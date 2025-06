María José Ortolà, psicóloga: ''Si el peligro no es real, no necesitas una solución; solo necesitas sostener la incomodidad sin reaccionar"'

María José Ortolà es psicóloga y a través de su perfil en Instagram, Libelula psicología, ofrece una serie de consejos para afrontar situaciones en las que la ansiedad nos domina. En esta ocasión, la experta aborda esos momentos en los que entramos en bucle y acabamos agotados.

"A veces, cuando llegan pensamientos que te asustan, repetitivos o intensos, no sabes muy bien por qué. Solo sabes que te agotan, te paralizan o te hacen querer escapar de ti misma", dice la experta.

"Yo lo viví. Recuerdo esa sensación de estar atrapada en mi cabeza, con pensamientos que no pedí y que me aterraban. Intentaba calmarlos, controlarlos, razonar con ellos… pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se volvían", añade.

Por ello, la psicóloga indica que "si el peligro no es real, no necesitas una solución. Solo necesitas sostener la incomodidad sin reaccionar. Y ahí empieza el cambio. No luchando con tu mente, sino hablándole. No callando el pensamiento, sino recordándote que tú no eres eso que piensas".

Ansiedad

La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno.

Habría que diferenciar entre miedo (el sujeto conoce el objeto externo y delimitado que le amenaza y se prepara para responder) y ansiedad (el sujeto desconoce el objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una dificultad en la elaboración de la respuesta).

La ansiedad es anormal cuando es desproporcionada y demasiado prolongada para el estímulo desencadenante.

A diferencia de la ansiedad relativamente leve y transitoria causada por un evento estresante, los trastornos de ansiedad duran por lo menos seis meses y pueden empeorar si no se tratan.