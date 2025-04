El incalculable valor de la visión integral que aporta la enfermera

Las XXXV Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, organizadas por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y celebradas en Oviedo los días 26, 27 y 28 de marzo, fueron el escenario perfecto para la divulgación y presentación del conocimiento y potencial de un colectivo profesional que aspira a crecer y a desempeñar nuevas competencias.

El éxito de la convocatoria fue abrumador: 1.500 asistentes, que se desglosan en más de 1.300 enfermeras gestoras y 200 integrantes de la Industria sanitaria, colaboradores del evento y empresas e instituciones de otros sectores, todos ellos relacionados con la "Asturias Saludable".

Compartí la organización de estas jornadas con mi colega Rocío Allande Díaz, directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de Salud del Principado, con otras 52 enfermeras asturianas y con 25 compañeras de ANDE. El nivel científico del evento quedó reflejado en las 225 comunicaciones orales, 280 posters, 2 conferencias universales, 45 ponencias principales, 10 talleres, 9 vídeo-comunicaciones, 17 infografías, 19 fotografías y 23 relatos presentados y evaluados por un comité científico presidido por Beatriz Braña, que llevó a cabo un trabajo excelente.

Una cuestión fundamental para que las enfermeras ocupemos los espacios que nos corresponden, además de nuestra propia preparación, es valorar la visión integral de la persona que nos caracteriza. Hablamos de un rasgo clave a la hora de planificar y gestionar y, en especial, cuando se trabaja en los niveles más altos de toma de decisiones, donde las estrategias priman sobre las acciones y son de vital importancia para la sociedad y para las personas.

La importancia de una gestión integral que cuente con las enfermeras, tanto en los cuidados directos con los pacientes como en la toma de decisiones estratégicas que afecten a las cuestiones de alta dirección, resulta esencial. Estoy persuadido de que, profesionalizando la gestión, todos los colectivos estamos preparados y queremos participar. La equivocación consiste en pensar que los demás no sirven. Aquí todos tenemos que sumar y dejar de darnos la espalda. La cuestión es que aquellas personas e instituciones que tienen que tomar la decisión de quien va a ocupar esos espacios lo hagan teniendo en cuenta a los mejores y más preparados profesionales, que prioricen la eficiencia y no sólo la eficacia. Sólo con hacer posible la profesionalización de la gestión, estoy seguro que habrá muchas más enfermeras ocupando estos cargos y puestos a todos los niveles.

La Asociación Nacional de Directivos de Enfermería tiene 38 años de andadura. Es una entidad sin ánimo de lucro y que está siempre innovando todo lo que se refiere al desarrollo de actividades de gestión, formación e investigación de las enfermeras. Llevo en ANDE 35 años. Soy la tercera persona con más experiencia en la junta directiva. El reconocimiento a mi trayectoria profesional fue muy emotivo. Mi primer recuerdo se dirigió a las personas que siempre están ahí. Me marché a Madrid cuando Raúl y Beatriz, mis hijos, tenían 12 y 13 años, y fue Blanca, el cielo de la casa y otra buena enfermera, la que estuvo y está siempre paliando todas mis deficiencias. Ése es el verdadero valor del reconocimiento. Y ahora también dos nietos, Leo y Héctor, que te llenan de ilusión cada vez que estás con ellos.

Otra parte fundamental, de la que no quisiera olvidarme, es de los equipos. Mi maestro principal fue Ignacio Riesgo. Después de diez años en el HUCA, él y Carmen Eguren me dieron el pase para ir a Madrid y desarrollar una Dirección de Enfermería en un hospital icónico como es el Ramón y Cajal. Otro maestro de mi costura profesional fue Abelardo Román, quien me llamó para volver al HUCA y planificar el nuevo hospital de La Cadellada.

Salí del HUCA y me pusieron en un tribunal para la mayor oposición de enfermeras en Asturias, con 12.000 aspirantes. Fue un trabajo duro y lo sacamos. La noche anterior la pasamos en Gijón sin tener dónde descansar. El sábado del examen empezamos a las 5.30 horas y acabamos a las 22.00 horas en el Hospital Monte Naranco, donde tuvimos que examinar a una opositora con derechos especiales.

Una vez jubilado, me apunté voluntario a vacunar en el área sanitaria del Nalón durante la pandemia de covid-19. Ahí me encontré con otro grupo excelente de compañeras que nos juntamos de vez en cuando. Fue una experiencia arriesgada por la salud y por la incertidumbre que había, pero somos sanitarios y con eso no vale esconderse. Medidas de prevención, sí, pero actuando y cuidando a las personas. Dicho esto, la experiencia fue muy satisfactoria, lo mismo que cuando gestionamos la vacunación escolar.

Como profesional, soy un hombre de equipos. Como persona, de amigos y especialmente de familia. Mi reconocimiento va para todos ellos. Sólo deseo que haya mucha gente que tenga la misma suerte que yo tuve y que su dedicación sea sana y de calidad para todas las personas y para la sociedad.