"Deberíamos centrar la atención primaria en preservar la salud y no solo en tratar la enfermedad"

Rocío Herrero Mediavilla (Gijón, 16 de noviembre de 1970) dirige desde 2018 el equipo de atención primaria (EAP) del centro de salud de La Lila (Oviedo). Casada y madre de dos hijos, es licenciada y doctora en Medicina, se formó en medicina de familia en Madrid, es una firme defensora de esta disciplina, a la que define como "la especialidad médica más completa", y relata una vivencia personal muy singular de la pandemia de covid-19.

¿Algunos datos personales y profesionales?

Mis padres son de un pueblo del norte de Palencia, Velilla del Río Carrión. A mi padre lo destinaron a Asturias. Al principio se establecieron en Gijón, y ahí nací yo, en el Hospital de Cabueñes. A los ocho meses o nueve, nos vinimos a vivir a Oviedo. Me considero ovetense, pero Gijón me encanta. Estudié en el colegio Santo Ángel y luego en el Instituto de San Lázaro, y la carrera en la Facultad de Medicina de Oviedo. La especialidad fui a hacerla a Madrid porque me lo recomendó mi médica de cabecera, Teresa Pascual, del centro de salud de Otero.

¿Qué le dijo?

Que si tenía la oportunidad de hacer la especialidad fuera de Oviedo, que eligiera un hospital grande porque vería muchas más cosas. Aunque después, en mi día a día, no las necesitara, la formación estaba bien. Además, cuando en la Facultad rotábamos siendo estudiantes, la verdad es que al alumno no le hacían mucho caso, y al residente de familia tampoco. Éramos como los últimos de la fila. Todo eso me impulsó a marchar. Barcelona estaba un poco lejos, y elegí Madrid. El hospital que más me gustó fue el de Ramón y Cajal. Acabé la especialidad, me vine para acá, estuve dos meses, y me llamaron de Madrid para hacer sustituciones y cubrir una baja larga. Cuando terminé eso, me casaba aquí, y entonces ya me vine para Asturias.

¿Y cómo fue el nuevo periplo?

Me apunté a la bolsa del área sanitaria de Oriente, de Arriondas, pero en aquel momento apenas había trabajo. En enero del 2000, ya me pasé a la bolsa de trabajo del área sanitaria IV, de Oviedo y centro, en la que he trabajado en casi todos los concejos. Hasta el año 2007, cuando empezaron a hacernos los primeros contratos de médico de apoyo, que eran anuales, tenía contratos de un día, de dos, de tres, de siete… Yo siempre estaba dispuesta a trabajar en lo que me dieran… En 2010, me dieron la interinidad en el centro de salud de La Lila; en 2012, saqué la plaza por oposición y me quedé en La Lila. En 2018, me nombraron coordinadora del equipo de atención primaria (EAP), y en 2023 pasé a ser directora.

¿Recomienda a los jóvenes especializarse en medicina de familia?

Familia es la especialidad por excelencia, es la manera más plena de ser médico. No quiero hacer de menos al resto de médicos, ni a los cirujanos, pero el médico de verdad es el médico de familia, el que conoce al paciente, el que le ve nacer, crecer, envejecer, pasar enfermedades, atravesar situaciones emocionales bonitas y no tan bonitas. El médico de familia tiene que saber de oftalmología, de otorrino, de digestivo, de ginecología, de dermatología... No hay una especialidad más completa. El campo de estudio del médico de familia es infinito.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo hoy día?

Los pacientes. La relación médico-paciente, cuando funciona bien, es mágica.

¿De cada cien consultas, cuántas le resultan satisfactorias?

Si me hubiera preguntado en otra época de mi vida, quizá diría otra cosa. Ahora mismo, la gran mayoría. En la relación médico-paciente, el que se sienta enfrente tiene su mochila y tú también tienes la tuya. Como médico, debes intentar dejar tu mochila fuera para centrarte en qué le ocurre a ese paciente que tienes delante. Es la manera de valorar con realidad y acierto esas situaciones.

Lo más difícil de manejar son los pacientes con muchas patologías y mucha medicación; tapas un agujero y se abre otro

¿Cuáles son las principales fuentes de patología de los pacientes con los que se encuentra?

Ahora mismo hay mucho de salud mental, mucho cuadro ansioso-depresivo. Los trastornos de salud mental están en 80 de cada 100 pacientes. Muchas veces hay un trasfondo emocional.

Hay colegas suyos de atención primaria que dicen que el 15 o el 20 por ciento de sus pacientes solo necesitan hablar…

Eso lo necesitamos todos. Es cierto: hay mucha soledad. Tengo pacientes de 95 o 96 años que están bien físicamente, que vienen de traje, arreglados, pero te pones a hablar con ellos y ves que no tienen con quién hablar porque todos sus amigos han fallecido. Eso es muy duro. Y sí, tienen hijos, tienen familia, pero al final la familia, los hijos, todos tienen su vida. Y el paciente no quiere molestar… Con esa gente mayor hace falta mucho diálogo. Y también con la gente joven, en la que se ven muchos problemas laborales, no sé, quizá haya mucho abuso…

¿Qué puede estar pasando?

Veo mucha gente muy quemada. Si tu trabajo te enferma, y hay muchos trabajos que te enferman, ¿cómo dejas el trabajo estando en la situación laboral en la que estamos? Hay mucha gente que se ve abocada a tomar antidepresivos para poder llevarlo mejor.

Hay un continuo debate sobre un supuesto consumo excesivo de psicofármacos…

Puede que estén excesivamente tratados con medicamentos lo que son problemas de la vida diaria: una pastilla para estar bien porque me ha dejado la novia o he tenido un problema con un compañero o lo que sea que me está generando estrés… Mucha gente viene a demandar algo para no sentirse mal. Y, al revés, hay gente que igual necesitaría tomar medicación y no la está tomando. Quizá hagan falta menos fármacos y más psicólogos que ayuden a gestionar situaciones.

¿Qué tipo de pacientes resultan más difíciles de manejar?

La gente que tiene muchas patologías y mucha medicación. Son como una cesta con agujeritos: tapas uno y se abre otro. Hay muchos pacientes que son casi un manual de medicina interna por la cantidad de cosas que tienen. Eso es lo que más dificultad nos genera por el poco tiempo que tenemos para cada consulta. En ocasiones, tienes que revisar las últimas analíticas, lo que le han hecho en los últimos tiempos el cardiólogo o el neurólogo… Eso lleva tiempo y no puedes hacerlo sobre la marcha. Lo estudias y le llamas más tarde. La gran mayoría de los pacientes vienen por dos o tres motivos de consulta, y eso te obliga a interrelacionar unas cosas y otras. Es cierto que está la especialidad de geriatría en el Hospital Monte Naranco que nos apoya siempre que se lo pedimos. La clave es tener tiempo.

Tengo pacientes de 95 años que están bien, pero te pones a hablar con ellos y ves que todos sus amigos han fallecido; eso es muy duro

¿Usted cambiaría algunos enfoques de la actividad asistencial?

Me gustaría que algún día el centro de salud fuera de verdad un centro de salud, no un centro de enfermedad. Quiero decir: mucha parte de nuestro tiempo se va en tratar la enfermedad y pienso que la medicina del futuro va por potenciar la salud, por preservar la calidad de vida de los pacientes. Para eso, el paciente tiene que empoderarse, una palabra que se lleva mucho porque muchas veces es más cómodo que las decisiones las tomen otros por ti. Debe ir desapareciendo ese paternalismo médico de "tienes que hacer esto, esto y esto", y empezar a plantear preguntas: "¿A ti qué te parece?", "¿esto cómo lo ves?". Que el paciente sea el primer responsable de su salud. Y luego, si tuviéramos más tiempo, incidir muchísimo en los estilos de vida, que son el tratamiento número uno: esa famosa polipíldora que es el ejercicio físico. Lo ideal es ayudar a las personas sanas a que no enfermen.

¿Emplea mucho tiempo en defender la medicina de familia ante sus colegas médicos de otras especialidades?

En el tú a tú con otro compañero, no es necesario. Hay muchos compañeros especialistas hospitalarios que, cuando coincidimos en las guardias, nos reconocen lo mucho que se trabaja en atención primaria, y la cantidad de actividades que hacemos.

¿Cuál es el motivo de la falta de prestigio de la especialidad de medicina de familia entre las nuevas generaciones de médicos?

Que se trabaja mucho y que, a nivel social, la medicina de familia quizá no está suficientemente recompensada o valorada. Yo nunca he tenido una crisis de vocación, pero entre la pandemia y la pospandemia la tuve.

¿Qué sucedió?

Pues que los médicos de familia estábamos trabajando más que nunca y, sin embargo, en la opinión pública se reflejaba que no hacíamos nada, que estábamos escondidos en los centros de salud... Ese menosprecio, sostenido en el tiempo, acaba haciendo daño cuando realmente estas trabajando sin parar. Entonces tuve una crisis de preguntarme: ¿Merece la pena que te estés partiendo el pecho y que se valore así?

¿Y cómo resolvió la crisis?

Estudiando. Hice un máster para tener algo a lo que agarrarme en el caso de que viera que no podía seguir… Esos meses de pandemia fueron duros porque mis hijos aún eran muy pequeños y se quedaban todos los días en casa llorando porque mi marido y yo teníamos que ir a trabajar… Pero yo les decía: "Soy médico a las duras y a las maduras, y tengo que ayudar a la gente; si todo el mundo se queda en casa, esto no funciona". Estábamos todo el día con protocolos, con lo último que se publicaba. A los médicos de primaria se nos trató de manera muy injusta. Fue duro no solo por mí, sino también por mis compañeros. Había muchísimo estrés, pero no faltó nadie al trabajo, no hubo ninguno que se cogiera la baja por ansiedad.

Hay mucha gente joven que se ve abocada a tomar antidepresivos para poder llevar mejor trabajos que les enferman

¿Cuándo vio la luz?

A principios de 2022. Me ayudó el máster, el estudiar. No soy la única. Hubo más gente con situaciones parecidas. De alguna manera tenías que canalizar esa ansiedad, y la mía fue estudiar.

¿Hay que introducir cambios en la formación de los médicos?

Pienso que todos los especialistas deberían rotar por atención primaria. Los alumnos de medicina rotan en sexto y en general todos marchan muy contentos diciendo que les gusta muchísimo.

¿Hay que darle más tecnología a la atención primaria?

Yo creo que hay que darle más tiempo. De tecnología estamos bien dotados. En La Lila disponemos de ecógrafo, de retinógrafo y de bisturí eléctrico, pero necesitamos tiempo para poder utilizarlos. Y tiempo también para hacer educación sanitaria, promoción de la salud... La gente está intoxicada de tanta información que no sabe procesar.

Siempre se habla de escasez de médicos…

Hay un problema serio. Sin embargo, ahora mismo en La Lila está la plantilla completa. Somos doce médicos, once de enfermería y dos pediatras, uno de ellos compartido con el centro de salud de Pumarín. El año pasado atendimos más de 80.000 consultas. De los doce médicos, tres tenemos hecha la tesis doctoral.

¿La suya de qué trataba?

Sobre rasgos de personalidad en población general y polimorfismos genéticos. Estuve cuatro años trabajando en bases de datos de pacientes. Me la dirigió Julio Bobes. Pero lo que quería destacar es que la cualificación de los médicos de primaria es muy alta.

Suscríbete para seguir leyendo