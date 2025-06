Álex Docampo, dermatólogo: "Las pieles sanas no necesitan crema hidratante"

"Las cremas hidratantes faciales no son necesarias en la mayoría de rutinas de skincare". Esta es una de las afirmaciones de Alex Docampo, dermatólogo quien a través de su canal de Tik Tok comparte con sus seguidores curiosidades sobre el cuidado de la piel y desmonta una serie de mitos y creencias acerca del cada vez más famoso skincare.

Las cremas hidratantes faciales son quizá uno de los básicos en nuestro neceser y además de su función básica de mantener la hidratación de la piel, muchas incluyen otro tipo de tratmiento indicado para enfrentar otro tipo de necesidades de nuestro cutis como eliminar las manchas, atenuar arrugas o mejorar la textura de la piel.

Sin embargo, el experto señala que "una piel sana no necesita crema hidratante", quien además añade que, "no es necesario gastar tiempo y dinero en caras cremas que no garantizan una mejora d ela piel", indica el dermatólogo.

Aplícate abundante cantidad de protector solar y vuelve a aplicarlo cada dos horas, o con más frecuencia si nadas o sudas. Hidrata la piel. Aplica la crema humectante varias veces al día, especialmente cuando sientas la piel seca y después de lavarte las manos o bañarte, mientras la piel aún está húmeda.