Silvia Congost, psicóloga experta en relaciones de pareja: "Cuando salimos de una ruptura, nos obsesionamos con esa persona y olvidamos a los que siguen estando a nuestro lado"

En España rompe un matrimonio cada seis minutos. Al año se producen entre 80.000 y 100.000 rupturas de pareja. Por ejemplo, en 2024 se produjeron más de 95.000 rupturas, según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que supuso un aumento del 3,6% en las demandas de disolución matrimonial en comparación a 2023. En concreto, el año pasado se registraron 95.650 separaciones.

Ante este aumento imparable de rupturas, la psicóloga experta en relaciones de pareja Silvia Congost da un sabio consejo a aquellos que están pasando por un mal momento. "Hay algo que yo creo que nos ayuda mucho y que a veces no lo pensamos, porque cuando salimos de una ruptura, estamos obsesionados con esa persona, en el daño que nos ha hecho, en que necesitamos lo que sea de ella...", empieza diciendo a través de un vídeo en sus redes sociales. "Y no somos conscientes de las personas que siguen estando a nuestro lado, de las personas que sí que nos quieren, que no nos han fallado, que están ahí, que nos dan ese abrazo cuando lo necesitamos, que nos escuchan cuando tenemos que desahogarnos", añade.

"Conectar con pensamientos de gratitud hacia los que sí que están, en vez de obsesionarnos con esos que se han ido y que no nos merecen tampoco o que no les importamos suficiente, nos ayuda a sentirnos muy bien", asegura.

La pareja perfecta

Silvia Congost también reflexiona sobre la búsqueda de la pareja ideal y lo compara con la compra de una vivienda. "Cuando buscamos piso, nos planteamos antes qué queremos: cuántas habitaciones, cuántos baños, cuántos metros cara al sur", dice. Y en cambio, apunta, "cuando queremos encontrar el amor, cuando queremos encontrar pareja, muchas veces no nos planteamos qué estamos buscando".

Una pareja enamorada / Freepik

Ahí viene su consejo: "También tendríamos que hacer un poco eso: de decir qué quiero, qué características quiero que tenga esa persona. Para que así, cuando la encuentres, tu cerebro sea capaz de hacer eso, decir, sí, esta es la persona, aquí es donde me siento a gusto", remata.

Valeria Montero

Relaciones sexuales a partir de los 60 años

La psicóloga alerta también a través de sus redes sociales del aumento "considerable" de las enfermedades de transmisión sexual en personas de más de 60 años. La explicación es lógica: la esperanza de vida ha aumentado. "Hoy con 60 y más aún, tenemos un buen estado de salud, estamos bien y si queremos tener una vida sexual activa y no tenemos pareja, pues a veces es cierto que muchas personas me consultan cosas parecidas que tienen que lidiar con esto", cuenta.

"Hay enfermedades que no dan síntomas en los hombres, como el tema del papiloma, que es algo que está muy extendido, pero sí que afecta enormemente a las mujeres. Es absolutamente esencial que la mujer quiera corroborar que el hombre no está contagiado de nada. Y eso no debería de ser nunca algo ofensivo", opina.

"Si tú le pides a un hombre que se ponga el preservativo, le pides que se haga una analítica porque no le conoces y ese hombre se niega o se enfada, ya sabes lo que pasa. Sal corriendo de ahí porque te está demostrando en un momento que no le importas, que no le importa tu salud y que no te respeta. ¿Con lo cual, qué esperas construir con alguien así?", concluye.