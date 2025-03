Soy farmacéutico y esta es la razón por la que te enfadas cuando tienes hambre

Si alguna has estado enfadado y resulta que solo necesitabas comer algo para que se pasara ese enfado, no te preocupes, es normal y hay una explicación científica que lo respalda.

El farmacéutico de Tiktok, Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez), explica en sus redes sociales, que existe una relación entre el tener hambre y estar enfadado. "Pues no te puedes enfadar solo porque tengas hambres, ¿no crees?", así introduce el vídeo el farmacéutico, "Pues resulta que sí, es de lo más razonable y hay una explicación científica que lo justifica". Así que si alguna vez tienes hambre y sientes ira, no te preocupes, es ciencia.

"Cuando no comes, descienden los niveles de glucosa en sangre y eso afecta para mal a la zona del cerebro que controla las emociones". Así explica el farmacéutico la primera razón por la que puedes llegar a sentir algo de ira; y es que es así, si llevas un tiempo sin comer tus niveles de azúcar bajarán, por lo que tu cerebro no funcionará correctamente. La glucosa es la principal fuente de energía que compone todos nuestros órganos y el cerebro depende casi exclusivamente de ella, ya que sin su aporte nuestro cerebro no realizaría su trabajo de manera óptima. Pero, ¿cómo percibimos esa falta de glucosa? Lo percibiremos sintiéndonos débiles, irritables y con dificultad para concentrarse.

"Además, se produce un descenso de energía que aumenta los niveles de cortisol la hormona del estrés y eso hace que aumente la irritabilidad, que te enfades con más facilidad", es decir, que cuando se dispara el cortisol, el cuerpo lo interpreta como estrés y libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, lo que puede ponerte nervioso o agresivo cuando tienes hambre. Además, la presencia de cortisol también afecta al funcionamiento del cerebro. Por último, el cerebro entrará en "modo supervivencia" y va a priorizar lo esencial, y el buen humor y la paciencia no se encuentra dentro de esa lista de esenciales.

"Así que ya sabes, la próxima vez que te enfades tanto a lo mejor solo necesitas darle algún buen bocado". Así concluye el vídeo 'El Farmacéutico Fernández'.

Tener hambre y sentirse enfadado tiene un nombre y se llama "hambre emocional", ¿cómo lo distinguimos del hambre normal? Hay varias maneras, pero primero es importante tener claro que el hambre emocional es una respuesta a ciertas emociones como el estrés, ansiedad, tristeza e incluso, aburrimiento. Debido a esto buscamos alimentos reconfortantes, que a menudo son altos en azúcares y grasas, como la comida rápida o el chocolate.

Cómo distinguirlo

El hambre real suele aparecer de manera gradual, mientras que la emocional aparece de forma repentina y urgente. En caso de la primera opción, esa sensación de hambre desaparecerá una vez estés saciado, mientras que de la otra manera puedes seguir comiendo incluso después de sentirte físicamente lleno.

Otra forma de distinguirlo es que si es emocional, tu necesidad de comer será inmediata, mientras que de la otra forma lo puedes posponer, es decir, que puedes esperar a tu siguiente comida sin ningún problema.

Así que ya sabes, la siguiente vez que te sientas irritable y no hayas comido en un tiempo, prueba a darle un bocado a algo, y verás como notas una gran mejoría en cuanto a tu estado de ánimo.