Si te sientes cansado a pesar de comer bien el doctor Alexandre Olmos alerta: puedes tener hipertiroidismo

¿Cuántas veces no habrás oído hablar de metabolismo rápido y metabolismo lento? Se trata de este un conjunto de procesos químicos que se producen en el organismo para convertir lo que comemos y bebemos en energía. Algo imprescindible para el correcto funcionamiento de los órganos.

Por otro lado, existe una gran diferencia entre quienes tiene un metabolismo lento y uno rápido, ya que este último permite quemar más calorías que el primero.

El Doctor Alexandre Olmos ha hablado sobre esto, aludiendo al hipetiroidismo como un desequilibrio hormonal que puede afectar el metabolismo. En un video en TikTok, menciona que el hiptiroidismo, entre otros factores, puede hacer que el metabolismo sea más lento de lo normal. También destaca que no es normal sentirse constantemente cansado y que existen señales que indican un metabolismo lento. "Estas tres señales pueden indicar que tu metabolismo es más lento de lo que crees. Muchos piensan que el metabolismo solo tiene que ver con quemar calorías, pero va mucho más allá. Tu metabolismo regula tu energía, tu foco mental, tu temperatura corporal y tu digestión, prácticamente todo", cuenta el experto.

"Y cuando empieza a ir lento, tu cuerpo lo muestra, pero no con un cartel, sino con señales como estas. Fatiga nada más despertarte, dificultad para concentrarte durante el día y aumento de peso aunque no hayas cambiado tu alimentación. La mayoría culpa al trabajo, edad o el estrés, pero la raíz está en cómo está funcionando tu sistema metabólico. No es normal vivir cansado, no es normal tener la mente nublada y no es normal aumentar de peso sin explicación. Tu cuerpo te está hablando, solo necesitas escucharlo con información real y personalizada", concluye el experto.

Metabolismo lento

¿Qué es el Metabolismo Lento? Un metabolismo lento se refiere a un estado en el que el cuerpo quema calorías a una velocidad inferior a la media. Las personas con un metabolismo más lento tienden a quemar menos calorías en reposo y durante la actividad física en comparación con quienes tienen un metabolismo más rápido.