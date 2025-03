Llegan los peores días para los alérgicos... pero esta solución te ayudará esta primavera: científicamente comprabada

El Dr. Sebastián Arrieta, creador de contenido en Tiktok, nos trae el truco científicamente comprobado que elimina las alergias. Si tienes secreción nasal, estornudos, picazón, ardor en los ojos, inquietud y problemas para dormir causados por alergias, existe un remedio que redujo estos efectos en un 97%. La solución es sencilla, dice el Dr. Arrieta, y está científicamente comprobada: una inyección de 7,5 gramos de vitamina C.

Pero, ¿por qué es tan eficaz una dosis de vitamina C como cualquier antihistamínico que nos pueda recetar el médico? El Dr. Arrieta afirma que la vitamina C, a diferencia de los antihistamínicos, que bloquean la histamina (molécula que ocasiona los distintos problemas relacionados con la alergia), reduce la cantidad de esta misma molécula sustancialmente. La histamina es la molécula relacionada con las reacciones alérgicas, y es la causante de muchos de los malestares que uno puede padecer cuando tiene una reacción alérgica. Desde los estornudos y mocos que son tan comunes en primavera, hasta reacciones cutáneas y dificultades para respirar, todos estos procesos son causados por la histamina como respuesta a una reacción alérgica.

El cambio climático alarga e intensifica la temporada de alergias. / Pixabay

El beneficio entonces de la vitamina C es contundente, ya que está científicamente comprobado que esta vitamina es el antagonista de la histamina. El Dr. Arrieta explica que, el consumo de vitamina C, a diferencia de los antihistamínicos, es una mejor alternativa, ya que promueve la química natural del cuerpo y evita los efectos secundarios que los antihistamínicos pueden tener.

Además, según la web MejorConSalud, la vitamina C no solo es un antialérgico muy eficaz contra las alergias comunes causadas por los cambios de temporadas, sino que también, promueve la regeneración de tejidos dañados. Encima de estos otros beneficios, la vitamina C es fundamental para la producción de colágeno. Así que, si eres rinítica o padeces de sinusitis, ahora que llega la primavera y que las alergias se dispararán por los cielos, ve a comprar tus suplementos vitamínicos y empieza a consumir jugo de naranja todos los días para evitar así, ser víctimas de las tan comunes alergias.