José Abellán, cardiólogo: "Ojo con la media maratón, es una prueba que pone tu cuerpo al límite"

"Muchos de los fallecimientos que ocurren en eventos deportivos se pueden evitar con una valoración médica y cardiológica adecuada", así comienza uno de los últimos vídeos del cardiólo José Abellán, una autentica estrella de la divulgación en las redes sociales.

El doctor explica que "muchas de las pruebas deportivas más populares como las medias y las maratones son realmente eventos que llevan a nuestro cuerpo al límite". De ahí la importancia de tomárselos en serio.

Según explica en su vídeo, "este tipo de esfuerzos puede desencadenar que una cardiopatía silente de la cara, muchas veces de manera potencialmente mortal".

Abellán asegura que es importante hacerse chequeos a la menor señal. Es importante que sepas cuándo está claramente indicada una valoración especializada", explica.

Los peligros de una media maratón

Participar en una media maratón es un reto físico que requiere preparación, dedicación y una comprensión clara de los riesgos involucrados. Aunque es una experiencia enriquecedora, no se debe subestimar el impacto que puede tener en la salud. Con un auge creciente de aficionados al running, es crucial entender los peligros asociados a la media maratón, especialmente desde una perspectiva de salud.

El corazón es uno de los órganos que más sufre durante una media maratón. Correr largas distancias somete al sistema cardiovascular a un estrés considerable. Según un estudio publicado por el Journal of the American College of Cardiology, el ejercicio extenuante puede llevar a un aumento temporal de marcadores de daño cardíaco, como las troponinas. Esto puede ser indicativo de estrés miocárdico, especialmente en corredores que no están adecuadamente preparados.

El entrenamiento adecuado es la mejor defensa contra los peligros asociados con una media maratón. Un programa de entrenamiento bien diseñado debe incluir una progresión gradual del kilometraje, entrenamiento cruzado para fortalecer diferentes grupos musculares y días de descanso para permitir la recuperación. La consulta con profesionales de la salud, como fisioterapeutas y entrenadores personales, puede proporcionar orientación personalizada y ayudar a prevenir lesione