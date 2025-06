Paloma Borregón, dermatóloga: ''Este es el único producto de skincare que necesita la piel infantil ''

El skincare está de moda. Del famoso culto al cuerpo que empezó a popularizarse a principios de los 2.000 a la casi obsesión por lucir siempre una piel perfecta, sin brillos indeseado, solo se acepta un glow natural conseguido a base de vitamina c, cero arrugas, ni manchas, solo unas cuantas pecas conseguidas a base de maquillaje.

Sin embargo, si esta tendencia hay que pillarla con pinzas cuando la siguen los adultos, hay que tener aún más ojo cuando son los niños los que empiezan a emular estos comportamientos, teniendo rutinas de varios pasos en los que no falta la crema hidratante y sérums varios. No obstante, los especialistas advierten. "¿Niños con rutinas de mil pasos de skincare? Sí, está pasando. Y no es una buena noticia.

La @dra.paloma.borregon, junto a otros dermatólogos, alerta sobre una preocupante tendencia: cada vez más niños y adolescentes aplican múltiples productos cosméticos sin supervisión médica.

El mensaje es claro: "la piel infantil no necesita tantos productos. Lo esencial es una correcta fotoprotección diaria. Todo lo demás, si no está indicado por un dermatólogo, puede alterar el equilibrio natural de la piel e incluso causar irritaciones o problemas cutáneos a largo plazo", cuenta la experta.

Skincare

¿Te suena el término skincare? ¿Qué es exactamente este proceso? Se trata de un concepto inglés que describe la rutina de la atención y cuidado de la piel, pero no sólo para mantenerla bonita, sino también saludable.