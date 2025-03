"El diagnóstico precoz es la única manera de mejorar la calidad de vida de las pacientes con endometriosis"

La doctora Elena López Viesca estudió Medicina en la Universidad de Navarra y realizó la especialidad de Ginecología y Obstetricia en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. En la actualidad, desde la clínica que dirige –Viesca Ginecología, emplazada en Avilés–, está centrada en el cuidado de la salud de la mujer en todas sus etapas, con una particular atención al diagnóstico ecográfico de patología ginecológica, a la endometriosis, a la patología de la menopausia y a la medicina reproductiva.

¿Qué origina la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica que afecta a mujeres en edad reproductiva. Tiene una alta prevalencia: entre un 5 y un 10 por ciento de la población fértil la padece.

¿Cómo se manifiesta?

Se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio en lugares ectópicos, es decir, fuera de su localización habitual, que es el interior del útero. El endometrio es un tejido dinámico: se elimina con la menstruación y se regenera todos los meses tras la misma. La localización más frecuente de la endometriosis es los ovarios y las trompas de Falopio. Sin embargo, también puede afectar de manera superficial o profunda al tracto digestivo (los intestinos, en especial, su tramo final, el recto) y al urinario (vejiga, uréteres y menos frecuente los riñones). De manera más inusual, este tejido puede migrar fuera de la región pélvica: al diafragma y los pulmones.

¿Cuáles son los signos que sirven de llamada de atención?

Conviene puntualizar que la mayor parte de las mujeres con endometriosis tienen síntomas. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje que son asintomáticas y les diagnosticamos la enfermedad de manera incidental. Los síntomas principales son el dolor intenso e incapacitante con la menstruación, que no cede con antiinflamatorios habituales.

¿Esa señal debe poner en alerta desde el primer momento?

No es normal que la regla incapacite a una mujer, por eso siempre debe consultarse. Estas mujeres pueden presentar menstruaciones más abundantes, y dolor con las relaciones sexuales. Cuando la endometriosis afecta al aparato digestivo, aparecen síntomas como dolor o incluso sangrado con la defecación, hinchazón abdominal y cambios en el hábito intestinal (estreñimiento y diarrea). La endometriosis del aparato urinario puede generar síntomas como urgencia miccional, incontinencia o sangrado al orinar. Estos síntomas suelen producirse con la menstruación. Sin embargo, en casos más avanzados de la enfermedad pueden darse de forma continua.

¿Puede detectarse la endometriosis en las pruebas para la obtención de imágenes?

Antiguamente, la endometriosis se diagnosticaba por cirugía, con la visión directa de las lesiones. A día de hoy, se puede diagnosticar a través de dos técnicas de imagen: la resonancia magnética y la ecografía ginecológica transvaginal. Eso sí, el médico ha de tener una formación específica. De lo contrario, podemos tener las lesiones delante de nuestros ojos y no verlas.

¿Todas las endometriosis son igual de visibles?

Hay un tipo de endometriosis, la denominada superficial o peritoneal (pequeños focos milimétricos), que es la más leve, aunque no por ello menos dolorosa. Es muy compleja de ver por ambas técnicas de imagen. Por eso, una prueba de imagen negativa no descarta la presencia de la enfermedad. En estos casos, si no hay mejoría con tratamiento médico tenemos que recurrir a la cirugía para el diagnóstico.

¿Qué tipo de tratamiento aplica en su clínica?

Yo me dedico a realizar diagnóstico por imagen de endometriosis a través de ecografía ginecológica, manejo médico y asesoramiento reproductivo de estas pacientes. La ecografía de endometriosis, llamada ecografía de mapeo, no es una ecografía de rutina que se limita al estudio del útero y los ovarios, sino que busca evaluar todos aquellos puntos anatómicos en los que más frecuente la localización de las lesiones de endometriosis.

¿Qué tratamientos existen para la endometriosis?

A día de hoy, la endometriosis es una enfermedad crónica y no tiene una cura definitiva. Sin embargo, hay varios tratamientos que ayudan a manejar y aliviar los síntomas asociados con la enfermedad. En general, se suele empezar con tratamientos farmacológicos, hormonales. El tratamiento hormonal no elimina las lesiones, sino que busca el control de los síntomas.

¿La cirugía?

El tratamiento quirúrgico sí elimina las lesiones y mejora los síntomas. Sin embargo, se reserva para casos severos que no mejoran con tratamiento médico, para endometriosis profundas que generan alteración u obstrucción de órganos, en casos de sospecha de malignidad o en casos de quistes que dificulten la punción ovárica en mujeres que van a ser sometidas a una fecundación in vitro.

¿Existen recomendaciones complementarias?

En todas las pacientes debemos hacer consejos dietéticos e insistir en seguir un estilo de vida saludable: dieta antiinflamatoria, evitar tóxicos y exposición a disruptores endocrinos, práctica de ejercicio físico regular... La fisioterapia de suelo pélvico y otras terapias como la neuromodulación también ayudan en función del caso. Nunca debemos olvidarnos de la ayuda psicológica: la endometriosis tiene una gran repercusión en el bienestar emocional.

¿Qué sucede si no se recibe tratamiento para la endometriosis?

La endometriosis no tratada tiene dos repercusiones principales: el dolor pélvico crónico, que en ocasiones puede llegar a ser incapacitante, y la esterilidad. He de decir que aquí los médicos estamos en deuda con nuestras pacientes: la endometriosis es una enfermedad que tiene un retraso diagnóstico de hasta ocho años y esto tiene que cambiar. También necesitamos crear conciencia de la enfermedad. Las mujeres con antecedentes de endometriosis en la familia tienen un riesgo seis veces mayor de padecer la enfermedad. Es una enfermedad muy prevalente y el diagnóstico precoz es la única manera de mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes.

¿Es posible quedar embarazada si se padece endometriosis?

Si, es posible. Pero entre un 30 y un 50 por ciento de pacientes con endometriosis van a tener problemas para lograr un embarazo. Aunque hay mujeres que van a gestar sin problema, las pacientes con endometriosis deben conocer su asociación con la infertilidad. El asesoramiento reproductivo es muy importante. Lo ideal es que una mujer con endometriosis no demore el ser madre. Y si, por sus circunstancias personales, quiere demorarlo que conozca que existen técnicas de preservación de la fertilidad, como la congelación de óvulos.

¿La idea de resumen que le gustaría transmitir?

Que las mujeres con endometriosis requieren una atención en unidades de salud especializadas. Ningún caso es igual que otro. El tratamiento es un traje hecho a medida para cada paciente. Tras realizar un correcto diagnóstico, la toma de decisiones debe ser compartida y consensuada con un equipo multidisciplinar especializado. Es la única manera de mejorar la calidad de vida y futuro reproductivo de las mujeres con endometriosis.