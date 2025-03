Vuelve el sarampión por la falta de vacunación: todo lo que debes saber de la enfermedad

El sarampión es una de las enfermedades más comunes, especialmente en niños, pero no por ello es menos peligrosa. Es una que se debe tratar con sumo cuidado y, además, intentar que no se propague, ya que es muy contagiosa. Aunque se ha luchado en las últimas décadas por erradicar este virus, no han sido pocas las ocasiones en las que han surgido nuevos brotes y, ahora, ha aparecido uno nuevo.

El mayor problema de todo esto es que el sarampión es totalmente evitable gracias a la existencia de dos vacunas con las que las personas serían totalmente inmunes, de modo que si todos estuvieran vacunados, ni tan siquiera estaríamos hablando de la enfermedad. Pero como hemos mencionado, están apareciendo nuevas personas afectadas por la misma.

La enfermedad se manifiesta mediante fiebre alta y manchas rojas y sarpullidos en la piel. También el enfermo puede sufrir conjuntivitis, secreción nasal y tos. No tiene tratamiento específico y puede complicarse en el caso de llegar a una neumonía, ceguera, meningoencefalitis o incluso convulsiones. Es mortal en una o dos personas de cada 1000 afectadas, en caso de no estar vacunadas.

El mayor problema del sarampión es lo extremadamente contagioso que es. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 90% de personas que respiren el mismo aire que una persona afectada por esta enfermedad también caerán ante el virus, por lo que es importante tomar el máximo número de precauciones posible en caso de detectar a una persona enferma.

“Por cada persona que tiene sarampión, entre 12 y 18 personas más se infectan. Esto hace que el sarampión sea alrededor de 12 veces más contagioso que la gripe, seis veces más contagioso que el ébola y el doble que el COVID-19 y la varicela” comentó la Unicef.