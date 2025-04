Este es el truco que cada vez más gente practica para quitar la cera de los oídos: adiós a los bastoncillos

El oído, una de esas partes del cuerpo que no hay que dejar de lado a la hora de establecer la rutina de higiene personal. Es fácil que se nos olvide de que ahí dentro, en el oído, se nos acumula suciedad y cera; y, como no nos suele dar problemas, no somos conscientes de la importancia de mantener limpio el conducto auditivo. Y, en cambio, es algo más importante de lo que muchos piensan.

Igualmente, se cometen errores a la hora de afrontar la higiene de los oídos. Y uno de ellos viene de la mano de un producto que fue ganando en popularidad, pero que, por contra, está muy desaconsejado por médicos y expertos. Se trata de los bastoncillos que mucha gente utiliza pensando que con ellos pueden tener una mejor higiene del conducto auditivo.

Pero resulta que los bastoncillos no son, ni de lejos, la mejor forma de mantener una higiene correcta que apoye decididamente a la buena salud auditiva de cada uno. Más bien al contrario: se trata de un elemento que, por muy extendido que esté su uso, no es aconsejable en muchos casos.

Y resulta que los bastoncillos, además del riesgo evidente si se usan de forma brusca, presentan algunas complejidades más. Pueden "alterar el pH, quitar demasiada cera y reducir la capacidad de defensa de los oídos contra los gérmenes. Es una acción inadecuada que a largo plazo puede conllevar problemas auditivos, como la sordera", señalan expertos de "PromoFarma".

Entonces, si los bastoncillos no es lo más recomendable... ¿Cuál es la mejor forma de mantener una higiene adecuada de los oídos? Estos mismos expertos detallan una serie de trucos y consejos que es conveniente tener en cuenta. Recomendaciones que ayudan a limpiar los oídos "de forma rápida y segura". Entre ellas, destacan tres trucos:

Solución salina: hay que mezclar media taza de agua tibia con una cucharada de sal fina. A continuación, se aplican unas gotas en los oídos con la ayuda de un algodón (con la cabeza tiene inclinada y el oído en tratamiento hacia arriba) y se deja actuar. Agua oxigenada: Similar aplicación a la anterior, pero mezclando partes iguales de agua hervida con agua oxigenada. Una buena forma de ablandar tapones de cera. Aceite de bebé o de oliva: una de las mejores soluciones si hay tapones de cera. Bastan unas gotas de este aceite para ablandar la cera y, a continuación, un trocito de algodón. Dejar actuar toda la noche y, luego, eliminar el exceso de aceite.

Se trata de remedios caseros sencillos con los que uno puede mantener una buena higiene y solucionar el temido problema de los tapones en los oídos.