Juanjo López, traumatólogo: "Los chasquidos articulares son motivo de preocupación"

En más de una ocasión te habrán crujido las articulaciones. Las muñecas, las rodillas, el cuello... cualquiera es susceptible de emitir un ligero sonido o chasquido al que, muchas veces, no solemos prestarle importancia.

Sin embargo, los especialistas advierten sobre ello. El doctor Juanjo López, especialista en traumatología infantil y deportiva, ha dedicado un video en TikTok a hablar de esos chasquidos articulares.

"Doctor, me crujen los huesos. ¿A qué se debe?" Los chasquidos articulares son un motivo de preocupación constante ya que son muy comunes en toda la población. Suelen ser muy frecuentes en las manos, en el cuello y en las rodillas. La pregunta más importante cuando nos enfrentamos a un chasquido articular es la siguiente: ¿Duele? * Sí: debemos preocuparnos. * No: 99,9% de chasquidos normales ¿Por qué se producen los chasquidos articulares? Se deben al fenómeno de la cavitación, por el cual en el líquido de las articulaciones (líquido sinovial) se produce la liberación de gases y con ello el sonido tan característico al explotar esas burbujas. Por este motivo, en muchas ocasiones, podemos provocar ruido al crujir los dedos de la mano, por ejemplo, pero a continuación ya no podemos, hasta que pase un tiempo. Este fenómeno de la cavitación es un proceso normal por lo que si no hay dolor no debemos preocuparnos. Diría más, raro es encontrar una persona que no tenga chasquidos articulares nada más levantarse por la mañana. En casos de chasquidos con dolor, debemos acudir al traumatólogo. Estos chasquidos pueden deberse a: -Cuerpos libres articulares: producen dolor y bloqueos. -Enfermedades articulares: como una sinovitis villonodular. -Lesiones de menisco: sobre todo menisco discoideo. -Subluxaciones o luxaciones articulares. -Articulaciones en resorte: muy típico el dedo en resorte en la mano, frecuente en el pulgar en niños. Hay publicaciones científicas que concuerdan que realizar chasquidos intermitentes no ha demostrado que sea perjudicial para las articulaciones, ni en niños ni en adultos. Lo que no es aconsejable es autoprovocarnos continuamente el chasquido ya que podemos conseguir que la articulación quede holgada, que los ligamentos pierdan algo de tensión y provocar degeneración de la articulación. Espero que esta información os haya resultado útil. Si así ha sido, ¿me compartes por favor?❤️ ¡Gracias!

"La pregunta clave es: ¿duelen o no duelen? Si no hay dolor, no hay de qué preocuparse. De hecho, casi todo el mundo experimenta chasquidos articulares, lo raro sería no tenerlos. Esto sucede por un fenómeno llamado cavitación, donde se liberan gases en el líquido sinovial y explotan como burbujas, y esto no es una señal de problema", empieza contando el experto.

"Por eso, muchas veces podemos crujir los dedos y luego no podemos hacerlo de nuevo hasta que pasan unos minutos. Un dato curioso: hubo un científico que se hizo 36,500 chasquidos en la mano izquierda y ninguno en la derecha durante 50 años, y al final, las radiografías mostraron que ambas manos estaban igual", explica López.

Consulta al especialista

A pesar de ser inocuos, hay que prestar atención a estos chasquidos cuando duelen al producirse. "Si te duelen, es importante consultar a tu traumatólogo. Podría ser un cuerpo libre o "ratón articular", una lesión del cartílago, una lesión de menisco, o cualquier otra enfermedad articular. Así que, si hay dolor, busca consejo médico"