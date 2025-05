La única clave de la psicología para mantener tu pareja

Cuando llegamos a casa después de trabajar muchas veces no nos apetece nada más que darnos una ducha y meternos en la cama para descansar después de un largo día. Sin embargo, esto conlleva dejar de lado a nuestra pareja, a quien quizá sí le apetece pasar tiempo de calidad junto a nosotros.

Y es que, según María Nicolau, psicóloga con más de 200.000 seguidores en TikTok, asegura que para que una relación se mantenga sana y saludable es necesario cuidar el tiempo que pasan juntos.

Pasar tiempo de calidad con tu pareja cambia mucho el mensaje que le puedes transmitir: "no es que esté aburrido y por tanto estoy contigo porque siempre estás, es que para mí es tan valioso estar contigo, tanimportante priorizarte que busco esos momentos en mi agenda para tener ese tiempo contigo", explica la psicóloga.

Priorizar un rato con tu pareja puede ayudar a que ésta se sienta más valorada e incluso querida. Y claro, estos momentos no son para hacer cualquier cosa: "no me vale con estar tirados en el sofá de casa dejando pasar el tiempo, sino que vamos a hacer que el tiempo juntos cuente", dice María Nicolau.

Planes en pareja

Cuidar una relación de pareja requiere dedicación, tiempo compartido y, sobre todo, la voluntad de mantener viva la conexión emocional. Una excelente manera de fortalecer ese vínculo es planificando actividades que fomenten la intimidad, la comunicación y la complicidad.

Uno de los planes más valiosos es reservar tiempo para tener citas regulares, como si se tratara de los primeros encuentros. Puede ser una cena en casa con velas, una salida al cine o una caminata al atardecer. Lo importante no es el lujo, sino la intención de compartir un momento exclusivo en el que ambos puedan desconectarse de las responsabilidades diarias y reconectarse emocionalmente.

Otro plan que fortalece mucho a la pareja es viajar juntos, aunque sea una escapada de fin de semana a un lugar cercano. Los viajes permiten descubrir nuevas experiencias, salir de la rutina y crear recuerdos compartidos. Estas vivencias suelen fortalecer el sentido de equipo y colaboración entre ambos.

También es muy enriquecedor practicar juntos una actividad o hobby. Podéis apuntaros a clases de baile, aprender a cocinar un plato nuevo o hacer ejercicio en pareja. Compartir un interés común no solo mejora la comunicación, sino que también ofrece momentos de diversión y crecimiento mutuo.

También podéis probar a tener una noche de desconexión digital: apagar los teléfonos móviles, preparar una cena casera juntos y disfrutar de una conversación sin distracciones. Este tiempo de calidad fomenta la conexión emocional, permite escucharse con atención y fortalece la intimidad en un ambiente tranquilo y auténtico.

Finalmente, no hay que subestimar el valor de los pequeños gestos cotidianos. Una noche de películas en casa, una tarde de juegos de mesa o preparar juntos el desayuno puede tener un gran impacto. Lo importante es estar presentes, escucharse y mostrarse afecto de manera constante.