Aclaración sobre el origen de las piedras en la vejiga

Montaigne, en su segundo libro de "Ensayos", titulado "La semejanza de los hijos con los padres", nos habla de sus males de piedras o cálculos en los riñones, las cuales cree que por genética se las ha transmitido su padre, Pierre Eyquem: "Lo verosímil es que deba a mi padre esta cualidad pedregosa, pues murió extraordinariamente afligido por una gruesa piedra que tenía en la vejiga. No reparó en su dolencia hasta los setenta y siete años, y antes no había experimentado amenaza o sensación alguna en los riñones, ni en los costados, ni en otra parte" … "A quien me explique este proceso, le creeré en todos los demás milagros que le vengan en gana, con tal de que no me dé por respuesta, como suele hacerse, una doctrina mucho más difícil y fantástica que la cosa misma".

Teniendo en cuenta que Montaigne desconfiaba mucho de los médicos (estamos hablando de la medicina del siglo XVI), a quienes consideraba inútiles y charlatanes dado que no podían hacer nada para sus cálculos renales, una sola técnica médica merecía su aprobación, la cirugía, ya que "corta por lo sano allí donde el mal es indudable, porque ve y toca lo que hace". No obstante, el "mal de piedra" no le impidió realizar un viaje a caballo, en 1580, hasta Roma, aguantando sin descabalgar entre ocho y diez horas seguidas.

Con todos los respetos hacia mi admirado Montaigne, casi quinientos años después y como médico-urólogo que soy, me voy a permitir darle unas breves explicaciones sobre por qué padecía de litiasis (piedra) en la vejiga.

Las piedras en la vejiga tienen distinto origen que las que se producen los riñones. Ésta es una premisa esencial que debemos de tener. Las visualizadas en la vejiga es porque se han producido en la vejiga. ¿Y a qué es debido este origen? Pues a que, tras la micción, no se vacía del todo la vejiga, queda orina residual (residuo postmiccional) y los posos o sedimentos que quedan constituyen el núcleo o matriz para que se generen piedras in situ. Pero… ¿y por qué no se vacía bien la vejiga? ¿Qué motivos existen para ello? Pueden ser varias las causas, pero las más frecuentes son las siguientes:

a) Vejiga hipotónica: es lo que entendemos como "vejiga perezosa", es decir, una vejiga que contrae con debilidad, por lo que no es capaz de vaciar bien la orina.

b) Estenosis (estrechez) tanto en el cuello de la vejiga como a lo largo del recorrido de la uretra: existe una resistencia a la salida de la orina, por lo que se produce un retroceso de ésta a la vejiga.

c) Vejiga no coordinada: la vejiga contrae con normalidad en el momento de la micción, pero el esfínter de la vejiga, en vez de abrir para que salga la orina, realiza una contracción y dificulta su salida, comportándose como una estenosis.

d) Vejiga neurógena: hay una mala transmisión nerviosa a la vejiga. Lo puede motivar un ictus, una esclerosis múltiple, etc.

e) Divertículos: son unas pequeñas bolsas a nivel de la vejiga, como si fueran pequeñas hernias, en las que se acumula la orina de manera residual.

f) Hipertrofia benigna de próstata (HBP): el tejido benigno prostático, que con la edad ha crecido en exceso –y al que también conocemos como adenoma–, se puede comportar como obstructivo. La HBP va a dificultar la salida de la orina al ocluir en parte el cuello vesical, con lo que disminuye la luz de salida de la orina, dejando residuo tras la micción (postmiccional). Aquí tenemos el germen propiciatorio del origen de la litiasis o piedra de la vejiga.

Estimado Montaigne: muy probablemente lo que a usted le sucediera es que padecía de este último evento, y no que fuera su padre quien por vía genética le transmitiera este "mal pedregoso". Confío en poder haber aclarado sus dudas. Reciba un cordial saludo. Hasta siempre.