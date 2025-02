Adiós a las guardias de 24 horas: "Soy médico y haré estos años de trabajo de más en mi vida profesional"

El 2025 comenzó con un borrador del Estatuto Marco −ley que regula las relaciones laborales en el ámbito sanitario− que llevaba sin revisarse desde el 2003. Ha causado revuelo en el gremio de médicos al no ver un cambio sustancial en lo que se refiere a las jornadas laborales de 24 horas de las guardias, conocidas como guardias. Estas sesiones de trabajo se consideran perjudiciales para la salud según múltiples estudios, principalmente por la falta de sueño. La doctora Tamara Contreras del Pino mencionó en una Comisión de Sanidad el pasado mes de septiembre que a las 16 horas de privación de sueño se pueden experimentar síntomas similares a la intoxicación etílica.

Esta doctora, conocida como @uci_para_todos en Instagram, junto con la Asociación Avanza Médica enumera algunos de los riesgos para la salud que implican las jornadas laborales de 24 horas. Algunos de ellos son los siguientes:

Fatiga y disminución de la vigilancia y del rendimiento psicomotor

y del rendimiento psicomotor Insomnio y somnolencia diurna

Mayor riesgo de accidentes de tráfico

Fatiga crónica y alteración del ritmo circadiano

y alteración del ritmo circadiano Mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés

Burnout, también conocido como el síndrome de desgaste profesional

Todos estos riesgos tienen también unas consecuencias para los pacientes. He aquí lo más importante. Los médicos velan por la salud de todo aquel que pase por sus manos, pero al no estar en buenas condiciones físicas y mentales su trabajo deja de ser eficaz, "aumentando el riesgo de errores médicos y accidentes laborales", según deja por escrito la doctora Contreras.

Entre las publicaciones de @uci_para_todos se propone un Estatuto Marco propiocon el fin de regular todo aquello que consideran como una desigualdad respecto a sus compañeros sanitarios. El Ministerio de Sanidad ha respondido a esta propuesta a través de un listado de "preguntas frecuentes" sobre el Estatuto Marco publicadas el pasado 10 de febrero. Explica que el objetivo de esta ley es "la cohesión del sistema" y se justifica diciendo que "en el ámbito de la función pública no existen convenios colectivos específicos".

Las jornadas de 24 horas

Pero aún queda sin resolver lo más importante, ¿qué pasa con esas guardias de 24 horas? El Estatuto Marco de 2003 que está vigente en la actualidad establece que "cada vez que un profesional sanitario hace una guardia de 24 horas, debe las horas del descanso obligatorio del día siguiente a la administración"; es decir, que las 8 horas laborales del día siguiente que se cogen como descanso por coincidir con un saliente de guardia deberían recuperarse en otro momento. El borrador de enero de 2025 modifica esta premisa, pues "las horas del descanso obligatorio ligadas a las guardias no habrá que devolverlas". Además de esto, se propone un límite de 17 horas para las guardias; sin embargo, en ellas no están incluidas las ocho horas de la jornada matutina estándar. En "preguntas y respuestas" sobre el Estatuto Marco se explicita que las 17 horas son el límite, de manera que no existe ningún inconveniente en que la jornada sea menor.

Pero estas guardias acarrean otro problema relacionado con el cómputo semestral de las horas. Aunque está fijada una jornada laboral semanal de 48 horas esta se calcula con las horas trabajadas semestralmente, no semana a semana, lo que, según publica @asociacionavanzamedica, "posibilita y legitima trabajar hasta 96 horas/semana"; además, apunta que el resto de categorías están entre "35 o 37,5 horas/semana en función de cada CCAA". Y esto, según sus cálculos, implica que "al final de la vida profesional de un médico con jornada ordinaria más guardias, hará entre 5-7 años más de trabajo que cualquier otro empleado público".

A pesar de todo, según el manifiesto de la Organización Médica Colegial de España ante el borrador de Estatuto Marco, "los colegios de médicos muestran su rechazo a este primer borrador del Estatuto Marco", ya que estas modificaciones resultan insuficientes, bajo su punto de vista. Se trata, aseguran, de una mínima reducción que no soluciona el problema de las jornadas que abarcan todo un día. Tal ha sido el revuelo generado entre el colectivo médico que se ha convocado una huelga prevista para el 23 de mayo con el fin de conseguir cambios sustanciales en el nuevo Estatuto Marco.