Esto es lo que ocurre si tomas agua con gas todos los días: los resultados son sorprendentes

El agua con gas puede ayudar a perder peso al aumentar la absorción de glucosa en sangre y el metabolismo (la velocidad a la que el cuerpo utiliza y convierte la energía), pero los efectos son tan pequeños que no se puede confiar únicamente en beberla para perder peso, concluye un breve análisis de expertos del Hospital de neurocirugía Tesseikai en Japón publicado en la revista 'BMJ Nutrition Prevention & Health'.

No existen soluciones fáciles para adelgazar y mantener el peso, afirma la investigación : la actividad física regular y una dieta sana y equilibrada siguen siendo esenciales, además de que no se conocen los efectos a largo plazo de beber grandes cantidades de agua carbonatada. Debido a que el agua con gas es "saciante", lo que ayuda a controlar los dolores de hambre, y supuestamente acelera la digestión y reduce los niveles de glucosa en sangre, se la ha considerado como una posible ayuda para adelgazar. Pero no está claro exactamente cómo el agua carbonatada podría reducir la glucosa en sangre o cómo esto podría contribuir al control del peso, señala el autor.

Para intentar averiguarlo, los investigadores compararon el proceso de beber agua con gas con la hemodiálisis, mediante la cual se filtra la sangre (se dializa) para eliminar los desechos y el exceso de agua cuando los riñones ya no pueden hacerlo, basándose en investigaciones publicadas anteriormente.

La hemodiálisis alcaliniza la sangre, produciendo principalmente dióxido de carbono (CO2). De manera similar, el CO2 del agua con gas se absorbe a través del revestimiento del estómago y se convierte rápidamente en bicarbonato (HCO3) en los glóbulos rojos. Este proceso de alcalinización acelera la absorción y el uso de la glucosa al activar enzimas clave en los glóbulos rojos, explica el autor.

Las observaciones clínicas durante la hemodiálisis muestran que los niveles de glucosa en sangre disminuyen a medida que la sangre pasa a través del dializador, a pesar de que inicialmente hay un nivel de glucosa más alto en la solución de dializado, añaden.

Si bien estos hallazgos sugieren que el agua con gas puede promover indirectamente la pérdida de peso al mejorar la absorción y el uso de glucosa en sangre, el contexto es clave, enfatiza el autor. Durante una sesión típica de hemodiálisis de 4 horas fluyen alrededor de 48.000 ml de sangre a través del dializador, lo que da como resultado que se utilicen alrededor de 9,5 g de glucosa durante la sesión, se detalla en el trabajo.

"Dada esta mínima reducción de glucosa, el impacto del CO2 en el agua carbonatada no es una solución independiente para la pérdida de peso. Una dieta equilibrada y la actividad física regular siguen siendo componentes cruciales para el control sostenible del peso", insisten los investigadores.

"Además, beber agua carbonatada puede tener algunos efectos sobre el sistema digestivo, especialmente en personas con estómagos sensibles o con afecciones gastrointestinales preexistentes. Las principales preocupaciones incluyen hinchazón, gases y, en algunos casos, exacerbación de ciertos síntomas asociados con trastornos digestivos, como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad por reflujo gastroesofágico", señala el trabajo.