Así funciona (en equipo) la unidad antitabaco de Oviedo: varios meses de lista de espera y dos fases de tratamiento

Consumir el primer cigarrillo ya supone la mitad del riesgo cardiovascular de toda la cajetilla

En la consulta no es raro encontrarnos con pacientes que, al ser preguntados si fuman, responden con un "bueno, fumar, lo que se dice fumar..." o con un "si a eso se le puede llamar fumar..." antes de explicar que "como mucho uno o dos al día, y no trago el humo". Y es que muchos pacientes piensan que fumar "sólo un poco" o "de vez en cuando" no es tan perjudicial. Pero la evidencia científica no está del todo de acuerdo.

En 2018 se publicó un estudio en el "British Medical Journal" sobre el riesgo cardiovascular de un consumo bajo de cigarrillos. La conclusión más impactante fue un dato que, para muchos, puede resultar desconcertante: fumar el primer cigarrillo ya supone la mitad del riesgo cardiovascular de toda la cajetilla. Si pensamos que una cajetilla nos hace un daño de 100, el primer cigarrillo ya nos hace un daño de 50 sin todavía haber encendido los otros 19; lo que, si nos paramos a pensarlo fríamente, viene a suponer que "fumar poco" no existe.

Para entender mejor este concepto y grabarlo en la mente de los pacientes de una forma más visual, suelo poner en consulta el siguiente ejemplo. Imaginemos una caja, esta vez no de 20 cigarrillos, sino de 20 cerillas. Si encendiéramos todas las cerillas de un solo golpe y las arrojáramos sobre una biblioteca repleta de libros, el incendio sería devastador. Pero, ¿qué pasa si sólo encendemos una de las cerillas? Quizás el estropicio no fuese tan grande, ¡pero seguro que a nadie se le escapa que armaríamos una buena! Lo mismo ocurre con el tabaco: aunque la exposición sea reducida, el daño es desproporcionadamente grande.

El problema radica en la forma en que el cuerpo reacciona a las sustancias tóxicas del cigarro. Aunque los médicos solemos usar como referencia la cantidad de cigarrillos consumidos para medir los efectos negativos del tabaco en un paciente, la realidad es que el daño no crece de manera lineal. El primer cigarrillo no supone 1/20 del daño total de una cajetilla, sino que ya representa un golpe importante para el organismo. Esto se llama en matemáticas progresión logarítmica y es el mecanismo que describe el funcionamiento de sistemas que son susceptibles de saturarse.

Al empezar a aumentar una variable, su efecto también aumenta rápidamente, pero en cuanto el sistema empieza a saturarse, el incremento en el efecto comienza a disminuir más y más hasta ir acercándose a un límite llamado asíntota.

Un ejemplo de este mecanismo lo vemos en los cambios en el colesterol sérico (el que se mide en una analítica de sangre) en función de los cambios en el colesterol de la dieta. Los primeros miligramos de colesterol de nuestra dieta producen cambios llamativos en el colesterol de la sangre, pero, conforme vamos aumentando la ingesta diaria de alimentos ricos en colesterol, nuestro cuerpo no es capaz de absorber tanto y el incremento en los niveles séricos empieza a ser menor.

Si ha visto por internet la historia de algún influencer que come tres docenas de huevos al día sin cambios llamativos en su colesterol, ya sabe dónde está el truco. Si ya tenía de por sí una ingesta grande de colesterol antes del atracón de huevos, el cambio puede no ser muy significativo. Si echo unas gotas de tinta en un vaso de agua, el cambio de color será muy llamativo a pesar de ser solo una pequeña cantidad de tinta. Pero en un vaso con el agua ya muy azul porque todos los días lo usamos para lavar plumines, aunque vierta el tintero entero, no habrá mucho cambio.

Creo que no hacen falta más explicaciones. Así que, volviendo al tabaco, si está pensando en dejar de fumar, acuérdese de estas líneas antes de encender la próxima cerilla, digo, cigarrillo. Y si todavía no se lo ha planteado... ¿a qué espera?