Ni en la nevera ni al aire libre: aquí es donde tienes que colocar las fresas para que no se te estropeen antes de tiempo

Las fresas son un auténtico manjar, pero no es fácil conservarlas para no tener que tirar ninguna. Es común que se pongan pochas y se llenen de moho. Son una fruta delicada. Su alto contenido en agua y su piel fina hacen que sean vulnerables a bacterias y hongos, lo que provoca que se estropeen antes que otras frutas. Además, muchas veces las guardamos mal sin darnos cuenta, acelerando su deterioro. No deben estar fuera de la nevera y si están dentro, con matices.

Paso a paso: cómo conservar tus fresas frescas toda la semana

Si quieres que tus fresas duren más, sigue estos sencillos pasos nada más llegar a casa con tu cajita de la compra.

1. Lávalas bien con agua y vinagre

Nada más comprarlas, no las guardes tal cual en la nevera. Primero, sumérgelas en un bol con agua y un chorrito de vinagre blanco (aproximadamente una cucharada por litro de agua).

¿Por qué vinagre? Porque elimina bacterias y esporas de moho, evitando que las fresas se pudran tan rápido. No te preocupes por el sabor, ya que no quedará ningún rastro del vinagre si las enjuagas bien después.

Déjalas en remojo durante unos 5 minutos y luego pásalas por agua limpia para asegurarte de que no queden restos.

2. Sécalas completamente

Aquí viene la parte más importante: las fresas y la humedad no se llevan bien. Si las guardas mojadas, se pudrirán mucho más rápido.

● Escúrrelas bien en un colador o sobre una servilleta de papel.

● Sécalas una a una con papel de cocina o un paño limpio.

● Asegúrate de que no quede ni una sola gota de agua antes de guardarlas.

3. Guárdalas correctamente en la nevera

Una vez secas, nada de meterlas en la bandeja de la fruta sin más. Sigue estos trucos para conservarlas mejor:

● En un tupper con tapa: Usa un recipiente hermético, pero no las amontones demasiado. Si puedes, pon una hoja de papel de cocina en el fondo para absorber la humedad.

● Evita que les dé el frío directo: La temperatura muy baja hace que pierdan sabor y textura. Lo mejor es guardarlas en la parte media de la nevera, donde la temperatura es más estable.

● No las cortes hasta el momento de comerlas: Las fresas enteras duran más que las troceadas.

¿Cuánto tiempo duran las fresas con este truco?

Siguiendo estos pasos, tus fresas se mantendrán frescas y en perfecto estado durante una semana entera. ¡Adiós a las fresas pochas al tercer día!

Ahora ya no tienes excusa para aprovechar las mejores ofertas y llevarte una caja de fresas sin miedo a desperdiciarlas.