Álvaro Fernández, farmacéutico: "Tiene moho, pero qué más da, lo quito y me lo como... ¡Error!"

¿Eres de los que cortan el trocito con moho y siguen comiendo como si nada? ¡Error fatal! Lo que parece un simple acto de sentido común podría estar poniendo en juego tu salud. El farmacéutico más seguido de TikTok, conocido como @farmaceuticofernandez, ha lanzado un mensaje que está dando mucho de qué hablar. “Si ves moho, tira el alimento. No hay más”, asegura Álvaro Fernández, que es como se llama.

Y ojo, que no se trata de una exageración ni de una moda pasajera. Hablamos de micotoxinas, compuestos tóxicos producidos por ciertos tipos de moho que pueden ser tan silenciosos como peligrosos. Desde trastornos digestivos hasta problemas renales o inmunológicos... e incluso, en exposiciones prolongadas, algunos están relacionados con el cáncer.

Pan, fruta blanda y mermelada: los tres grandes prohibidos

El farmacéutico lo deja claro: nada de cortar “el trocito malo” y comerse el resto. Esa práctica que tantas veces hemos visto hacer a madres y abuelas ya no es válida. “Algunos mohos liberan micotoxinas que penetran mucho más allá de lo visible”, explica. Y sí, lo sentimos: ese pan con un puntito blanco ya no sirve ni para tostar.

Los alimentos más sensibles a la propagación de moho y que debes tirar sí o sí si muestran señales de contaminación:

Pan

Frutas blandas como fresas o melocotones

Mermeladas

Salsas o cremas

¿Por qué? Porque en muchos de estos productos, la humedad y la textura permiten que el moho se extienda rápidamente, incluso aunque no lo veas.

Lo que sí puedes salvar… con mucho ojo

No todo está perdido. Algunos alimentos más secos y densos sí permiten “rescates parciales”, siempre que tomes precauciones:

Quesos curados : córtales una buena rodaja (mínimo dos centímetros alrededor del moho) y listo.

: córtales una buena rodaja (mínimo dos centímetros alrededor del moho) y listo. Embutidos secos : como el salchichón o la cecina, se pueden salvar raspando la parte afectada.

: como el salchichón o la cecina, se pueden salvar raspando la parte afectada. Frutas o verduras duras: como zanahorias o calabazas, también se pueden aprovechar si cortas generosamente.

Reglas de oro para evitar sustos

La Organización Mundial de la Salud también ha puesto el foco en este tema y lanza algunas recomendaciones clave para mantener a raya las micotoxinas:

Revisa cereales, frutos secos y frutas deshidratadas antes de consumirlos.

Nunca huelas el moho directamente : puede afectar a las vías respiratorias.

: puede afectar a las vías respiratorias. Conserva tus alimentos en lugares frescos y secos .

. Limpia regularmente tu despensa y tu nevera.

No acumules alimentos demasiado tiempo: lo barato puede salir caro.

Conclusión: no arriesgues tu salud por ahorrar un bocado

Puede que a simple vista ese pan te parezca salvable, pero el riesgo está en lo que no se ve. Las micotoxinas no perdonan y se cuelan donde menos te lo esperas. Así que si te preocupa tu salud y la de los tuyos, haz caso al farmacéutico del momento: si ves moho, no lo dudes… ¡a la basura! Porque como bien dice el dicho, más vale prevenir que lamentar (y en este caso, con razón científica).