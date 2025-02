Soy farmacéutica y puedes tomar esto para el dolor sin receta: mismo efecto que el Enantyum

Siempre es un problema cuando se sufre un dolor agudo y acudimos al botiquín de casa, pero no encontramos lo que queremos para paliar o sobrellevar mejor el dolor. Ya sea un dolor de cabeza, de muelas o causados por la menstruación en el caso de las mujeres. Una pastilla o un sobre nos pueden poco menos que salvar la vida, pero a veces no tenemos. ¿Y qué hacemos? ¿Si vamos a la farmacia sin receta qué puedo comprar?

El dilema no es tan fácil. Hay personas que aseguran que el efecto de los analgésicos que se pueden adquirir en venta libre, sin receta médica, no es suficiente para la intensidad de los dolores que sufren. Es el caso del paracetamol, la aspirina o el ibuprofeno de 400 miligramos.

Estas personas lo pasan mal cuando necesitan en el momento un medicamente que les alivie y no hay tiempo de ir al médico a conseguir una receta, algo que no es precisamente inmediato. Sin embargo, no hay que olvidarse de que el control de las recetas es importante para evitar una población sobremedicada.

Cuando uno se automedica, corre el riesgo de hacerlo con escasa idea y hacerlo de forma abusiva. Y el abuso de medicamentos supone un problema importante de salud pública.

En el caso de los analgésicos hay uno que se utiliza por su eficacia para aliviar el dolor: el Enantyum. Pero, de nuevo, es necesaria la receta para comprarlo. Sin embargo, Claudia Vega, una farmacéutica con más de 600.000 seguidores en TikTok, ha explicado que existe un medicamento idéntico al Enantyum que, por contra, es de venta libre y no requiere prescipción médica.

Lo ha hecho con un elocuente vídeo. "¿Entonces el Enantyum se dispensa con receta médica? Sí", explica la farmacéutica, que seguidamente agrega: "¿Y el Enandol, que es lo mismo pero de diez comprimidos, es sin receta? También". Con lo que sí, existe un medicamento idéntico al Enantyum que se puede adquirir en las farmacias, aunque con menos comprimidos.

Esta curiosidad ha sorprendido a muchos que utilizan el Enantyum para fuertes dolores como los de las muelas o la regla. Incluso hay quienes lo achacan a que es puro negocio, pues al traer menos comprimidos, s eobliga a comprar más cajas de Enandol si se quiere adquirir el fármaco sin receta.

En ambos casos, el principio activo es el Dexketoprofeno, ampliamente reconocido en el ámbito de la salud por su capacidad para aliviar el dolor de manera efectiva. Este fármaco pertenece a la categoría de los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) y se utiliza frecuentemente en el tratamiento de dolores que no son excesivamente fuertes Pero, ¿qué hace que el Dexketoprofeno sea una opción preferida para muchos?

Principalmente, su eficacia radica en su capacidad para inhibir la síntesis de prostaglandinas, compuestos químicos que juegan un papel crucial en la generación de inflamación y dolor en el cuerpo. Al bloquear esta síntesis, el Dexketoprofeno ayuda a reducir los síntomas de inflamación y dolor, proporcionando un alivio significativo a los pacientes.

Usos comunes del Dexketoprofeno en la medicina

El Dexketoprofeno se prescribe comúnmente para una variedad de condiciones. Entre los usos más habituales se encuentran el tratamiento del dolor dental, dismenorrea (dolor menstrual), dolor musculoesquelético y migrañas. Su rápido inicio de acción lo convierte en una opción ideal para el dolor agudo, donde se requiere un alivio inmediato.

En el contexto del dolor postoperatorio, el Dexketoprofeno también se ha demostrado eficaz. Según un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, este medicamento puede ser una opción eficiente para el manejo del dolor después de ciertas cirugías, ofreciendo una alternativa a los opioides, que suelen ser más potentes pero con un perfil de efectos secundarios más complejo.

Efectos secundarios del Dexketoprofeno: Lo que debes saber

A pesar de sus beneficios, como todo medicamento, el Dexketoprofeno no está exento de efectos secundarios. El uso de este fármaco puede llevar a la aparición de molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea o incluso úlceras gástricas en casos de uso prolongado. Estas reacciones son comunes en muchos AINEs debido a su mecanismo de acción en el cuerpo.

Además, algunos pacientes pueden experimentar mareos, somnolencia o dolor de cabeza. En casos raros, se han reportado reacciones alérgicas, que pueden manifestarse como erupciones cutáneas, urticaria o, en situaciones más graves, anafilaxis. Es crucial que los pacientes estén atentos a cualquier reacción adversa y consulten a su médico si experimentan efectos secundarios inesperados.

Contraindicaciones y precauciones al usar Dexketoprofeno

El uso del medicamento Dexketoprofeno está contraindicado en ciertas condiciones médicas. Las personas con antecedentes de úlcera péptica activa, insuficiencia renal severa, insuficiencia hepática grave o insuficiencia cardíaca congestiva deben evitar este fármaco.

Asimismo, el Dexketoprofeno no se recomienda en pacientes con hipersensibilidad conocida a los AINEs. Aquellos que han experimentado broncoespasmo, rinitis aguda o urticaria tras el uso de aspirina u otros AINEs deben abstenerse de utilizar este medicamento.

Las mujeres embarazadas, especialmente en el tercer trimestre, deben evitar el Dexketoprofeno debido a los riesgos potenciales para el feto. También se desaconseja su uso durante la lactancia, ya que no se dispone de suficiente información sobre su excreción en la leche materna.