Alexandre Olmos: "El secreto de la longevidad está en lo que comemos, vivir más años depende de este alimento"

Alexandre Olmos es médico en Epigenética e Internista que comparte en sus redes sociales consejos para prevenir enfermedades o tomar una vida con hábitos más saludables. En una de sus últimas publicaciones a través de la red social Instagram comparte el que considera que es el secreto para un resultado exitoso en la búsqueda de la longevidad.

En la mayoría de ocasiones, este fenómeno se asocia de forma directa con la implementación de suplementos o tratamientos sofisticados a precios estratosféricos, quizás como efecto de la automatización de las medidas saludables en la actualidad. Sin embargo, Alexandre afirma que la clave es mucho más sencilla y que, además, está confirmada por la ciencia.

Se trata de unos compuestos naturales llamados polifenoles conocidos especialmente por sus capacidades antiinflamatorias y antioxidantes. Estos compuestos están presentes en alimentos como los frutos rojos, el aceite de oliva virgen extra, las nueces o el té verde. Los principales efectos que tendrán en el organismo serán: la reducción de la inflamación silenciosa, la protección de las células en el deterioro diario y una forma de combatir el estrés oxidativo.

"Son como escudos naturales que tu cuerpo agradece en cada comida". La clave para sumar años de vida será un cuidado de la alimentación diaria con una selección correcta de los alimentos ingeridos. "Entonces, añade un puñado de frutos rojos al desayuno, cocina con aceite de oliva virgen extra, toma infusiones ricas en atioxidantes y asegúrate de mantener variedad".

Se deberá tener también en cuenta que para conseguir una activación más eficaz, será beneficiosa la combinación de los alimentos, "pequeñas decisiones diarias que con el tiempo hacen una gran diferencia". La solución no siempre se encuentra en pastillas, sino en cambios mucho más simples.

¿Hay que comer de todo?

La creencia popular de que hay que comer de todo es algo sumamente extendido. No privarnos de nada aunque siempre con moderación si se trata de alimentos poco recomendables es también una máxima a a plciar, sin embargo, los expertos ponen el foco precisamente en este principio.

Ángela Quintas es nutricionista y para ella, el alcohol, ya que solo aporta calorías vacía, conviene dejar de consumirlo y en su lugar, dar paso a alimentos que aporten nutrientes, vitaminas, proteínas y minerales.

Además, Quintas asegura que existen alimentos que no deberíamos comer a menudo, a pesar de que no presentan un problema serio si se consumen de forma ocasional. "No pasa nada porque un día comamos alimentos que no deberíamos, al final lo que importa es lo que hacemos los 365 días del año" asegura.