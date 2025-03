La OCU lo advierte: si tienes esto en tu despensa estás en grave peligro

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte sobre el mal uso generalizado de los envases de plástico. Cuando guardamos nuestros alimentos en fiambreras de plástico o envolvemos las lonchas de queso en papel de aluminio, estamos contribuyendo a que aumente el riesgo de transferencia química.

Según una encuesta realizada por la OCU, los consumidores no estamos utilizando correctamente los envoltorios y envases de plástico. Además, la mayoría de los encuestados señalan que no están informados sobre la composición y los materiales de todos los utensilios que usamos en la cocina.

Mucho menos están informados sobre el riesgo de migración química del envase al alimento. Y es que aunque la mayoría de los materiales, aunque son seguros para su uso con la comida, todos pueden transmitir sustancias químicas.

Además, dependiendo del alimento que se trate, el riesgo es mayor. No es lo mismo guardar alimentos líquidos más grasos, cuyo riesgo aumenta, que solidos secos. O no es lo mismo guardarlos a temperaturas altas que bajas.

Es alarmante la cantidad de personas que desconocen este peligro y, más aún, que uno de cada cuatro crean que esto no es cierto.

Los envases no son para siempre

Otro problema relacionado con los tápers es la generación de microplásticos, que son fragmentos diminutos de plástico que resultan de la descomposición del plástico a lo largo del tiempo. Estos microplásticos se encuentran ahora en casi todas partes, incluidos los alimentos y el agua que consumimos. Aunque la investigación sobre sus efectos en la salud humana aún está en sus primeras etapas, se teme que puedan tener efectos negativos a largo plazo.

Cuidado con el microondas

En la encuesta realizada por la OCU se planteó la pregunta de si, al calentar alimentos en el microondas, algunas sustancias químicas de los envases y recipientes podrían migrar a los alimentos. Un 17% de las personas no sabe que no todos los envases son aptos para este uso, mientras que un 22% cree erróneamente que no existe riesgo de migración. Aunque el microondas es seguro, es fundamental utilizar solo envases apropiados, siendo el vidrio y la cerámica los más recomendados.

Consejos para evitar la contaminación de los alimentos

Vigila el material del que están hechos los envases

Es recomendable utilizar principalmente recipientes de vidrio, acero inoxidable y cerámica, especialmente cuando vayas a almacenar alimentos ácidos, salados, grasos o cualquier tipo de alimento caliente.

Comprueba la etiqueta

El símbolo de vaso y tenedor indica que el material es adecuado para el contacto con alimentos. Aunque no es obligatorio, su presencia facilita la identificación de platos y recipientes destinados al uso alimentario, diferenciándolos de otros objetos decorativos, como ciertos bajoplatos grandes y coloridos.

Verifica si es apto para microondas

Generalmente se indica con un símbolo y suele incluir la potencia máxima permitida.

Deshecha los envases que ya vienen con alimentos

Los envases que acompañan a ciertos alimentos, como las botellas de plástico de agua o las tarrinas de helado, están diseñados para un solo uso y para un tipo específico de alimento. No deben ser utilizados en el microondas.

Traslada la comida a un plato

Aunque el envase original de una comida preparada indique que es apto para microondas, es recomendable transferirla a un plato adecuado antes de calentarla en casa.

Haz caso a las indicaciones

Cumple con la temperatura máxima indicada por el fabricante, especialmente en los envases de silicona y plástico.

Cuidado con el papel de aluminio

No uses papel de aluminio para envolver alimentos salados (como embutidos), ni ácidos (como tomates) troceados. Esta recomendación está indicada por los propios fabricantes en la caja de cartón.

Vigila el olor de los envases

Evita los envases con un olor o sabor intenso a plástico o metal, ya que pueden indicar que el material ha perdido estabilidad.

Tira los envases en mal estado

Evita el uso de envases desgastados o dañados, ya que su deterioro puede incrementar el riesgo de migración de sustancias.