¿Qué dice la psicología de quienes levantan la taza del váter?

La psicología no tiene una explicación específica para la acción de levantar o no la tapa del inodoro. Sin embargo, existen diferentes factores culturales y personales que pueden influir en esta elección. Algunas personas prefieren dejar la tapa levantada para evitar tener que bajarla cada vez, mientras que otras consideran que es más higiénico dejarla abajo para evitar la dispersión de bacterias al tirar de la cadena. También puede haber consideraciones de convivencia, especialmente en hogares con varias personas, donde la decisión puede ser un reflejo de acuerdos o desacuerdos sobre la rutina de limpieza.

Un hábito poco saludable

Explicaciones psicológicas aparte, dejar la tapa del váter levantada puede entrañar varios riesgos para la salud. Farmacéutico Fernández advierte desde su cuenta de TikTok sobre las consecuencias de no bajar la tapa del váter al tirar de la cisterna. "El otro día hice un vídeo explicando que era importante bajar la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena, porque si no, parte de lo que has dejado sale para fuera y puede contener algún patógeno que puede ser perjudicial para tu salud o para la de los demás", señala el experto.

Pero parece que hubo alguien que lo puso en duda, "así que aquí os dejo este experimento que hicieron con láseres y cámaras. El otro inconveniente que le surgió a la gente y si cierro, ¿cómo me aseguro de que se ha ido el mojón? A ver, no me seas tontorrón, que hemos dicho cerrar, no sellar. Después de tirar, vuelves a abrir y puedes mirar", concluye el farmacéutico.

Hábitos personales:

La forma en que una persona ha aprendido a usar el baño a menudo se convierte en un hábito difícil de cambiar.

Factores culturales:

En algunas culturas, el uso del baño puede tener connotaciones más o menos higiénicas, lo que podría influir en la preferencia por dejar la tapa arriba o abajo.

Convivencia:

En hogares con varias personas, la decisión puede ser objeto de negociación o conflicto, especialmente si hay preferencias divergentes sobre la limpieza.

Preocupaciones de salud:

Algunas personas pueden estar más preocupadas por la dispersión de bacterias al tirar de la cadena, lo que las lleva a bajar la tapa siempre.

Trastorno obsesivo compulsivo:

En casos extremos, la necesidad de limpieza y orden puede ser un síntoma de un trastorno obsesivo compulsivo (TOC), que requiere evaluación y tratamiento psicológico.