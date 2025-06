Boticaria García, nutricionista: "El principal problema de la báscula es que no diferencia entre grasa y músculo"

Boticaria García es una experta en nutrición y farmacéutica con una legión de seguidores que tienen muy encuenta los consejos que ofrece a través de sus redes y de programas de televisión. En su intervención en el podcast 'Cuerpos Serranos' explicó los problemas de la báscula. Ese objeto que muchos tenemos en casa y que a veces, parece que lo carga el diablo. "El principal problema de la báscula es que no distingue entre los porcentajes de grasa y músculo", indica la experta, que considera que hay herramientas más útiles para medir esa composición.

Trayectoria

García nació en la localidad conquense de Belmonte en 1982. Se doctoró en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y se graduó en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría. Ejerció como farmacéutica rural durante siete años, hasta 2013, en una oficina de farmacia de Villaescusa de Haro. Entre 2013 y 2018, lo hizo en otra de Mejorada del Campo.[5] Desde ese momento, pasó a dedicarse de manera exclusiva a la divulgación y la docencia.

En 2011 creó su primer blog, Mi gremlin no me come. Más tarde, creó el blog boticariagarcia.com, desde el que buscaba resolver las dudas frecuentes sobre salud y nutrición del público general.[5] Se convirtió en profesora del grado de Nutrición y Dietética y del máster en Divulgación Científica, ambos en la Universidad Isabel I.

García ha publicado cuatro libros, siendo los tres primeros El jamón de york no existe, El paciente impaciente y El moco radioactivo. Durante la pandemia de COVID-19, publicó junto a la periodista Arantxa Castaño el libro digital 123 preguntas coronavirus.

Como divulgadora, ha participado también como colaboradora habitual en diferentes medios de comunicación, como RNE, el diario español El Mundo o programas de televisión como Zapeando, La sexta noche u Órbita Laika. También ha impartido conferencias y talleres para diferentes instituciones. García dirigió la serie de pódcast Más de un millón de voces para autocuidarnos de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el Consejo General de Enfermería y el de la Psicología de España así como la Asociación Madrileña de COVID Persistente.