Carlota Serra, farmacéutica: "Los medicamentos para la migraña tienen muchísimos efectos adversos"

"Los medicamentos para la migraña tiene muchísimos efectos adversos". Es el aviso que hace la farmacéutica Carlota Serra, a través de su cuenta de Instagram @conoceteysana, ante el gran número de personas que los consumen. "Cada día viene muchísima gente a la farmacia a buscar este tipo de medicamentos", empieza diciendo en un vídeo. En España, se estima que más de 5 millones de personas sufren migraña, lo que representa alrededor del 12/13% de la población. En el mundo, la migraña afecta a aproximadamente 1 de cada 7 personas, lo que equivale a unos 1.100 millones de personas.

Si no es bueno abusar de los medicamentos que me recetan, ¿qué puedo hacer? Carlota Serra tiene la solución: "Siempre que me viene alguien y me explica que tiene migrañas, yo siempre le explico que hay otras opciones que son igual de efectivas, que ayudan también en la prevención y el tratamiento, y que no tienen tantos efectos adversos". Una de esas opciones es un alimento que está ahora mismos "super de moda": el magnesio.

"El magnesio ha demostrado que previene los ataques migrañosos así como disminuye su intensidad y frecuencia", explica la experta. Eso sí, apunta, "tiene que estar en la forma adecuada y en la dosis adecuada".

Hay más alternativas, como la Q10, "que también es una buena idea si junto a las migrañas hay episodios de mucho cansancio, de mucho estrés, de fatiga... Para gente que hace mucho ejercicio, también podría ser una buena idea", señala. "Y lo mismo, tenemos que dar unas dosis adecuadas y en unas formas adecuadas", remata.

Más sobre el magnesio

El magnesio es un mineral fundamental que participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el organismo. Este elemento es crucial para mantener una buena salud, ya que interviene en funciones vitales como la regulación de la función muscular y nerviosa, la presión arterial y la producción de proteínas, huesos y ADN.

Incorporar magnesio en la dieta diaria puede aportar múltiples beneficios para la salud. Uno de los más destacados es su capacidad para mejorar la función muscular. El magnesio actúa como un relajante natural de los músculos, ayudando a prevenir calambres y espasmos. Además, este mineral es esencial para el metabolismo energético, por lo que su consumo adecuado podría aumentar la energía y reducir la fatiga.

El magnesio también desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud ósea. Ayuda a regular los niveles de calcio y vitamina D en el cuerpo, ambos fundamentales para la salud de los huesos. Un estudio publicado en el Journal of American College of Nutrition sugiere que una ingesta adecuada de magnesio puede estar asociada a una mayor densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas.

La ingesta diaria recomendada de magnesio varía según la edad y el género. Para los hombres adultos, se recomienda un consumo de aproximadamente 400-420 mg al día, mientras que para las mujeres adultas, la recomendación es de 310-320 mg al día. Durante el embarazo, las necesidades de magnesio pueden aumentar, por lo que es crucial consultar con un médico para obtener orientación personalizada.