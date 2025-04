Medio siglo de medicación inhalada

En una publicación médica del año 1969, un grupo de farmacólogos británicos, liderados por el doctor David Jack, en aquellas fechas director de investigación en la empresa Allen&Hanburys Ltd. –posteriormente absorbida por GlaxoSmithKline–, lograron introducir el salbutamol (broncodilatador) líquido en un cartucho metálico presurizado a 3-4 atmósferas y, acompañado de una válvula dosificadora, pudieron comercializar el que sería el fármaco más conocido mundialmente, para el tratamiento de muchas enfermedades respiratorias, el "Ventolín".

Mucho ha llovido desde esta fecha. En la actualidad, la medicación administrada en forma de aerosol es la vía preferida para tratar patologías tan comunes como el asma o la EPOC. Estos cartuchos contienen, además del fármaco, un gas propelente de la familia de los clorofluorocarbonados (CFC) que, debido a su responsabilidad en la producción del agujero en la capa de ozono atmosférico, fue reemplazado hace ya algunos años por otros compuestos denominados hidrofluoroalcanos, concretamente el HFA-134, con una vida media notablemente inferior a los primeros y, en consecuencia, con menor responsabilidad en el deterioro de nuestra atmósfera.

El papel potencial de estas sustancias en el calentamiento global es más de mil veces superior al del CO2, que con tanto interés estamos todos comprometidos en reducir sus emisiones. Afortunadamente, disponemos de otras maneras de administrar los fármacos en aerosol. Por este motivo, creo que ha llegado la hora de tomar una decisión definitiva sobre el empleo de ciertos inhaladores. Los profesionales sanitarios y nuestras sociedades científicas y colegiales tienen parte de responsabilidad en estas resoluciones, que no deberían retardarse. Un editorial reciente de la famosa revista "New England Journal of Medicine" se encarga de recordarlo.

Los fármacos que se administran actualmente en forma de aerosol son de muy diversas familias y se aplican para muchas enfermedades, no únicamente respiratorias. Se trata de una vía de entrada al organismo que permite dosificaciones menores y que, en muchos casos, al pasar rápidamente a la sangre, obtiene un efecto muy rápido, reduciéndose al máximo los efectos indeseables. Además de los cartuchos presurizados, anteriormente mencionados, disponemos de medicación en polvo micronizado y nebulizadores comerciales que, con diferentes aplicaciones de principios físicos, permiten disponer de una nube de aerosol que puede ser inspirada.

La propuesta que se hace, ya de una forma más persistente y desde diferentes organismos, es la de sustituir los cartuchos que contienen HFA por cualquiera de las otras dos formas disponibles. Distintas empresas farmacéuticas, principalmente en Europa, han desarrollado y comercializado variados artilugios que pueden reemplazar a los dispensadores presurizados. Aunque el impacto de esta decisión sobre el cambio climático sea menor, es deseable que todas las actuaciones vayan en la misma dirección: detener las consecuencias de la actividad humana sobre la vida en nuestro planeta.

Sería muy importante que, en un breve plazo de tiempo, se consiguiera una decisión unánime por parte de los profesionales sanitarios, sus representantes científicos y colegiales, la industria farmacéutica y los pacientes, para consensuar el tipo de fármacos utilizados en aerosol y los instrumentos de dispensación más adecuados. La experiencia acumulada en este medio siglo sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, así como la reducción progresiva de los costes de fabricación y comercialización, hacen deseable que esta decisión no se demore. Existen ya en el mercado suficientes preparados en forma de polvo micronizado, tanto de broncodilatadores como de corticosteroides –por mencionar los medicamentos más habituales administrados por esta vía inhalada–, para que los pacientes no sufran ningún problema en su tratamiento.

Para determinadas situaciones y para enfermos concretos que no puedan utilizar este sistema, disponemos también de equipos de nebulización que permiten el buen uso de estos fármacos. Se trata de una decisión que requiere un acuerdo entre los diferentes sectores implicados, pero la responsabilidad común de todos nosotros, para implicarnos en el mantenimiento de la atmósfera terrestre, es suficientemente importante para seguir el camino adecuado.

Si alguien está llamado a tomar la iniciativa son los médicos y, entre ellos, los principales prescriptores, los neumólogos. Invito a las nuevas generaciones de esta especialidad, arropados por las sociedades científicas correspondientes, a dar el primer paso.