Aurelio Rojas, cardiólogo, advierte de lo que está sucediendo con las personas que toman Ibuprofeno: "Puedes estar poniéndote en riesgo"

Aurelio Rojas, uno de los cardíologos más reputados del país y con cientos de miles de seguidores en redes sociales, aprovechó hace unas horas su repercusión en internet para advertir a sus pacientes (y a todo el que le quiera escuchar) de los riegos de tomar Ibuprofeno sin control. O al menos sin el control adecuado.

El doctor empieza diciendo que mucha gente toma Ibuprofeno "como si fuera inocuo". ¿Quién no ha abusado de este medicamento incluso tomando más dosis de la necesaria por un simple dolor? Aún más ¿quién no ha dudado si era necesario el Ibuprofeno o el Paracetamol dependiendo de la dolencia a la que tenía que hacer frente? "Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el ibuprofeno tienen riesgos importantes", argumenta Aurelio Rojas en uno de sus últimos post en Instagram. Pero ¿para quié es peligroso?

Un electrocardiograma / LNE

Peligros del Ibuprofeno según Aurelio Rojas

Pues el doctor señala cuatro grupos de personas para los que es peligroso:

Si tienes hipertensión

Si tomas otros fármacos

Si estás deshidratado

Si haces ejercicio intenso tras tomarlo

Pero bueno, siempre se pueden reducir riesgos. ¿Cómo? También lo señala el doctor en su vídeo:

Usándolo solo cuando sea necesario

Hidratación, descanso y nada de alcohol ni sal en exceso

Dosis baja y por pocos días

Buscando alternativas

Alternativas al Ibuprofeno

Existen varias según el doctor y no dañan tu salud cardiovascular: cúrcuma y jengibre, magnesoio, frío (o calor) local y respiración consciente y fisioterapia.

Entre los comentarios que le hacen al doctor sobre si se toma o no Ibuprofeno los lectores se dividen entre quienes lo hacen a menudo y quienes, conscientes del peligro, aseguran que prefieron ni acercarse.