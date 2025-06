César Bona, maestro: "Esta es la habilidad más importante a la hora de educar a un niño"

"Si pudieses enseñar una única habilidad a los niños, ¿cuál sería?". Se lo preguntan a César Bona (Zaragoza, 1972), considerado uno de los mejores maestros del mundo. Bona saltó a la fama a raíz de convertirse en finalistas del "Global Teacher Prize", algo así como el "Nobel" de los docentes. Su libro "Las escuelas que cambian el mundo" es ya una referencia en la innovación educativa y sus charlas generan colas de asistencia.

El experto participó recientemente en un podcast en el que fue entrevistado por Óscar Mozo Gozalo. Y ahí salió la gran pregunta de la habilidad. Su respuesta fue clara: "La habilidad más importante que le daría a un niño sería que permanecieran curiosas, porque curiosos ya son. Eso llevaría implícito que fueran humildes para saber que tienen que aprender de los demás y tener la predisposición de aprender de todos. Entonces, dirían: 'Estas personas que conozco o acabo de conocer voy a ver qué aprendo de ellas'". "Eso llevaría también implícito la convivencia, llevaría implícito el respeto, el respeto a otras opiniones, que sean diferentes con eso creces también", reflexionó.

Claves para ser un buen docente

César Bona fue nominado en 2015 al “Global Teacher Prize”. Entre los 50 docentes que llegaron a la final solo uno era español, y era él. Licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera, en ambos casos por la Universidad de Zaragoza, acumula reconocimientos a su manera de entender el magisterio.

Y por eso, por cómo puede llegar un docente a ser el mejor profesor del mundo, también habló el experto en esta entrevista. "Siempre me agarro a las preguntas y a la infancia, al niño que fui y sigo siendo. ¿Qué maestro me gustaría ser? Y así vas recomponiendo piezas de las personas que has conocido y que consideras faros", señaló.

"Había que mandar a la élite política a la escuela"

En esta conversación con Óscar Mozo, el maestro César Bona también dejó otros grandes titulares. Estos son algunos de ellos: "Si un padre o una madre ve que su hijo no encaja en el sistema tradicional que siga animándole… a no encajar"; "Hay muchísimos más universitarios buscando trabajo que gente que haya hecho Formación Profesional"; "No puedes aprender con miedo. Lo que aprendes con miedo, lo olvidas automáticamente; "Todas las personas que forman parte de la élite política había que mandarles a la escuela".

Asimismo, Bona habló de la importancia de educar en la gestión de las emociones. "En la escuela lo más importante que deberíamos enseñar está en lo que se llama transversal, que ha de tener que ser tocado en todas las materias. Hablamos del respeto, de la resiliencia, de la solidaridad…". El experto va más allá: "Y deberíamos encontrar tiempo para sacar todo esto de lo transversal. Cuando hablo de educación no estoy hablando de primaria y secundaria, sino de relaciones humanas".

César Bona tiene el “Magister de Honor” por la Plataforma de la Escuela Pública, el “Crearte” del Ministerio de Cultura –este por dos veces– y una mención de honor en el International Children Film Festival of India. En 2015 publicó el libro “La nueva educación” y tras él vinieron otros.

Archivo - Varios niños hacen fila con sus mochilas en una imagen de archivo / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

En 2020, con el sistema educativo aún intentando sobreponerse al impacto de la pandemia de covid-19, sacó a la luz “Humanizar la educación”, su última reflexión sobre cómo es y cómo debería ser la enseñanza. Durante los últimos años, desde 2017, ha formado parte del jurado de los premios “Princesa de Asturias” en la categoría de Comunicación y Humanidades.