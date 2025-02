Adiós al ayuno: si tienes airfryer, incorpora esto a tu dieta

La avena es un alimento muy de moda en las recetas fits y que se recomienda por todo el mundo por sus múltiples propiedades beneficiosas para personas con tensión alta o descompensada, incluso, para adelgazar de manera saludable. Pero la avena siempre ha sido muy consumida debido a su alto nivel de saciedad y todos los beneficios que aporta. El cultivo de este cereal comenzó en torno a Asia Central, desde ahí empezó a expandirse, pero fueron los griegos y romanos los que expandieron este cereal hacia el oeste y el norte de Europa, siendo estos sitios donde a día de hoy más la consumen.

Propiedades de la avena

Este es uno de los alimentos más completos y naturales que se podrá encontrar, ya que aporta grasas mucho más saludables que otros, además de un alto contenido proteico. La avena es muy alta en fibra debido a su contenido de beta-glucano, una fibra soluble que mejora el tránsito intestinal, además de aportar micronutrientes como la vitamina B, el magnesio, el hierro y el zinc.

Si quieres empezar a añadir la avena en tu dieta, aquí te dejamos dos opciones que puedes añadir fácilmente a tus desayunos o meriendas.

Pan de avena

Solo necesitarás dos ingredientes: Huevos y avena molida. Para esta receta lo único que tendrás que hacer es mezclar los ingredientes y llevar la mezcla dos minutos al microondas y como último paso tostar el pan en la airfryer o en la sartén.

Avena horneada con arándanos en airfryer

Para esta receta necesitarás los siguientes ingredientes:

60 gramos de avena

un plátano

150 ml de leche desnatada o vegetal

150 gramos de arándanos congelados

Edulcorante (opcional)

Preparación:

Cortar el plátano y batirlo en un bol junto a la leche.

Añadir la avena y el edulcorante y mezclarlo hasta que quede una masa homogénea

En un molde poner un poco de aceite de oliva, el suficiente para que no se pegue la masa

Añadir los arándanos

Ponemos la airfryer durante 15 minutos a 175 grados.

Hay muchas opciones que se pueden hacer con este gran cereal, pero definitivamente comer saludable no tiene por qué ser aburrido. Y, además, esto nos ayuda a solventar de manera saludable la comida más importante del día, que es el desayuno, y nos evitará tener que ayunar para no comer nada a primera hora, opción que eligen algunos al pensar que es muy buena para adelgazar. Pero quizás no sea lo más beneficioso para nuestro organismo.