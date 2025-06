Lucía Galán, pediatra: "Ni flotadores ni manguitos, el sistema de flotación más seguro para niños pequeños en el agua son los bracitos de papá y mamá"

Ahora que llega el verano y empieza la temporada de playa y piscina, Lucía Galán Beltrán más conocida como "Lucía, mi pediatra", pone el foco en los ahogamientos infantiles. La médica y divulgadora asturiana, con varios libros de éxito publicados, se pone "seria" con este tema, ya que "solo en España se ahogan cada verano entre 30 y 40 niños".

"Esto es algo devastador. La mayor parte de los ahogamientos, el 69%, se producen en circunstancias en las que se creía que el niño no estaba ahí. Una finca con piscina, una urbanización con piscina... Por eso es tan importante el vallado de las piscinas, algo que evitaría el 75% de los accidentes", asegura la pediatra.

El móvil, en el bolso

Lucía Galán pide tener "mil ojos" en la playa y la piscina si tenemos niños pequeños. Y no solo eso, "también mil manos y brazos". "Si bajamos a la playa o a la piscina, el móvil en el bolso. Porque el tiempo que te lleva contestar a una llamada o contestar a un whatsapp es el tiempo en el que se puede ahogar el niño", advierte.

Además, los ahogamientos de niños son, según los expertos, "silenciosos". Esto es: "No chapotean, no gritan, simplemente se hunden". Y la desgracia pasa en cuestión de segundos.

Los consejos

¿Qué debemos hacer? O, ¿qué no debemos hacer? Un error frecuente, según "Lucía, mi pediatra" es pensar que a nuestro bebé no le pasará nada si fue a clases de natación. "La evidencia científica ya ha demostrado que los niños menores de 12 meses se ahogan en la misma proporción de número hayan o no recibido clases de natación. Así que no podemos quedarnos tranquilos en la piscina", asegura la experta.

En los mayores de 12 meses, las cosas cambian y hay menos ahogamientos entre los que van a cursillos de natación. Aun así, máxima precaución. "El sistema de flotación más seguro para los niños pequeños son los bracitos de papá y mamá o de un adulto", insiste para hacer a continuación una aclaración. "¿No son los chalecos homologados el sistema de flotación más seguro? Correcto. Ni flotadores ni burbujas ni manguitos. Estos no son siempre seguros, porque se puede pinchar uno, se puede soltar y nos pueden dar sustos importantes", comenta.

Cuidado con los chalecos homologados

Pero si bien los chalecos son los más seguros, "a veces pasa que el bebé se cae hacia adelante, porque son niños muy pequeños o porque no está ajustado correctamente", añade. Así que lo más seguro dentro de lo seguro son los brazos de papá y mamá.