"Se puede comer muy bien y muy rico sin sufrir y con la grasa a raya"

Lara Marín López (Madrid, 1985), enfermera y nutricionista divulgadora en redes sociales, propone en el libro "Toma el control de tus hormonas" una guía para mejorar la salud de las mujeres y cambiar todos los dogmas limitativos que hay alrededor de su fisiología.

¿Y si las hormonas no se dejan?

Justo por eso he hecho el libro, porque muchas veces no se dejan. O, más que no se dejen, es que no sabemos nada de nuestro cuerpo, de nuestras hormonas, y entenderlo puede hacer que podamos, no te digo que dominarlas al 100%, pero al menos modularlas un poquito y que tengamos síntomas mucho más leves y más llevaderos, que no mermen nuestra calidad de vida.

Falta el sueño. ¿Cómo atraerlo?

Pues justo en el libro hay un capítulo dedicado a ese tema que, por desgracia, es uno de los grandes males de la actualidad. En parte debido a los hábitos de vida que tenemos, al exceso de pantallas, al exceso de actividad en jornadas laborales que se alargan muchísimo. Lo primero debería ser no usar pantallas tarde. Esto lo sabemos, pero no lo hacemos, y sería muy importante llevarlo a la práctica si tenemos problemas de sueño. Además, deberíamos cenar antes. En España cenamos muy tarde y que estemos digiriendo cuando nos queremos ir a dormir es un problema. Adelantar las horas en las que cenamos, en las que hacemos nuestra última comida, nos puede ayudar mucho; y que sean comidas no demasiado copiosas, que sean comidas saludables, también va a ayudar mucho. Y luego, algo muy importante, que poca gente tiene en cuenta, es que la melatonina necesita una temperatura fría para funcionar correctamente. Muchas veces tenemos, ahora en invierno sobre todo, las calefacciones altas y una temperatura en el hogar que es demasiado elevada y que no va a permitir que este ciclo de melatonina se produzca correctamente. Entonces, si alguien tiene problemas de sueño, también le invitaría a que bajara la temperatura de su casa o del dormitorio. Y no consumir alimentos o bebidas con cafeína, que sean más excitantes. Eso ya lo sabemos, de acuerdo, pero tenemos que afinar un poquito más.

Si el ánimo está por los suelos...

Primero hay que entender qué es el ánimo, porque pensamos que es algo siempre dependiente del contexto. Evidentemente, que nuestras circunstancias sean favorables va a ayudar a que nuestro ánimo sea bueno, pero el ánimo también viene de que nuestro cerebro reciba la energía correcta. ¿Qué ocurre? Que si nuestro cerebro no tiene energía porque nuestro cuerpo está derivando la energía a otros lugares, como puede ser el sistema inmunológico porque haya frentes abiertos, que haya inflamación abdominal, que haya problemas hormonales o que haya virus que están activos, eso va a hacer que nuestro cerebro no reciba la energía suficiente.

Y ese déficit de energía...

Una falta de energía cerebral puede ser una falta de ánimo, falta de motivación y luego, aparte, hay que tener en cuenta otro tema muy importante: los picos de azúcar. ¿Por qué? Seguro que muchas mujeres han experimentado que cuando tenemos hambre podemos ponernos de mala leche. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos picos, ya sea muy para arriba porque comemos algo muy dulce, o muy para abajo porque después de esa comida dulce la insulina que hemos generado hace que baje mucho el azúcar, podemos experimentar enfado. Ese enfado es una traducción de nuestro cuerpo poniendo en marcha el eje de estrés para que busquemos alimento. Si nosotras nos pegamos todo el día picos de azúcar, lo que vamos a experimentar es un enfado que se soluciona cuando comemos, que al rato vuelve a llegar, que al rato volvemos a solucionar y así todo el día. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar no ir a picos y para eso tenemos que empezar el día con una buena dosis de grasa y proteína y poco azúcar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cambiar el desayuno dulce, las magdalenas, la tostada de pan blanco, por ejemplo, por unos huevos revueltos con un jamón bueno o con un embutido que sea de calidad o un pescadito azul tipo melva, una grasa que sea, por ejemplo, el aguacate, y estos alimentos van a hacer que nos mantengamos mucho más estables a lo largo del día.

¿Los suplementos sirven para algo?

En general, la suplementación siempre va a ser un complemento a lo que hagamos, pero que la base, evidentemente, está en los hábitos de vida y en la alimentación. Por lo tanto, si nos tomamos suplementos para la energía, pero no cambiamos nada de nuestro día a día, de poco van a servir.

¿Báscula como enemiga o como aliada?

Pues yo creo, y cada vez más según voy viendo pacientes, que la báscula es enemiga. Yo no me centro nada en el peso. En las consultas, de hecho, muy pocas veces lo pregunto, y si lo pregunto casi es más por miedo a que esté por debajo la persona a que esté por encima. Lo que tenemos que utilizar es nuestra sensación corporal, nuestra visión de cómo nos encontramos, cómo nos vemos, cómo sentimos que nuestro cuerpo responde a lo que hacemos, y cómo tenemos nuestra energía y nuestro estado de ánimo. Eso es lo importante.

¿La grasa puede mantenerse a raya sin sufrimiento?

Por supuesto. Tenemos que quitarnos esa idea de que para no acumular grasa hay que pasar hambre. Ni mucho menos. Se puede comer muy bien y muy rico sin necesidad de sufrir y manteniendo la grasa a raya. Pero para eso tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que comer grasa es acumular grasa. Eso es muy importante que lo quitemos ya. Es un dogma que hay que eliminar.

