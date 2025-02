Así es la blefaroplastia, la operación estética de moda tras la pandemia que trae muchos pacientes a Oviedo

La clínica del doctor Samuel Espías, en pleno centro de Oviedo, es un hervidero de acentos. Cientos de pacientes de Galicia, Cantabria, Valencia o Granada peregrinan cada semana hasta su consulta con el objetivo de dar una nueva imagen a su mirada recurriendo a la blefaroplastia o cirugía de párpados. Este procedimiento médico-estético, que para algunos puede ser aún difícil de pronunciar y cuyo precio oscila entre 2.000 y 6.000 euros, ha ido ganando popularidad hasta convertirse en una cirugía en auge que creció al calor de la pandemia y que ha encontrado en las redes sociales uno de sus grandes valedores.

"La blefaroplastia ha experimentado un crecimiento muy exponencial. Además del cambio de tendencia en la sociedad sobre cuidar su salud tanto a nivel estético como funcional, también se ha visto influenciado por el uso de las mascarillas durante la pandemia. En ese momento, se puso en auge la importancia de la mirada, ya que era la zona del rostro que quedaba al descubierto. Sin duda, influyó de manera determinante en la cirugía de párpados", explica el cirujano, cuya lista de espera para someterse a esta intervención alcanza los dos años.

Mediante unas incisiones en la piel de los párpados, se puede retirar el exceso de piel que recubre el ojo, que dota a la mirada de un aspecto cansado y que, en ocasiones, dificulta al paciente, incluso, abrir los ojos con facilidad. Como resultado "obtenemos una mejoría en la estética y la función del ojo". Es un procedimiento "realmente sencillo, pero que depende en gran medida de la experiencia del cirujano. La zona periocular es delicada, por lo que cualquier fallo puede acarrear graves consecuencias. En mi caso, opero el párpado superior con anestesia local, mientras que para el inferior recurrimos a anestesia local y sedación del paciente", añade Espías.

El antes y el después de una de las pacientes intervenidas por el doctor Samuel Espías. En este caso, se realizó una blefaroplastia completa que incluye en una misma operación la cirugía de párpados superiores y bolsas. / S. E.

Entre las causas que pueden dar lugar a ese exceso de piel, destacan factores genéticos, como el tipo de ojo o de ceja. "Si el paciente tiene la ceja baja tendrá más tendencia a que la posición del párpado descienda. Los pacientes con ojo asiático pueden requerir esta cirugía a una edad más temprana. A nivel de hombres o mujeres, estas últimas tienen más tendencia a que la piel del párpado se dilate. Es la piel más fina del organismo y al maquillarla y desmaquillarla con frecuencia puede hacer que se dé de sí", advierte el doctor. A estas variables se suman hábitos como el tabaquismo, la retención de líquidos o alteraciones en el colágeno que puede inflamar el párpado.

Tras algo más de una hora de intervención, el paciente puede volver a casa el mismo día y tener un postoperatorio "completamente indoloro si la operación la realiza un profesional cualificado", recalca el doctor.

A lo largo de los meses y de una buena dosis de paciencia, ve la luz una nueva mirada pero que conserva las características propias de cada persona. "Un paciente que se opera con 50 años ha visto cómo su mirada ha ido envejeciendo con el tiempo. De repente, al realizarse una blefaroplastia, tiene que adaptarse a su nueva imagen porque hay un cambio sustancial", indica Samuel Espías, quien suele acabar la jornada operando entre cinco y siete pacientes al día.

Los hombres cada vez se interesan más por esta cirugía por motivos estéticos y funcionales

A la izquierda, el antes de una paciente operada de blefaroplastia superior y lifting de ceja. En este caso, se retira la piel sobrante de los párpados para conseguir (a la derecha) una mirada más abierta y que el ojo no se vea encapotado. / S. E.

A la creciente demanda de la cirugía de párpados se suma también un nuevo perfil, dejando así a un lado el cliché de que son principalmente las mujeres las que se lanzan más fácilmente a pasar por quirófano. En el caso de la blefaroplastia, los hombres están apostando cada vez más por someterse a este intervención no solo por salud, sino también por estética. "Últimamente estamos viendo un gran porcentaje de hombres que se interesan por esta intervención. Además de por imagen, se trata de una cirugía funcional. Con los años, el exceso de piel acaba pesando sobre el ojo, provocando incomodidad o perdiendo campo visual por la zona lateral", subraya Espías.

Precisamente, fue la dificultad para ver bien la que llevó al empresario alicantino Enrique Riquelme a ponerse en las manos del médico ovetense para hacerse una blefaroplastia superior y un lifting de cejas. "Decidí operarme porque veía mal. Tenía las cejas y los párpados caídos", cuenta Riquelme, quien afirma que su vida "ha cambiado mucho a nivel de salud y estético; de hecho, me dicen que me he quitado años de encima", confiesa feliz por los resultados.

Como toda intervención, las características del paciente determinan tanto el abordaje como los resultados que se pueden obtener. En el caso de la blefaroplastia, es el ojo seco una de las tipologías oculares que puede complicar esta operación, pero que no está reñida con un resultado satisfactorio. Fue así como Eva María Palomo, natural de Granada, confió en el doctor Espías para operarse en 2021 y decir adiós a un párpado superior caído que condicionaba su vida a nivel estético y funcional. "No podía ni siquiera maquillarme y arqueaba las cejas constantemente para ampliar el campo de visión, ya que notaba un peso constante sobre el párpado superior por el exceso de piel. A esto se unía un problema de ojo seco que dificulta esta cirugía, pues si se quita demasiada piel puede ocasionar graves problemas de visión", cuenta Palomo.

La operación se realiza con anestesia local o sedación, y su precio oscila entre 2.000 y 6.000 euros

Cuatro años después de su intervención, ese viaje de más de 800 kilómetros entre Granada y Oviedo en plena pandemia parece haber merecido la pena. "El resultado fue mejor de lo esperado, cambió la forma de mi ojo, ya no sentía ese peso, me podía maquillar y no ha afectado a mi patología de ojo seco. Ha supuesto un antes y un después en mi vida", recuerda Palomo, quien no dudó en recomendar su experiencia "a mi madre con 70 años y a mi hermana con 30, a las que afortunadamente el doctor Espías pudo hacer una blefaroplastia superior con redistribución de grasa y recortando músculo, por lo que sus resultados fueron aún mejores al no tener ojo seco", apostilla Eva María Palomo.

Y es que el factor de la edad es un aspecto variable cuando se habla de blefaroplastia y que determina los resultados. "Depende del tipo de piel, de la posición de la ceja o el tipo de apertura ocular. Esto es lo que hace que la persona deba operarse a una edad más tardía o, por el contrario, que aún siendo joven, el paciente necesite operarse ya", explica Samuel Espías.

El trasiego de pacientes que cada semana se dejan caer por la consulta del doctor en Oviedo se aprecia también en Madrid, donde, cada semana, Samuel Espías atiende a personas procedentes de toda España, e incluso del extranjero: "La mayor satisfacción es poder cambiar la vida de las personas, mejorar su imagen, pero sin que dejen de ser ellos mismos. Es un refuerzo para la autoestima porque les devuelves la mirada y eso me hace muy feliz".

Suscríbete para seguir leyendo