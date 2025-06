Ana Molina, dermatóloga, avisa sobre la peligrosa práctica que hay que evitar si te haces la manicura: "No seas cavernícola, no retires la cutícula"

Hacerse la manicura está de moda. Lucir unas uñas cuidadas, sencillas o por el contrario, tirar de excentricidad y apostar por colores vibrantes y formas y abalorios que llamen la atención. Sin embargo, esta práctica que aprece haber llegado para quedarse, también puede entrañar algunos riesgos como la posibilidad de pillar infecciones por hongos si el local no cumple con las correctas medidas de higiene y esterilización hasta dejar la uña desprotegida si por ejemplo, retiramos la cutícula. Esa pequeña capa que cubre la matriz ungueal y que en muchos salones de manicura suelen retirarla.

Sobre esto advierte la dermatóloga Ana Molina en su perfil de TikTok. "No seas cavernícola, no retires la putícula si te vas a hacer la manicura, mi principal consejo como dermatóloga es que por favor no retires o empujes la cutícula de la uña. Esta pequeña capa de piel está ahí por algo.", empieza diciendo a experta.

Y es que esta capa es "la encargada de proteger la parte más importante de la uña en la matriz ungueal, que es donde se encuentran las células madre que forman la uña", indica.

Riesgos

Por ello, la experta recuerda que "si la empujas o arrancas, puedes favorecer que entre humedad, suciedad o bacterias a la base de la uña y que esta no crezca adecuadamente. Si además lo haces de forma muy frecuente, puedes provocar un daño permanente en la matriz que dejará tu uña deformada para siempre. Las cutículas cumplen la función de proteger la parte viva de la uña: la matriz ungueal. Por eso si las quitamos o las empujamos hacia atrás como suele hacerse en las manicuras tradicionales estaremos exponiendo y dañando la matriz, así como favoreciendo infecciones", concluye Ana Molina.

Ana Molina, dermatóloga

Ana Molina nació en Granada y ha estado más de una década ejerciendo como dermatóloga en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Además es profesora de esta especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid.