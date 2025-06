Alfonso Navarro, psicólogo: "Esto es lo que hace que los jóvenes se abrumen y se encierren en sí mismos"

La plataforma de TikTok, conocida por sus bailes y retos virales, es un espacio abierto para todo aquel que desea crear contenido de cualquier índole, en formato de vídeos breves, la exitosa plataforma destinada principalmente al entretenimiento, puede ser también un lugar donde encontrar contenido útil para el día a día, pues muchos especialistas de distintos campos: nutrición, medicina, psicología... son también creadores de contenido y buscan enseñar materiales que pueden facilitar diferentes aspectos de la vida.

Alfonso, autor de la cuenta 'fluxuapsicologia' y psicológo especialista en adolescentes, expone recursos de psicología sobre distintos aspectos para ayudar a comprender a los jóvenes y sus comportamientos. En formatos de vídeos breves, y con subtítulos que facilitan el seguimiento del contenido, busca ayudar a los padres a comprender a sus hijos. En uno de sus vídeos, expica varios motivos por los cuales los adolescentes pasan tanto tiempo encerrados en sus habitaciones sin querer pasar tiempo con su familia; expone que puede deberse a distintos factores.

Podría ser porque "cada vez que sale se le atribuyen un montón de tareas: pon la mesa, saca la basura, haz los deberes..." esto hace que sienta que salir implica enfrenterse a un entorno donde se le genera presión, "su cerebro empieza a asociar que dentro de su cuarto hay calma y fuera hay estrés". El psicólogo señala que esto no debe malinterpretarse y que los jóvenes deben cumplir con sus tareas y obligaciones.

Las constantes preguntas serían otro motivo, ya que los padres, una vez ven que está fuera de la habitación podría aprovechar para abordarle con preguntas: "¿Has estudiado? ¿Has hecho los deberes? ¿Qué vais a hacer mañana? ¿Con quién sales?" Esta sucesión de preguntas hace que busquen encerrarse para encontrar seguridad al verse abrumados y sentirse como en un interrogatorio. Asegura el autor del vídeo que "sigues haciendo preguntas para intentar acercarte a ellos y, ellos, se encierran más y vuelven a buscar su espacio seguro, que es su habitación".

Al final de el vídeo explica las mejores formas de actuar para que estas situaciones no hagan que la reacción por defecto de los adolescentes sea encerrarse. En cuanto a las tareas afirma que es bueno que ellos sepan qué tareas tienen que hacer, pueden marcarse en una lista o, simplemente, con las repeticiones se crea un hábito y una consciencia de cuales debe realizar, pero "no hay que recordárselas"; en caso de no cumplirlas debe haber un tipo de consecuencia que ellos tendrán que asumir, pero hasta que no hayan fallado en la realización de las mismas, no se les debe decir nada para evitarles la presión.

En cuanto a las conversación, se deben hacer preguntas abiertas "pregúntale sobre algún amigo: oye, me dijiste que tu amigo tenía un partido de fútbol", "¿este finde semana cómo pinta?" Lo más importante es que sean preguntas abiertas y que ellos sientan que pueden hablar todo lo que quieran y que pueden callar todo lo que quieran, creando así un vínculo comunicativo tranquilo para el adolescente, lo que seguramente hará que hable más que mediante preguntas dirigidas.

Estos consejos buscan hacer que los padres consigan que sus hijos vean el exterior de la habitación como un lugar igual de seguro que el interior, de forma que se comunicarán más con su familia.