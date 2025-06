Nuria Ruore, experta en sueño, alerta de los alimentos que no debes comer antes de irte a la cama

El insomnio está a la orden del día en muchos hogares, bien sea por exceso de trabajo, preocupaciones... Pero se puede conseguir crear una rutina de sueño adecuada que poco a poco haga más sencilla la ardua tarea de quedarse dormido y, sobre todo, descansar.

La doctora Nuria Roure, psicóloga experta en insomnio, ha publicado en su perfil de Instagram (@dra.nuriaroure) una serie de consejos para ayudar a aquellos que les cueste conciliar el sueño. Aunque señala que los problemas de sueño no se solucionan únicamente con un consejo aislado, pero sí que estas pequeñas acciones que pone en conocimiento, al repetirlas de forma rutinaria, pueden marcar una gran diferencia a la hora de acostarse.

"Dormir empieza mucho antes de cerrar los ojos"

El primer consejo que ofrece, marcado por la frase "no es tu mente la que no se apaga... es que aún no sabes cómo calmar tus pensamientos". Indica que antes de dormir, se debe escribir lo que preocupa a uno mismo y decirle a la mente: "Gracias. Mañana me ocupo de esto". Con esta simple acción se entrena al cerebro a distinguir entre las acciones propias del día y las de la noche.

El segundo, está relacionado con la alimentación: la ingesta de lechuga, tomate o fruta antes de acostarse, aunque parezca una decisión sana, en cuanto al sueño resulta no ser la mejor opción, ya que estos alimentos contienen una gran cantidad de agua, lo que provocará paseos nocturnos al baño haciendo que el ciclo de sueño se vea interrumpido.

La psicóloga señala que dormir bien no es un acto dependiente de la voluntad, sino resultado de una rutina, comparándolo con hacer ejercicio a diario aunque se carezca de ganas. Así mismo, la importancia de la automatización de hábitos se pasa inadvertida generalmente, pero es la base según la que trabaja el cerebro ahorrándose trabajo y energía, por lo que "si cada noche te acuestas preocupado o mirando el reloj, eso también se aprende". Por lo que, afirma que dormir puede volverse automático, pero únicamente repitiendo las condiciones adecuadas continuamente.

Como señaló al inicio de su post, dormir empieza mucho antes de cerrar los ojos, de hecho, en la última clave que ofrece, indica que puede comenzar justo cuando se abren los ojos por la mañana, pues si se vive el día desde el miedo o la presión, el cuerpo se tensará; por el contrario, si se intenta estar tranquilo y disfrutando de todo lo que te suceda, el cuerpo se encontrará en un estado más relajado y será más sencillo disfrutar de una buena rutina de sueño.

Además de estos consejos, evitar la cafeína, teína y demás estimulantes antes de acostarse es altamente recomendable, ya que estos entorpecen la conciliación del sueño al acelerar el metabolismo. Así mismo, pese a la creencia que señala que hacer ejercicio intenso antes de acostarse es beneficio porque te cansa, y te ayuda a dormir, resulta ser totalmente lo contrario, ya que al realizar actividades de gran intensidad causa la segregación de hormonas que activan más el cuerpo, lejos de relajarlo.

