Si te pasa esto (y es muy probable) no estás durmiendo bien: las claves para descansar que muchos incumplen

El 33% de los españoles confirmar no dormir adecuadamente, sintiéndose cansados a lo largo del día, según un estudio de la Fundación MAPFRE. Gran parte del problema es que existen muchísimos jóvenes y adultos que desconocen cómo obtener una noche de sueño pleno y revitalizante y ante tal situación, el canal "MentalidadSeiko" ha recopilado una serie de consejos que te ayudarán a conciliar largas noches de sueño para recuperar tu energía y vitalidad.

Primero que todo, hay que saber que para dormir bien, hay que establecer una rutina de sueño adecuada entre las 7 y 9 horas nocturnas. Este es, en principio, el factor principal para cualquier sueño saludable; sueño suficiente para que el cuerpo tenga las baterías recargadas para del el ancho todo el día. Esto también nos llevará a que desarrollemos una rutina saludable donde el trasnocheo es desconocido de nuestro día a día.

Dormir entre 7 y 9 horas al día es la cantidad óptima para estar descansado / Freepik

Pero dormir 8 horas no es suficiente si esas 8 horas no se duermen de manera continua e ininterrumpida, ya que, el sueño está compuesto por diferentes ciclos donde el cuerpo descansa de maneras diferentes y la interrupción de estos ciclos hace que el sueño pierda muchas de sus funciones revitalizantes. Ante esta situación, se recomienda que, antes de dormir, hay que ingerir menos líquidos que podrían hacer que uno se despierte a media noche para ir al baño, efectivamente interrumpiendo la continuidad del sueño necesario para una buena salud.

Como todo en esta vida, la consistencia es clave. Es imperativo mantener un horario de sueño regular y constante, incluso durante el fin de semana. Desde "MentalidadSeiko", la irregularidad se denomina como "jetlag social", que afirman, "puede ser tan perjudicial como cruzar husos horarios frecuentemente". En pocas palabras, es importante dormirse siempre a la misma hora y la misma cantidad de horas si nuestra intención es tener un ciclo de sueño saludable y regenerativo.

Por último, pero no menos importante, está asegurarnos de tener un sueño profundo donde la fase REM (fase donde suceden los sueños) y la fase de sueño profundo se puedan desarrollar plenamente. La mejor manera de alcanzar este tipo de sueño donde todos los ciclos se desarrollan en su totalidad es a través de actividades que reduzcan el estrés, la ansiedad, la actividad mental y encima de todo esto, asegurarnos de que nuestra energía física haya sido gastada a lo largo del día. El ejercicio, la lectura, la escritura, el dibujo o cualquier actividad que implique un cansancio físico y cognitivo se recomienda para que, cuando nos vayamos a dormir, logremos llegar a un estado de cansancio sano para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro puedan regenerarse sin energías sobrantes que impidan dicha regeneración.

Ahora ya no tienes excusa para no dormir bien, ya que todos estos consejos no requieren de nada más que tu propia fuerza de voluntad y tu deseo de querer dormir bien, cosa que, si estás leyendo esto, deseas plenamente.