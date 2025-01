¿Es el veganismo difícil, caro o aburrido? Mitos a desterrar y recetas hasta de fabada

Puede que aún haya quien no conciba una fabada sin compango, una tortilla de patatas sin huevo o una boloñesa sin carne. Sin embargo, todos estos platos son posibles sin ingredientes de origen animal dentro de una alimentación vegana. A pesar de que tanto las grandes superficies como los restaurantes incluyen cada vez más opciones para quien opta por consumir productos que ponen por delante el bienestar animal, aún hay un montón de clichés en torno al término vegano. Con el fin de dar a conocer este estilo de vida, Aida Lídice, publicista asturiana, decidió poner en marcha el proyecto @beginveganbegun en Instagram. Una ventana que empezó en 2010 en forma de blog de recetas y donde aquellos interesados en replantearse sus hábitos pueden encontrar desde roscones de Reyes, tartas de queso, hamburguesas o un solomillo Wellington sin incluir en su preparación ingredientes de origen animal. "La repostería suele sorprender mucho porque no se concibe sin leche o huevos, pero la verdad es que se consiguen sabores que no se diferencian en absoluto de los tradicionales. Por ejemplo, he veganizado las rosquillas de mi abuela y es muy bonito poder renovar esos sabores", indica Lídice, que lleva 14 años siendo vegana con el objetivo de "alinear mis valores y mi forma de ver el mundo con mis actos".

Susana Sánchez, nutricionista, con uno de los libros que ha publicado, y Aida Lídice, responsable de @beginveganbegun. / Irma collín/@beginveganbegun

Cliché Uno: la carencia nutricional.

"Si se planifica adecuadamente, una dieta vegana puede proporcionar todos los nutrientes que una persona necesita. Dentro de las posibilidades de cada uno, se puede acudir a un nutricionista que nos asesore en el cambio de alimentación y suplementar si es necesario con vitamina B12, omega-3, hierro o calcio. Mi consejo es que se dedique tiempo a comprar y cocinar para investigar opciones. No obstante, ser vegano es un estilo de vida, va más allá de la alimentación", señala Susana Sánchez, nutricionista.

Cliché dos: carísimo.

Asociar el veganismo a una cesta de la compra disparada también es recurrente. Sin embargo, dejar de ser omnívoro "no tiene por qué ser caro pues es interesante basar la alimentación en legumbres que para nada encarecen la cesta de la compra", añade Sánchez. De hecho, estos alimentos son un imprescindible en la despensa de Aida Lídice. "Mis esenciales son las legumbres y sus derivados, frutos secos, semillas y cereales. Las lentejas y garbanzos aportan proteínas, hierro y fibra. Las semillas y nueces son una fuente excelente de omega-3 y el tofu, alimento milenario y de mis favoritos por su versatilidad y alto contenido proteico", destaca Lídice.

Cliché tres: una complicación de ingredientes.

La proteína vegana resulta más fácil de obtener de lo que parece. "Además de legumbres y frutos secos, se puede conseguir proteína gracias a la soja o la quinoa. Esta última tiene hasta un 23% de esta molécula. También está el seitán, bajo en grasas e hidratos de carbono o el tofu, derivado de la soja y con alto contenido en hierro y calcio. Además, contiene vitamina b1 y minerales como manganeso, selenio, fósforo, cobre y zinc", recalca Sánchez.

Cliché cuatro: no es para todos.

Si la alimentación vegana no es cara, ni difícil, ni entraña carencias nutricionales... ¿es apta para mujeres embarazadas? "Ser vegana y estar embarazada no es incompatible, pero es necesario prestar atención a ciertos aspectos de la alimentación, llevando una dieta bien planificada y supervisando los niveles de vitamina b12, hierro, yodo y calcio", apunta. Este planteamiento también lo aplica a los niños. "Pueden seguir una alimentación vegana equilibrada y crecer sanos y felices. Aunque tanto para niños veganos como no, siempre recomiendo consultar a un nutricionista para una pauta más personalizada", explica Aida Lídice.

A pesar de que aún existen prejuicios sobre borrar de la dieta los alimentos de origen animal, el interés por replantear ciertos hábitos parece estar cada vez más en boga. "Sin duda hay un mayor interés por cómo comemos pero pienso que ser vegano no es una moda sino un estilo de vida", concluye Susana Sánchez.

Así se hacen

Tarta red velvet / .

Tarta "red velvet"

La rica tarta «red velvet» también puede disfrutarse sin leche, huevos o mantequilla. En su lugar, Aida Lídice propone una receta a base de leche vegetal, harina, azúcar, levadura y aceite de girasol para elaborar el bizcocho y queso de untar vegano, margarina vegetal, azúcar glass y nata para montar vegana para la cobertura. Un toque de frambuesas y fresas al gusto harán el resto.

Tortilla de patatas / .

Tortilla de patatas

Este clásico de la cocina es otra de las opciones que puede «veganizarse» sin incluir huevo en su elaboración. Solo se necesita patatas , cebolla, agua, harina para cocinar sin huevo, sal negra si se quiere, cúrcuma y aceite de oliva. El resultado es una buena alternativa a la tortilla tradicional en la que el agua y la harina sustituyen en este caso a la textura del huevo.

Fabada / .

Fabada

Puede que pocos se imaginen un plato como la fabada sin su correspondiente morcilla, chorizo o tocino. Sin embargo, se puede reproducir este imprescindible de la cocina asturiana en su versión vegana. Para ello, hay que tener a mano fabes, chorizo ahumado, chorizo picante y morcilla, todos veganos, azafrán en hebras, pimentón de la vera y aceite de oliva virgen extra. De esta forma Aida Lídice recrea este plato siguiendo las indicaciones de su abuela, tal y como cuenta en su blog.

Cupcake / .

Cupcakes

Los amantes del dulce tienen a su alcance varias opciones de postres para darse un capricho sin productos de origen animal. Los cupcakes pueden ser una opción rica y fácil de experimentar en la cocina. Galletas Oreo, harina de trigo, azúcar, levadura química, leche de soja, aceite de oliva y esencia de vainilla, son los ingredientes para la masa. Y para la cobertura, margarina vegana, azúcar glass, esencia de vainilla y galleta.

