidado de las personas con diabetes tipo 2. La iniciativa, que dio comienzo en enero de 2024, prevé atender en torno a 100 pacientes en toda la región con dos modelos distintos de asistencia, bien de forma presencial o bien a través de medios telemáticos. Se trata de una propuesta liderada por la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en la que participan 30 entidades de 12 países europeos.

La iniciativa tiene su origen en el programa holandés "Reverse Diabetes2now" (en español: "Revierte la diabetes tipo 2 ahora") que ha sido desarrollado por la entidad Voeding Leeft durante más de una década con resultados muy beneficiosos para la salud.

"Con el programa CARE4DIABETES queremos mejorar la calidad de los pacientes con diabetes tipo 2 formándoles acerca de cómo llevar un estilo de vida saludable que puedan implementar en su día a día", indica María Escribano, una de las técnicas responsables del proyecto. "Se trata de un programa de educación terapéutica, centrado en el estilo de vida, en el que la información no solo se transmite, sino que también se practica con los participantes. Durante los encuentros se realizan talleres de cocina, ejercicios de actividad física, de relajación... y el grupo reflexiona a cerca de sus experiencias, poniéndolas en común. Cada persona sigue su propio proceso", expone Escribano.

El objetivo del programa es iniciar a los pacientes en el conocimiento de la diabetes tipo 2

Para ello, es necesario abordar cuatro pilares fundamentales: nutrición, actividad física, sueño y relajación. "Ninguno es prescindible porque todos ellos están interrelacionados. Por ejemplo, sin un buen descanso hay menos energía para realizar actividad física y una tendencia a escoger alimentos menos saludables. De igual forma, tener niveles de estrés altos influirá en la comida que nos apetezca o en que no podamos dormir bien", apunta Elvira Llaneza, otra de las técnicas responsables. Y es que el programa "se basa en la adopción de un modo de vida saludable, que a su vez puede mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 2, sus niveles de glucemia, y, por tanto, disminuir el consumo de fármacos", añade Isabel Díez, que también participa como técnica en el proyecto.

Prueba de ello son los resultados obtenidos por el programa holandés: pasado un año, el 30 por ciento de los pacientes pudieron dejar de tomar medicación, y más del 70 por ciento suspendieron el tratamiento con insulina. Además, perdieron una media de siete kilos de peso, reduciendo su Índice de masa corporal (IMC) en torno al 10 por ciento del total y mejorando su estado de salud general. Estos resultados se ponen también de manifiesto en los grupos asturianos. "De momento el feedback que estamos recibiendo de los pacientes es muy positivo, nos comentan que se encuentran mucho mejor tras su paso por el programa", celebra Elvira Llaneza.

Grupo de formación sobre diabetes tipo 2, con responsables del proyecto y participantes. De izquierda a derecha, de pie: Cristina Roza, Ramiro Martínez, Alejandro Álvarez, Marta Pisano (delante), Paula Monestina, Elvira Llaneza, Jorge Banciella, Eduardo Álvarez, Enrique Canal, María Ablanedo, Manuel Alberto Lorenzo, Julio Méndez, Katia Olozábal, Miguel Nieto y Mercedes Mera. Agachados, en primer término, Isabel Díez, Carmen Casado, Cruz Cuevas, Esther González, José Fernández y Cristina Fernández. / E. S. E.

La importancia del grupo

Así lo corrobora Mari Cruz Cuevas (Oviedo, 1956) que se enteró de la existencia del programa por correo electrónico y gracias a él pudo "dar respuesta a muchos interrogantes que me planteaba la enfermedad y aprender a manejarla", cuenta. En los seis meses que lleva en el programa, Cruz Cuevas ha conseguido reducir significativamente el consumo de medicamentos para paliar la enfermedad y prevé que al finalizar el mismo "ya no tenga que tomar nada de medicación". Con una gran sonrisa de felicidad, la ovetense destaca la importancia del grupo de apoyo para mantener el estilo de vida saludable que impulsa CARE4DIABETES: "Te ayuda a mantener el foco y a centrarte en seguir apostando por una vida sana en los momentos de mayor flaqueza". Y es más: "A los diabéticos siempre se nos ha dicho que tenemos que hacer cinco comidas al día; aquí descubrí que de eso nada, son tres y es preferible hacer un ayuno de 11 o 12 horas", añade.

"Empecé tomando una medicación muy fuerte y gracias al programa hoy no tomo nada"

Sin medicación

Un sentimiento de gratitud que comparte asimismo Mercedes Mera Álvarez (Oviedo, 1966). "Estoy encantada, hace algo más de un año me enteré de que era diabética. Comencé tomando dos pastillas de una medicación bastante fuerte, y gracias al proyecto a día de hoy no tomo nada", comenta orgullosa. ¿La forma de conseguirlo? "El conocimiento", responde sin titubeos. "Aprendí que si como una ensalada antes de ingerir garbanzos casi no me sube el azúcar, o que si después de comer o cenar hago 20 minutos de elíptica mi azúcar apenas hace curva. Ahora tengo muchísimas herramientas para poder adaptar y controlar la diabetes", afirma Mera Álvarez, que además celebra la facilidad con que se adaptó a los cambios o estrategias que aborda el programa. "Fue muy sencillo, solo tuve que aprender a vivir de otra manera, pero como es bueno para mí, me encuentro mucho mejor y entiendo el porqué, no me interesa volver atrás", asegura Mera Álvarez.

Pequeños trucos

Otra de las facilidades que tiene el programa es la capacidad para flexibilizar las actividades y adaptar los criterios a las condiciones y rutinas de cada paciente. "Al principio dudé sobre si apuntarme o no porque tengo bastante mal las rodillas y no sabía si podría seguirlo. Sin embargo, he conseguido adaptar el entrenamiento y hago natación combinada con bicicleta en vacío, es decir, también en la piscina", celebra Jorge Banciella Mesa (Oviedo, 1982), quien a pesar de no estar siempre al cien por cien –"cuando tienes dolor no te apetece hacer cosas, es incómodo y te limita"– ha descubierto una forma nueva de afrontar su día a día. "Había varias cosas que hacía mal, ahora lo sé. Por ejemplo el comer mucha fruta, que no es un factor negativo per se, pero cuando tienes diabetes hay que saber cómo y cuándo comerla", indica el ovetense afincado en Gijón. Y es que pequeños "trucos", como comer una ensalada con vinagre antes de las lentejas, han cambiado la vida a Banciella Mesa. "Al inicio pensé que sería más difícil, sobre todo la parte de la cocina. Pero nos han dado incluso un libro de recetas que facilita enormemente la tarea de cocinar alimentos frescos. Es muy útil para planificar el menú de la semana cuando no tienes ideas sobre qué comer", asegura. La forma de llevar su alimentación resultó un factor determinante para asegurar la adherencia a unos hábitos saludables. "Para mí, lo más beneficioso de este programa es eliminar el estrés que producen las dietas estrictas, tener que pesar cada cosa que se come, restringir alimentos... Este programa es todo lo contrario, se centra en los productos más que en cantidades y eso funciona muy bien porque puedes comer variado y saciarte", declara Jorge Banciella Mesa.

"Sin un buen descanso no hay energía para hacer deporte o comer alimentos saludables"

Desayunos espectaculares

Un amor por la comida que comparte Carmen Dolores Casado Montero (Oviedo, 1965). "Venía de tocar muchas puertas en las que nadie te decía nada sobre la enfermedad y me sentía a ciegas", rememora. La diana a menudo era la comida, pero siguiendo las indicaciones del programa y los consejos de las enfermeras "he conseguido bajar más de nueve kilos disfrutando de la comida y alimentándome bien y suficiente", celebra Casado Montero. "Antes sufría los desayunos, pero ahora son espectaculares", apunta la ovetense. Además de deleitarse con la comida, nota la mejoría prácticamente en todos los ámbitos de su día a día. "Lo cierto es que me está beneficiando en todos los niveles: me encuentro con más fuerza, duermo mejor, incluso distingo más los sabores y aunque al principio cuesta adaptarse ahora me veo tan bien que no volvería atrás", asegura Casado Montero.

Nuevo grupo de pacientes

El programa, en su modalidad presencial, comienza con una convivencia de 48 horas de duración. En el caso del próximo grupo de pacientes –el tercero en Asturias– se iniciará el 15 de octubre en Coaña. El objetivo es que "durante esos dos días los asistentes se inicien en la adquisición de conocimientos acerca de la fisiología de la diabetes tipo 2 y los niveles de glucosa", indica Díez. Aprenderán conceptos sobre "nutrición, actividad física, sueño y relajación, y cómo influyen estos factores en el desarrollo de su patología", apunta la técnica. Las sesiones teóricas se compaginarán con actividades prácticas, como sesiones de cocina, ejercicio y técnicas de control del estrés, de mano de profesionales de enfermería, medicina de familia y endocrinología. Las siguientes sesiones de formación, de duración algo más reducida, tendrán lugar tras haber transcurrido el primer mes, a los tres meses del inicio, cuatro meses y medio y seis meses para que las pautas establecidas puedan sostenerse en el tiempo. Después, se realizará un seguimiento para afianzar los logros y evaluar los resultados. Y es que entre los beneficios ya probados figuran la mejora en la calidad de vida y el sueño y la disminución de la sensación de fatiga, entre otros. Además, los participantes tendrán acceso, durante los doce meses que estén involucrados en el programa, a una plataforma digital donde revisarán lo aprendido, realizarán actividades prácticas y compartirán experiencias con el grupo.

"He aprendido a manejar mi enfermedad y todo lo que la rodea, además de llevar vida sana"

Experiencia asturiana

El Ministerio de Sanidad ha elegido al Principado de Asturias para liderar el programa en base a la experiencia de la Consejería de Salud en la coordinación de otros proyectos europeos así como su experiencia en programas de autocuidado. CARE4DIABETES es una iniciativa de tres años de duración que cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros, de los cuales la Comisión Europea sufraga el 80 por ciento y el 20 por ciento restante corre a cargo de las entidades participantes. Al proyecto en el Principado se destinarán 900.000 euros. En España, además de la Consejería, el SESPA y la FICYT, participan los servicios públicos de salud de Cantabria, Andalucía, Galicia, Extremadura, la Fundación Instituto Marqués de Valdecilla, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y, como entidad asociada, el Grupo Aragonés de Investigación en Atención Primaria y un total de 360 pacientes.

Requisitos para incorporarse

Las personas que deseen participar tendrán que cumplir los siguientes requisitos: tener entre 20 y 80 años, diagnóstico de diabetes tipo 2 de no más de 15 años, un índice de masa corporal menor de 40, llevar más de 3-6 meses de tratamiento farmacológico antidiabético, no presentar severas comorbilidades, manejar los medidores de glucosa, contar con destrezas digitales básicas y motivación para el cambio. También deberán expresar el compromiso de participar durante un año en este programa. Aquellas personas que cumplan con los requisitos y que quieran participar en el programa, pueden registrarse y obtener información en el correo electrónico dgcuidados@asturias.org.

